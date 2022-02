Chlapík o boji s Bulířem i olympiádě: Doufám, že kluci přivezou placku

Mladá Boleslav vám cestu za třemi body usnadnila, souhlasíte?

„Těžko říct. My odvedli slušný výkon, moc je k ničemu nepustili. Když už nějaké šance měli, tak Machy (brankář Matěj Machovský) zachytal výborně. Od nás to byl solidní výkon.“

Rozhodla už první třetina a vaše dvě využité přesilovky?

„Myslím si, že jo. Tým to nakopne, ve druhé třetině to bylo už 4:0 a pro soupeře už je pak těžké dotahovat čtyři góly ve třetí třetině. Všichni odvedli skvělou práci, výborný výkon.“

U obou přesilovkových tref jste měl výraznou zásluhu: první jste dal sám, druhý jste naservíroval Romanu Horákovi do prázdné branky.

„Nám se přesilovky teď moc nedařily. Chtěli jsme být víc agresivnější, Max (Maksim Matushkin) mi to tam dobře dal. Když to takhle dostanu na střelu, tak si věřím, že to prostřelím. A druhý gól? Něco jsme si k tomu řekli. Věděl jsem, že to tam budu nahrávat. Vyšlo to, důležité góly.“

Mladá Boleslav - Sparta: Pražané rychle využili i druhou přesilovku, Horák zvýšil na 0:2

Kdy jste věřili, že z toho budou tři body?

„Asi jak jsme dali ty dva góly. Už před zápasem jsme si říkali, že jakékoliv vedení budeme mít, tak už nepotřebujeme dát góly, ale hlavně nedostávat. Škoda, že Machy neměl nulu.“

Jak moc mrzí inkasovaná branka z poslední minuty?

„Pro brankáře to je asi důležitá statistika. Určitě chtěl nulu mít, ale nedá se nic dělat. Vychytal spoustu šancí, ale bohužel tam padl gól na konci zápasu.“

Vyhráli jste počtvrté z posledních pěti zápasů. Už jsou výkony vyladěné?

„Vždycky to může být lepší. V téhle fázi se ani nekoukáme na tabulku, ale spíš na herní projev, který se o hodně zlepšil. Chceme se připravit na play off, dostat do sebe základní věci, které jsme nedělali zase tak dobře předtím. Pořád tam jsou rezervy k zlepšení.“

Mladé Boleslavi se teď naopak nedaří, nedává góly. Bylo cítit i na ledě, že si třeba tak nevěří?

„Těžko říct. Když hrajeme náš hokej, tak je proti nám strašně těžké hrát. Každý zápas je o tom, jak my hrajeme a diktujeme hru. Když hrajeme špatně, tak dáváme soupeřům brejky a podobné věci. Když si to dobře pohlídáme jako teď, tak je proti nám strašně těžké hrát.“

Bodově se vám daří, sledujete souboj na dálku s Michalem Bulířem?

„Sleduju, nebudu lhát. Není to pro mě ale to nejdůležitější. Samozřejmě jsem tady v Čechách a hodně lidí se o tom se mnou baví.“

Bulíř nasázel Zlínu hattrick, už jste to zaznamenal?

„Ne, ale dobře pro něj!“ (směje se)

Nedávno se řešila vaše nenominace na olympiádu. Sledujete zápasy národního týmu?

„Jo, sleduju, určitě klukům fandím. Mám tam hodně kamarádů, je tam Sob (Vladimír Sobotka) s Řepou (Michal Řepík), těm moc fandím. Když je možnost, tak určitě koukám.“

Nesvrbí vás při sledování trochu ruce? Nároďák dal ve dvou zápasech zatím jen dva góly.

(usměje se) „Ne, už je to za mnou. Jak vyšla nominace, tak to byl jiný příběh, ale teď už se s tím nic nedá dělat. Pokud by člověk na to celou dobu myslel, tak to asi není dobře. Je to tak, jak to je. Klukům fandím a doufám, že přivezou nějakou placku.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:4. Jednoznačné utkání, Machovský přišel o nulu až v úplném závěru

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:25. Ševc Hosté: 10:11. Chlapík, 17:31. R. Horák, 21:52. Tomáš Dvořák, 27:58. Moravčík Sestavy Domácí: Krošelj (28. J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman – Adam Raška I, Fořt, D. Šťastný – Bernad, Kotala, Kantner – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Závora, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, Chlapík (A), M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Šindel – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 47 28 4 6 9 150:99 98 2. Mountfield 47 26 7 4 10 153:101 96 3. Pardubice 47 21 11 4 11 156:122 89 4. Plzeň 47 22 4 7 14 146:125 81 5. Č. Budějovice 46 21 5 3 17 138:127 76 6. Vítkovice 47 19 6 4 18 118:124 73 7. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 8. Sparta 44 17 6 5 16 158:132 68 9. M. Boleslav 47 18 3 5 21 109:125 65 10. Brno 44 14 8 5 17 118:128 63 11. Olomouc 46 14 7 3 22 106:130 59 12. K. Vary 44 14 4 7 19 131:137 57 13. Litvínov 46 14 3 7 22 125:148 55 14. Kladno 47 11 5 8 23 120:157 51 15. Zlín 47 8 4 5 30 93:158 37 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup