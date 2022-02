ONLINE: Boleslav hraje s Kladnem, Motor útočí na pátou výhru v řadě

Během nabitého olympijského programu pokračuje také hokejová Tipsport extraliga. Trápící se Mladá Boleslav po třech porážkách v řadě by se ráda nastartovala proti Kladnu, do jehož sestavy se vrací Jaromír Jágr. České Budějovice se pokouší přidat pátou výhru v řadě doma proti Vítkovicím. Vedoucí Třinec může v Karlových Varech v případě výhry dosáhnout hranice 100 bodů v tabulce. Od 18:00 se Olomouc pouští do zápasu s Litvínovem. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání na iSport.cz.