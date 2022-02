SESTŘIHY: Sparta smetla Boleslav 4:1, Kladno zničilo Vary 5:0. Bulíř 3+0

Třinecký kat Oksanen udeřil na závěr

Třinec nastoupil s pěti obránci z prvoligového Frýdku-Místku a hned v úvodní minutě nabídl soupeři přečíslení čtyři na dva, ve kterém Kacetl vychytal Blaina. Gólman domácích se vzápětí vytáhl i proti zakončení Oksanena s hokejkou mezi bruslemi. V největší šanci Ocelářů v první třetině se po milimetrové přihrávce Chmielewského dostal za obránce Růžička, ale při bekhendovém blafáku mu utekl puk.

I ve druhé třetině kralovali oba gólmani. Hostující Novotný se zaskvěl při průniku Ondřeje Kovařčíka, který se prokličkoval mezi obránci až před branku, ale se skóre nepohnul. Gólman Hradce poté podržel tým i při dorážkách Nestrašila a Bakoše. Na druhé straně si vedl spolehlivě Kacetl a při šanci Pilaře si zhluboka oddechl, že netrefil odkrytou branku. Oba týmy hrozily i v přesilových hrách, ale shodně žádné ze dvou vyloučení nepotrestaly.

V posledním vzájemném utkání v Třinci, které vyhráli hosté také 2:0, se čekalo na branku do 40. minuty. Tentokrát vydržel bezgólový stav ještě déle, zlomil jej v čase 55:40 Oksanen střelou z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Ještě předtím zahodili domácí přečíslení dva na jednoho, Nestrašil ale přihrál Bakošovi mimo ideální střeleckou pozici.

Novotný v závěru svým spoluhráčům ještě zavařil a po jeho faulu hráli domácí poslední dvě minuty přesilovou hru, kterou umocnili o šestého muže. Třinec si ale žádnou šanci nevypracoval a naopak Oksanen zpečetil 36 sekund před koncem výhru Hradce Králové do prázdné branky. Hosté zvítězili nad Oceláři v posledních třech zápasech bez ztráty bodu se skóre 9:1.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Byl to velký boj, na obou stranách byl k vidění zodpovědný výkon z obrany a šancí moc nebylo. Naši kluci makali na sto procent, nechali tam všechno. Věděli jsme po dvou třetinách, že rozhodne jeden gól a Hradec ho dal. Byl šťastnější, spadla mu tam střela z úhlu, a to rozhodlo zápas. Kluci z Frýdku-Místku hrají na své osobní maximum, na sto procent. Plní, co po nich chceme. Nedělají chyby, hrají jednoduše a důrazně do těla. Beci nám chybí, ale kluci to zvládají velmi dobře.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to vyrovnaný zápas. Oba týmy hrály zodpovědně do obrany a těch šancí bylo na obou stranách minimálně. Z našeho týmu jsem cítil energii a chuť vyhrát. Bylo to vidět na bojovnosti, blokování střel a na zodpovědnosti do obrany, i když nějaké šance jsme Třinci dovolili. Ale nebylo jich moc. Výsledku si hrozně ceníme, ale nepřeceňujeme ho. Víme dobře, že Třinci chybělo spoustu hráčů a byli jsme šťastnější, ne lepší.“

SESTŘIH: Třinec - Mountfield HK 0:2. Oksanen skolil lídra v závěru třetí třetiny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 55:40. Oksanen, 59:24. Oksanen Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Adámek, Jaroměřský, Teper, D. Krenželok, Matyáš, M. Zbořil, Ciura – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Hrehorčák – O. Kovařčík, A. Nestrašil, Bakoš – Svačina, Marcinko, Chmielewski – R. Szturc, M. Kovařčík, Dravecký (A). Hosté: F. Novotný (Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel. Rozhodčí Pražák, Stano – Frodl, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec

Chlapíkovo komando řádilo v přesilovkách

V úvodu byli nebezpečnější domácí, Machovský si však mimo jiné poradil i se střelou Kotaly. Sparta se ujala vedení v 11. minutě v přesilové hře, po ráně z kruhu se prosadil Chlapík. Brzy poté mohl přidat i druhou trefu v utkání, jeho pokus z mezikruží ale Krošelj kryl.

