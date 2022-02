Superman Guman! Rozdílový hráč, chválil Holaň. Tleskal i Krejčímu

Hrála ve čtvrtek Olomouc, nebo Vítkovice? Podle pohybu v pátečním zápase byste tipnuli Hanáky, ale byla to Ridera, kdo měl v nohách náročný duel s Libercem (1:4). Stejným skóre dopadlo i utkání v plecharéně, ostravské sestavě pomohlo osvěžení v podobě Tomáše Gumana. Staronová posila z nedaleké Poruby smetla trápící se Moru dvěma brankami. „Užil jsem si to, pomohl jsem, vyhráli jsme. Paráda,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý útočník.

V této sezoně hrál zatím jen za prvoligovou Porubu, minulý ročník strávil rovněž v CHANCE LIZE, akorát v Kladně. V pátek večer však dostal Tomáš Guman po dvou letech opět možnost startovat v nejvyšší soutěži a znovu v dresu Vítkovic.

Klaplo to na jedničku. Guman byl poslán rovnou k Rostislavu Maroszovi a Marku Kalusovi do první lajny a střetnutí v Olomouci rozhodl dvěma góly. „Znám ho z dřívějška z doby, kdy jsem vedl Sarezu. Vím, co dokáže, sedlo mu to. Byl rozdílovým hráčem, který nás posunul k vítězství. Za všechny tyto kluky jsme rád,“ chválil jej kouč Miloš Holaň.

Ještě dopoledne přitom rodák z Roudnice nad Labem vůbec netušil, co ho čeká. Normálně se hlásil v Porubě, kde ho čekal videorozbor středečního duelu ve Vsetíně, jedním okem sledoval Čechy na olympiádě proti Švýcarsku. A pak to přišlo.

„Trenéři mi oznámili, že mám jít večer hrát za Vítky v Olomouci – tedy pokud chci. A já samozřejmě chtěl. Důvěra mě potěšila,“ popisoval po 15 minutách na ledě „Spoustu kluků znám z doby, kdy jsem tady hrál. Kabina je bezvadná, je vidět, že jsou v pohodě a lepí jim to. Já se jenom svezl,“ dodal Guman skromně.

Až zbytečně moc. Chlapík, jenž to v mládeži zkoušel ve Švýcarsku či Švédsku, se dvakrát trefil opravdu parádně. Nejdříve schoval za beka přesnou ránu z mezikruží a pak v oslabení, hned co se vrátil z trestné, ujel a forhendovým blafákem překonal Jana Lukáše podruhé.

Kdo Gumana zná, ví, že tyhle finty umí. Gólmani v CHANCE LIZE by mohli vyprávět... „Asi pět let zpátky to táta viděl na internetu a řekl mi, ať to zkusím. Tak si to vždycky ráno na rozbruslení otestuju a zatím to docela vychází,“ vysvětloval se šibalským pohledem.

Vítkovice, kterým chyběl zraněný Lukáš Krenželok, tak urvaly cenné body. Obrovská radost byla na Holaňovi zřetelná. Když v hostující šatně skončil vítězný pokřik, dobře naladěný trenér nabádal mužstvo, ať šatnu rozproudí muzika. Ticho se mu nelíbilo, chtěl slavit.

„Kluci pracovali neskutečně! V sedmi dnech odehráli páté utkání v takovém nasazení a v takové sestavě. Výborný byl brankář Dolejš a fantasticky jsme ubránili přesilovku pět na tři,“ připomněl Holaň klíčový okamžik, po kterém přišel druhý Gumanův zásah na 1:3. Ten Moru zlomil.

A taky jí připomněl, že bez Davida Krejčího to fakt nebude jednoduché. Zejména v přesilovkách kreativní mozek chybí. Petr Kolouch sice jednu početní výhodu využil, to ale bylo po nádherné individuální akci á la Jakub Voráček. Jinak souhra drhla šíleným způsobem, z tribun se ozýval pískot.

„Není to alibi, ale za normální situace bychom přesilovku v tomhle složení v životě nehráli,“ podotkl kouč Zdeněk Moták. „A Krejča? Paradoxní je, že ze všech absentujících se nám asi nejdřív vrátí z Pekingu právě on,“ hořce se pousmál.

A vzápětí přiznal, že olympiádu a svého klíčového borce obzvlášť detailně sleduje. „Proti Švýcarům hrál výborně. Ze začátku možná lehce kazil přihrávky, ale potom už to byl zase ten top hráč, jak ho všichni známe. Navíc proměnil vítězný nájezd,“ doplnil Moták.

A Holaň se přidal: „Neznám trenéra, který by se na olympiádu nedíval. Já s Davidem bohužel osobní zkušenost nemám, ale i jako vzdálený trenér vidím, že je to osobnost. V rozhodujících momentech to bere na sebe. V nájezdu to tam flákne a je to. Klobouk dolů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. P. Kolouch Hosté: 19:21. Guman, 42:16. Illéš, 48:10. Guman, 57:59. J. Hruška Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – Michal Kunc, Klimek, Bambula – Kusko, J. Knotek (A), Olesz (A) – P. Kolouch, Navrátil, Burian – Lichanec, Vítězslav Brož. Hosté: Dolejš (Stezka) – Jakub Stehlík, A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, R. Pedan, L. Kovář, P. Koch – Guman, Marosz, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bernovský, J. Hruška (A), Lednický – R. Bondra, Flick, Illéš. Rozhodčí Robin Šír, Tomáš Horák – Jiří Ganger, David Klouček Stadion Zimní stadion Olomouc

