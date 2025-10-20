Chytil po tvrdém hitu nedohrál. Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Boston ale padl
Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu v NHL na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení. Vancouver dokázal uspět na ledě Washingtonu 4:3, český útočník duel nedohrál po tvrdém zákroku od Toma Wilsona. David Tomášek tentokrát zůstal v utkání Detroit - Edmonton mimo sestavu Oilers.
Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1. Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.
Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho. Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.
Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.
V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.
Na Chytila si v poslední minutě úvodní části hry počkal ve středním pásmu domácí Tom Wilson a šestadvacetiletého rodáka z Kroměříže po odehrání puku srazil na led. Rozhodčí útočníka Washigtonu za zákrok nepotrestali ani po kontrole u videa. Chytilovi, jehož kariéru v minulých letech zbrzdily otřesy mozku, museli z ledu pomoci spoluhráči.
Vancouver s Filipem Hronkem v obraně vedl ve 25. minutě ve Washingtonu už 4:0. Capitals ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale o třetí venkovní výhru Canucks nepřipravili.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|5
|10
|15
|6
|4
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|6
|11
|6
|9
|4.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|6
|10
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|4
|6
|10
|6
|10
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|6
|3
|9
|5
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-6
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|5
|9
|6
|-3
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|6
|9
|6
|1
|10.
|Tom Wilson
Washington
|3
|6
|9
|6
|1