Blízko srovnání se ocitl Najman, jenže zblízka minul. Několik příležitostí si Bruslařský klub vytvořil i v početní výhodě, Machovský byl však proti.

To Sparta ukázala domácím efektivitu, když využila i druhou přesilovku, a to po pouhých 11 vteřinách. Chlapík na hranici brankoviště nahrál Horákovi, který jen nastavil hůl a pohodlně skóroval. Druhou asistenci večera zaznamenal bek Matuškin.

Necelé dvě minuty po začátku druhé třetiny hosté opět udeřili. Obránce Tomáš Dvořák zachytil vyhození Pláňka, napřáhl a překonal Krošelje. Následně útočník Pražanů Forman po otočce zblízka vypálil vedle.

V 28. minutě zvýšil na 4:0 Moravčík, který vyhnal z branky Krošelje. Gólman Růžička se uvedl zneškodněním samostatného úniku Kašeho.

V polovině druhé třetiny se z dorážky přímo před Machovským neprosadili Moravec ani Stránský. Sparťanský brankář se zaskvěl i proti Pláňkově dělovce v přesilovce.

Závěr prostředního dějství zpestřila bitka mezi domácím Jánošíkem a hostujícím Dvořáčkem, kterou zadák Mladé Boleslavi ovládl. Odměnou mu byl potlesk diváků vestoje.

Rovněž do poslední části málem Sparta vstoupila gólem, jenže Kaše nastřelil břevno. Pětadvacetiletý útočník čeká na extraligový gól už 20 utkání. Hosté nepřidali branku ani v dalších dvou přesilovkách i proto, že Šmerha netrefil zcela odkrytou branku.

Naopak domácí početní výhodu využili. Kapitán Ševc 36 vteřin před koncem utkání připravil Machovského o druhou nulu v sezoně.

Středočeši doma prohráli počtvrté za sebou. Pražané zdolali Mladou Boleslav v tomto extraligovém ročníku potřetí ze čtyř zápasů, počátkem ledna ji v O2 areně rozstříleli 7:0.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Po úvodních dvou gólech Sparty z přesilovek bylo vidět její uklidnění. Nepovedlo se nám dobře sehrát oslabení a určitě nám to nepomohlo do zbytku utkání. Jsem jenom rád, že hráči ve třetí třetině měli snahu zápas dohrát a nikdo nic nevypustil. Musím pogratulovat soupeři, protože byl dneska jednoznačně lepší.“

Josef Jandač (Sparta): „Bylo důležité, že jsme po herní pauze trošku potrénovali. První třetina nám vyšla, stejně jako přesilovky. To položilo základ pro dnešní dobrý výsledek. Na výkonu vždycky najdeme výtku, ale hra byla docela dobrá. Mrzí nás třeba zbytečná vyloučení nebo gól na konci. Vždycky tam nějaké chyby jsou, ale celkově jsme docela spokojení.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:4. Jednoznačné utkání, Machovský přišel o nulu až v úplném závěru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:25. Ševc Hosté: 10:11. Chlapík, 17:31. R. Horák, 21:52. Tomáš Dvořák, 27:58. Moravčík Sestavy Domácí: Krošelj (28. J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman – Adam Raška I, Fořt, D. Šťastný – Bernad, Kotala, Kantner – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Závora, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, Chlapík (A), M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Šindel – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 1000 diváků

Další zkrat Vervy, zářil bek Percy

Jihočechům stále chyběli zraněný kapitán Gulaš a brankářská jednička Hrachovina, na marodce Motoru byli i další hráči včetně bývalého litvínovského forvarda Hanzla. Motor začal přesilovkou, ale v početní převaze mohl paradoxně inkasovat při úniku Sukeľa.

