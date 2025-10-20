Předplatné

Chytil po tvrdém hitu nedohrál. Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Boston ale padl

Český útočník Filip Chytil z Vancouveru nedohrál duel na ledě Washingtonu po tvrdém zákroku od Toma Wilsona
Český útočník Filip Chytil z Vancouveru nedohrál duel na ledě Washingtonu po tvrdém zákroku od Toma WilsonaZdroj: ČTK / AP / Nick Wass
David Pastrňák se raduje ze své trefy
Vítek Vaněček v akci proti Bostonu
Boston padl na ledě Utahu
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu v NHL na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení. Vancouver dokázal uspět na ledě Washingtonu 4:3, český útočník duel nedohrál po tvrdém zákroku od Toma Wilsona. David Tomášek tentokrát zůstal v utkání Detroit - Edmonton mimo sestavu Oilers.

Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1. Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.

Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho. Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.

Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.

V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.

Na Chytila si v poslední minutě úvodní části hry počkal ve středním pásmu domácí Tom Wilson a šestadvacetiletého rodáka z Kroměříže po odehrání puku srazil na led. Rozhodčí útočníka Washigtonu za zákrok nepotrestali ani po kontrole u videa. Chytilovi, jehož kariéru v minulých letech zbrzdily otřesy mozku, museli z ledu pomoci spoluhráči.

Vancouver s Filipem Hronkem v obraně vedl ve 25. minutě ve Washingtonu už 4:0. Capitals ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale o třetí venkovní výhru Canucks nepřipravili.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Jack EichelVegas5101564
      2.Mark StoneVegas2111362
      3.Dylan LarkinDetroit561169
      4.Nathan MacKinnonColorado6410610
      5.Martin NečasColorado4610610
      6.Mark ScheifeleWinnipeg63954
      7.Kirill KaprizovMinnesota4596-6
      8.Matt BoldyMinnesota4596-3
      9.Jevgenij MalkinPittsburgh36961
      10.Tom WilsonWashington36961

