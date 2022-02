Lichanec se do Mory vrátil po 13 letech a rozhodl. Růžička kroutil hlavou

Na chvíli zapomeňte na jména jako David Krejčí, Branislav Konrád, Jan Káňa či Lukáš Nahodil. Ti jsou aktuálně pro Olomouc v režimu „mimo provoz“. Učte se nová příjmení, třeba Peter Lichanec. Slovenský útočník, jenž do Mory dorazil v rámci střídavých startů z prvoligové Jihlavy, rozhodl veledůležitý souboj s Litvínovem (4:1) o dvanáctou příčku.

Na ledě strávili zhruba jen šest minut, ale i to čtvrté olomoucké lajně stačilo na to, aby vstřelili vítězný gól. Krásná zadovka Viléma Buriana, Lichancova rána pod víko – obrat na 2:1 a bylo. Pro devětadvacetiletého Slováka šlo o první branku v extralize, připsal si ji ve čtvrtém startu. „Mám velkou radost, ale budu slavit jen do půlnoci. Kariéra nekončí, spíš začíná,“ popisovala výpomoc z Jihlavy.

Vzhledem k enormnímu počtu absencí v útoku – kromě Krejčího chybí i Káňa , Nahodil, Strapáč, Klimek, Kucsera či Tomeček – dostal Lichanec nominačku mezi českou elitu. Nejenže si ji užívá, ale důvěru splácí. „Měli jsme problém se složením, Jihlava nám vyšla vstříc. Peter si svoje úkoly plní výborně, byl za to odměněn gólem,“ chválil jej trenér Jan Tomajko.

Litvínovský kolega Vladimír Růžička měl po prohraném duelu úplně jiné pocity. Jeho mančaft vedl díky Giorgiovi Estephanovi, ale pak body ztratil zejména nedisciplinovaností. I bez režiséra Krejčího skórovala Mora dvakrát v přesilovkách. Pak už zkušeně nedala soupeři šanci. „Jestli si hráči neuvědomují, o co se hraje, tak už nevím kdy,“ kroutil hlavou naštvaný Růžička. „Zeptejte se spíš jich, jestli to vnímali. Já fakt nevím...“

Zpět k Lichancovi, nenápadnému hrdinovi, jehož jméno se fanoušci v „plecharéně“ teprve musejí učit. I když... Ti největší fajnšmekři hanáckého hokeje možná pamatují, že rodák z Prievidzy už v Olomouci působil. V sezoně 2008/09 zvládl v kategorii U18 devět zápasů, pak se rozprchl do světa. Slovan Bratislava, kazašská Karaganda, Piešťany, Senica, Liptovský Mikuláš, maďarský Ferencváros, Poprad, Banská Bystrica, Topolčany...

„Z dorostu v Olomouci mám nějaké úryvky. Hrál jsem s Honzou Lukášem nebo Davidem Škůrkem, bylo to pěkné. Přijde mi, že se tady změnily jen sedačky,“ usmíval se Lichanec. „Na Slovensko jsem se tehdy musel vrátit kvůli výchovnému, kluby to moc platit nechtěly. Prošel jsem toho dost, ale teď si to moc užívám,“ líčil centr čtvrté řady s číslem 70 na dresu.

Komu bude fandit na olympiádě? „Jsem Slovák, takže samozřejmě hlavně Braňovi (Konrádovi). Přeji však i Krejčovi. Je to neskutečný zážitek být najednou spoluhráč borce, na kterého jsem se koukal v highlightech NHL. Opravdu krásný pocit.“

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 4:1. Mora otočila zápas a přerušila sérii proher, rozhodl Lichanec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:57. P. Kolouch, 37:51. Lichanec, 52:04. J. Knotek, 55:47. Kusko Hosté: 18:49. Estephan Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Rašner, Ondrušek (C), Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček – Bambula, Klimek, Michal Kunc – J. Doktor, J. Knotek (A), Kusko – Navrátil, P. Kolouch, Olesz (A) – Mácha, Lichanec, Burian. Hosté: Neužil (Zajíček) – Irving, D. Kolář, D. Zeman, Demel, Strejček, Hrbas, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal (A) – M. Slavík, Sukeľ, Kudrna – Fronk, V. Hübl (C), P. Straka (A) – M. Havelka, Gerhát, M. Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Bohuněk, Malý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1 000 diváků