Severočeši sehráli první přesilovku lépe a krátce po jejím skončení otevřeli skóre. Hosté nedokázali vyhodit z vlastního pásma, Zygmunt vyšťoural puk od mantinelu a přečíslení dvou na jednoho vyřešil přesnou přihrávkou na volného Svobodu, jemuž stačilo nastavit hokejku. Chvíli nato Kolářova tečovaná střela skončila těsně vedle Strmeňovy tyče, na druhé straně v největší šanci hostů v první třetině neuspěl před Godlou s bekhendem Abdul.

Na startu druhého dějství mohl zvýšit Sukeľ, který sám před českobudějovickou brankou nezakončil. Jinak ovšem Motor po přestávce výrazně přidal a v přesilovce srovnal. Nejprve navrátilec do sestavy obránce Percy trefil tyč, ale z následné akce už po Abdulově přihrávce ve 24. minutě nezaváhal.

Téměř okamžitě mohli Jihočeši dokonce otočit stav, Godlu po Holcově pokusu podruhé v utkání zachránila tyč. Na opačné straně v úniku neuspěl Chalupa, vedení si tak Verva vzala zpět až těsně před polovinou zápasu, kdy v přesilovce po Estephanově přihrávce proměnil únik Zdráhal. Připsal si 16. gól v sezoně.

Severočeši ožili a další šanci měl Svoboda. Zvýšit však dokázal až v 35. minutě ranou od modré čáry obránce Strejček. Domácí však o necelou minutu později nabídli Motoru laciné snížení. Zygmunt hrubě chyboval ve vlastním pásmu a kanonýr Pech šanci chladnokrevně využil. Osmatřicetiletý nejlepší střelec Jihočechů si připsal 19. branku v sezoně a jubilejní 50. bod.

I třetí třetinu začali hosté aktivně a ve 42. minutě podruhé v zápase srovnali. Po velkém závaru propálil Godlu lotyšský zadák Bindulis. Domácí v následné přesilovce nevyužili dvě dobré šance a naopak v oslabení mohl dokonat obrat Ondráček, který po brejku dvou na jednoho mířil nad.

Otočit skóre hosté dokázali až na startu 48. minuty, kdy využili druhou ze tří přesilovek. Na konci pohledné kombinace zakončil do prázdné branky Percy, který se vrátil do sestavy poté, co byl v Kanadě u narození potomka. Osmadvacetiletý zadák zaznamenal druhou trefu v utkání, což se mu v české lize povedlo poprvé. Přidat pojistku mohl Valský, ale hosty už jeho neproměněná šance mrzet nemusela.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Začali jsme dobře a zápas jsme si zase prohráli úplně sami. Je to pořád stejné každý zápas, už se mi o tom ani nechce mluvit. Přijde mi, že většinou zápas dobře začneme, řekl bych, že nám to i jezdí. Ale od poloviny zápasu mi přijde, že nám přestanou chodit nohy. Jsme nervózní a soupeř to vždy pozná. Děláme katastrofální a hrubé chyby, dnes to bylo zase stejné. Přijde mi, že je dělají hlavně ti zkušenější a starší hráči. Myslím, že ti starší hráči by se měli už trochu probrat. Furt si něco říkáme, povídáme, ale není to o tom, co mluvíme, ale co děláme na ledě.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Někteří hráči nám teď chybějí, ale je to zase šance pro další, aby ukázali, co umí. Samozřejmě jsme spokojeni. Tahali jsme za kratší konec, ale pomohli jsme si v přesilovce, v níž jsme dali dvě branky. To si myslím, že utkání rozhodlo. Bojujeme, hledáme nějak cestu k vítězství a teď někdy máme i trošku kliku. Ale to k tomu patří, to je sport. Musíš tomu jít naproti a někdy se ti ten puk správně odrazí. Jdeme den po dni, budujeme si nějakou pozici a nějaký respekt v soutěži.“

SESTŘIH: Litvínov - České Budějovice 3:4. Verva znovu nedokázala udržet vedení a podruhé v řadě prohrála

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:09. P. Svoboda, 29:27. P. Zdráhal, 34:33. Strejček Hosté: 23:17. Percy, 35:12. Pech, 41:29. Bindulis, 47:07. Percy Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman – P. Zdráhal (A), Estephan, Kudrna – Jarůšek, Sukeľ, P. Straka (A) – Fronk, V. Hübl (C), M. Chalupa – P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Hosté: Strmeň (Maleček) – Piskáček (A), Percy, Bindulis, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bučko – Valský, Pech (A), D. Voženílek – Chlubna, Koláček, Vondrka (C) – Karabáček, Holec, M. Beránek – J. Ondráček, Abdul, Štich. Rozhodčí Micka, Hradil – Lederer, Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1000 diváků

Bulíř vládne střelcům, Pavlát má nulu

Domácí vstoupili do utkání aktivněji a díky lepšímu pohybu dostali soupeře pod tlak. Hosté ale přečkali únik Schleisse a Kaňák v 11. minutě trefil levou tyčku. Zlínští se směrem dopředu poprvé připomněli až ve 14. minutě, kdy však osamocený Honejsek z mezikruží vypálil vedle. Z protiútoku Přikryl po přečíslení znovu nastřelil levou tyčku.

Na druhé straně po vyhraném vhazování po závaru kolem brankoviště nedokázal Makarenko dorazit kotouč za ležícího gólmana Pavláta. Berani mohli v závěru třetiny jít do vedení, během 72 vteřin dlouhé přesilovky pět na tři ale Mallet zblízka Pavláta neprostřelil.

Prostřední část zcela ovládli Indiáni díky nedisciplinovanosti hostů. Ve 25. minutě ještě Bulíř přesilovkovou individuální akci nedotáhl, ale o dvě minuty později už Mertl po chytré přihrávce Blomstranda potrestal Makarenkovo vyloučení. Další početní výhodu využil ve 29. minutě se štěstím Bulíř a ve 32. minutě při přesilovce pět na tři nejproduktivnější hráč extraligy zvýšil přesnou ranou bez přípravy z pravého kruhu už na 3:0. Vyhnal Kašíka z branky.

Hosté poté na chvíli ožili, Michasjonok však v gólové šanci selhal a naopak ve 38. minutě po výměně kotouče se Suchým dokončil ranou z voleje čistý hattrick Bulíř. Navíc krátce před koncem druhé třetiny při další přesilové hře zachránila náhradníka Hufa levá tyčka po střele Blomstranda.

Závěrečná dvacetiminutovka se už hrála spíše z povinnosti. Indiáni své akce přehrávali a nezužitkovali soupeřem nabídnuté tři přesilovky. Hosté nedokázali zaznamenat ani čestný úspěch a Pavlát tak natáhl svoji neprůstřelnost na 152 minut.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha mladší (Plzeň): „Pro nás bylo nestandardní, že jsme týden nehráli zápas. Na začátku zápasu jsme hráli, co jsme chtěli. Dostávali jsme soupeře pod tlak, ale potom jsme od toho ustoupili a závěr první třetiny nebyl podle našich představ. Tam bylo klíčové, že jsme přečkali poměrně dlouhé oslabení ve třech. Myslím si, že od druhé třetiny už jsme na ledě byli lepším týmem. Vynutili jsme si přesilovky, které jsme v rychlém sledu za sebou využili a to zápas rozhodlo. Chtěl bych klukům poděkovat, že nám kluci dali s Badim (Baďoučkem) k narozeninám vítězství. Bulíř má parádní fazonu dlouhodobě a u Pavláta je to teď podobné a dnes nás při šancích Zlína podržel.“

Luboš Jenáček (Zlín): „Bohužel se nám tady po povedeném domácím utkání s Libercem nepodařilo urvat nějaké body. Myslím si, že první třetinu jsme přečkali. Přežili jsme šance soupeře a naopak jsme nevyužili přesilovku. Vstup do druhé třetiny byl slušný. Měli jsme tam i nějaké šance, ale pak jsme udělali hloupé fauly, kdy byl dvakrát vyloučen i gólman, což se stává málokdy. Plzeň je v přesilovkách silná a napadalo jí to tam. Jak se dostala do vedení 3:0, tak hrála výborně a prokázala, proč je na čtvrtém místě tabulky a my jsme poslední. Už nedělní zápasy ukáží, zda budeme mít ještě o co hrát. Kdo umí počítat, tak tomu to je jasné. Musíme ze sebe vydolovat všechno.“

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 4:0. Indiáni rozhodli ve druhé třetině, hattrickem se blýskl Bulíř

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:26. Mertl, 28:58. Bulíř, 31:45. Bulíř, 37:02. Bulíř Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – J. Dufek, Mertl (A), M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Hosté: Kašík (32. Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Michasjonok – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát. Rozhodčí Lacina, Obadal – Brejcha, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Demolice Energie, Plekanec uděřil při hře 3 na 5

Kladnu vyšel nástup, když šlo do vedení už po 85 sekundách. Pytlík sice prvním pokusem hostujícího gólmana Lukeše nepřekonal, ale po závaru před hostujícím brankovištěm k němu puk vyplaval znovu a mladý útočník neměl problém poslat ho do odkryté branky.

V končící šesté minutě mohl vyrovnat Průžek, ale kladenský gólman Bow byl proti. Zanedlouho se naopak radovali znovu Rytíři. Zikmund schoval svou střelu za jednoho z karlovarských hráčů a překvapil Lukeše. Po polovině třetiny byl blízko další trefě právě Zikmund, tentokrát však stavem nepohnul. Před přestávkou neuspěl z dorážky Plekanec.

Domácí se přes dvoubrankové vedení neschovali do obranné ulity, místo toho byli dál aktivnějším mužstvem na ledě. Nevyužili sice přesilovku, ale pak se sami dokázali ubránit při oslabení a příležitosti na jejich straně opět začaly přibývat. Ve 34. minutě v rozmezí pár sekund pálil nebezpečně Plekanec a po Dotchinově nastřelení nechybělo mnoho Hlavovi.

Karlovarští pak špatně vystřídali a přišlo je to velmi draho, byť se v oslabení ubránili. Pouhé dvě sekundy po vypršení trestu totiž Beran zvýšil na 3:0, když byl po Melkově pokusu dostatečně důrazný na brankovišti a z dorážky překonal Lukeše. Snížit mohl Beránek, ale Bow byl pozorný.

Hned v úvodu třetího dějství vyhrál Lukeš další minisouboj s Plekancem, stejně dobře si ale vedl i Bow při dalším pokusu Beránka. V oslabení pak notně pozlobil hosty Pytlík, na Lukeše však podruhé v utkání nevyzrál. Když pak právě Pytlík pykal o chvilku později na trestné lavici, pomohla Bowovi po Černochově teči tyčka.

V 55. minutě Baránek následoval po minutě na trestnou lavici Wooda a hosté hráli pět na tři. Místo vykřesání naděje přišla potupa: Plekanec po sprintu přes tři čtvrtiny hřiště přidal se štěstím čtvrtý gól. Výsledek pak pečetil v závěru ještě Kubík.

SESTŘIH: Kladno - Karlovy Vary 5:0. Vysoká výhra, Rytíři se dotahují na Litvínov

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:25. Pytlík, 07:15. Zikmund, 36:22. M. Beran, 54:55. Plekanec, 57:14. A. Kubík Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, M. Beran – Filip, M. Indrák, Babka – Kuťák, Pytlík, Jágr. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, Pulpán (A), T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Komárek, Malý. Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 1000 (omezená kapacita) diváků

Ve vypjaté bitvě zazářil Kousal

Do sestavy Pardubic se po měsíci vrátil z marodky útočník Robert Říčka a po vypršení dvouzápasového trestu i Anthony Camara. Kanadský forvard toho příliš nestihl, už v 5. minutě ho rozhodčí vyloučili na pět minut a do konce zápasu za napadení. Kometě chyběl nejlepší střelec Peter Mueller, jehož zastoupil v první formaci šestnáctiletý Eduard Šalé.

V první domácí šanci střílel Vála, po zákroku Čiliaka pak ještě dorážel neúspěšně Musil. Potom začala dlouhá brněnská přesilovka, v níž vystřelil Zbořil do boční sítě, jinak se Pardubičtí dobře bránili. Během úvodní třetiny hráli domácí dvě klasické přesilovky, ale taky se neprosadili. V oslabení naopak mohl skórovat Holík, jenže pardubické zaváhání nepotrestal a sám proti Frodlovi nedostal puk za brankáře.

Dynamo dál kralovalo ve střelecké aktivitě, ve druhé třetině přestřílelo soupeře 17:4, ale zásluhou Čiliaka trval dlouho bezbrankový stav. Po přihrávce Poulíčka to nezměnil ani Říčka, v rychlém brejku si pak slovenský brankář poradil i se střelou Ciencialy.

Pardubičtí si potom taky zahráli dlouhou početní výhodu, když obránce Holland sestřelil Rohlíka a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Pět minut hry v pěti proti čtyřem ke gólu nevedlo, Dynamo se dočkalo až v další klasické přesilovce.

První Říčkův pokus mířil mimo, ale vzápětí se navrátilec do sestavy už trefil přesně a vstřelil úvodní gól. Za necelou minutu navíc za Čiliaka prošla skrytá střela Kousala a Dynamo tak po prostřední třetině vedlo o dva góly.

Hokejisté Pardubic si vytvářeli další šance, Hecl mířil do brankové konstrukce. Po skvělé kombinaci ve 44. minutě se puk odrazil zpět ke Kousalovi, který přes ležícího Čiliaka trefil odkrytou branku a zvýšil na 3:0. Ve 48. minutě ujel během oslabení brněnský Zaťovič, jehož Cienciala hákoval. K trestnému střílení se rozjel sám Zaťovič, ale zakončení se mu nevydařilo. V závěru utkání hosté hráli přesilovku v šesti proti čtyřem, do prázdné branky se trefil obránce Zdráhal a pečetil domácí výhru Pardubic.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Velmi důležité byly dvě situace. To, že jsme ubránili dlouhé oslabení. Kdyby se Brno dostalo do vedení, tak by to bylo o něčem jiném. A pak moment, kdy jsme to tam v naší přesilovce domlátili. Měli jsme totiž velký tlak, ale nebyli jsme schopni dát gól. Celkově jsme byli lepší a přestříleli soupeře, kluci to zvládli skvěle. Přišli jsme o dva hráče, dohrávali na tři lajny, tak to bylo hektické. Jsem rád, že jsme to zvládli. Musíme se teď dát do kupy na neděli.“

Jiří Kalous (Kometa): „Dlouho jsme drželi nerozhodný stav, bohužel jsme nevyužili nabídnutou pětiminutovou přesilovku a ke konci druhé třetiny obdrželi během minuty dvě branky. Snažili jsme se jít od třetí třetiny aktivně a něco s tím udělat, ale to se nám nepovedlo a ještě při přesilovce soupeře inkasovali. Myslím, že Pardubice zaslouženě vyhrály.“

SESTŘIH: Pardubice - Kometa 4:0. Tvrdý zápas rozhodlo Dynamo ve druhé polovině, Frodl má třetí čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:47. Říčka, 38:36. R. Kousal, 43:33. R. Kousal, 59:04. J. Zdráhal Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, Petgrave – Říčka, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Hecl, Švyrjov, Paulovič – Herčík, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Čiliak (Jakub Sedláček) – Kučeřík, Roth, Bartejs, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, L. Doudera – Zaťovič (C), P. Holík, Šalé – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Meluzín, Malý, Šik – Ostřížek, Rákos, R. Pavlík. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Enteria arena, Pardubice

Obrat rozjel bek Guman

Domácího brankáře Lukáše prověřilo hned ze začátku tečované nahození Solovjova, proti kterému předvedl netradiční, ale úspěšný zákrok. První velkou šanci Olomouce měl ujíždějící Klimek, byl však v samostatném úniku faulovaný a nezakončil přesně. Domácí šli do vedení z následné početní výhody, když Kolouch nabral ve středním pásmu rychlost, přešel přes bránícího hráče a prostřelil brankáře Dolejše.

Hostující gólman zvládl následné přečíslení dvou proti jednomu a střelu Olesze vykopl betonem. Minutu před koncem první třetiny Vítkovice srovnaly, střelou z osy hřiště se po nenápadné akci prosadil Guman.

První šanci druhé třetiny obstaral v extralize debutující Brož, jehož střela z mezikruží proletěla těsně vedle tyče. Vítkovice ve druhé třetině několikrát těžily ze střídačky u útočné modré čáry a dostaly Olomouc pod tlak, během kterého byly nejblíže brance dva pokusy Kocha. Lukáš však pokaždé úspěšně zasáhl a udržel remízový stav.

Těsně vedle vzápětí zakončovali také hostující Illéš a domácí Olesz. Hruškovo zakončení v úniku dvou proti jednomu pak pokryl v lapačce olomoucký brankář Lukáš. Přesně minutu před koncem druhé třetiny stálo při Vítkovicích štěstí, tečovanou střelu Dujsíka zastavila až horní tyč Stezkovy branky.

Šťastný odraz hrál roli také na začátku třetí třetiny, kdy se puk zpoza branky odrazil přímo na hůl Illéše, který jej posunul za záda nic netušícího brankáře Lukáše a otočil stav zápasu na stranu Vítkovic. Znovu srovnat mohl olomoucký Navrátil, jenže Stezka jeho pokus pokryl. Hosté se poté dokázali prosadit ve vlastním oslabení a odskočili Olomouci na rozdíl dvou branek. Po svém návratu z trestné lavice totiž domácím ujel Guman a překonal Lukáše podruhé.

Zaskočení olomoučtí hráči se už k další šanci nedostali, naopak počtvrté inkasovali. Po individuální akci se dostal až před Lukáše Hruška a překonal olomouckého brankáře pokusem mezi betony.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Do stavu 1:2 jsme hráli vyrovnané utkání a obraz hry nebyl vůbec špatný. Měli jsme i pár vyložených střeleckých šancí, bohužel jsme je neproměnili. Klíčovým momentem byla ale naše neproměněná přesilová hra pěti proti třem. V ní se to zlomilo, protože jsme těsně po jejím vypršení dostali gól. Poté na nás padla deka, nebyli jsme už schopni nic vymyslet a ještě jsme inkasovali další góly. Vítkovice dnes vyhrály zaslouženě třetí třetinu i celý zápas.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Dnes to bylo velice dobré vyrovnané utkání v dobré kulise. Trošku mě mrzí reakce publika na Lakatoše, myslím si, že tohle na stadiony nepatří. Z naší strany to byl velice bojovný výkon. I přesto, že jsme 0:1 prohrávali, mužstvo neskutečně pracovalo. Zaslouží velký kredit, protože odehrát v sedmi dnech pět zápasů v takovém nasazení není lehké. Klíčovým momentem bylo fantasticky ubráněné oslabení pěti proti třem, navíc jsme se těsně po něm prosadili. V závěru jsme to překlopili na naši stranu, asi zaslouženě za náš výkon, který jsme šedesát minut předváděli. Navíc teď látáme sestavu, jak jen můžeme. Není to alibi, Olomouc má stejné problémy jako my. Kluci, kteří nám přišli pomoct z první ligy, podali velice dobrý výkon. Skvělý výkon podal také brankář Dolejš.“

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 1:4. Hostům se povedl obrat, dvakrát se prosadil navrátilec Guman

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. P. Kolouch Hosté: 19:21. Guman, 42:16. Illéš, 48:10. Guman, 57:59. J. Hruška Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – Michal Kunc, Klimek, Bambula – Kusko, J. Knotek (A), Olesz (A) – P. Kolouch, Navrátil, Burian – Lichanec, Vítězslav Brož. Hosté: Dolejš (Stezka) – Jakub Stehlík, A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, R. Pedan, L. Kovář, P. Koch – Guman, Marosz, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bernovský, J. Hruška (A), Lednický – R. Bondra, Flick, Illéš. Rozhodčí Robin Šír, Tomáš Horák – Jiří Ganger, David Klouček Stadion Zimní stadion Olomouc