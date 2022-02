Boleslav se topí, bojuje s antirekordem. Nepomohlo ani „200“ meetingů

Krize neustává, naopak se prohlubuje. Mladá Boleslav padla už popáté v řadě, v pátečním 51. kole Tipsport extraligy nestačila na souseda tabulky Spartu a zaslouženě prohrála 1:4. Malé pozitivum? Alespoň nepřišel další nulový zápis. Bruslaři, kteří ještě v říjnu vedli tabulku, se řítí dolů. Topí se a záchranný člun je v nedohlednu. „Nejsme schopní dát ani gól. Je to fakt špatný, nevím, co bych k tomu víc řekl,“ hledal slova nejproduktivnější hráč týmu Pavel Kousal.

Neklid na ledě, ponurá atmosféra v hledišti. „Bojujte za Bolku!“ zněl v pátek nejčastější pokřik z kotle domácích příznivců. Už ani skalní fanoušci nedokázali trápící se tým hnát dopředu. Povzdechy na tribunách znovu střídal i lehký pískot. „Někdy to je i zasloužený,“ nijak se nevytáčel Kousal.

Duel tabulkových sousedů se Spartou rozhodla de facto už úvodní třetina. Pražané dvakrát udeřili v přesilovce, poprvé se prosadil Filip Chlapík po 38 vteřinách, druhou trefu zvládl Roman Horák už za 11 sekund. „To položilo základ pro dobrý výsledek,“ těšilo trenéra Josefa Jandače .

Boleslavští měli namířeno už k třetímu domácímu duelu v řadě, ve kterém by nedali gól. Až neuvěřitelné trápení, které trvalo dohromady více než 200 minut, zlomil v poslední minutě kapitán Martin Ševc. V přesilovce však jen snižoval na 1:4. „Nejsme schopní si vytvořit nějaké hezké šance nebo tam dorazit nějaké góly. Hodnotí se to těžko, protože už je to asi 30. zápas v řadě, co jsme prohráli,“ zmínil Kousal.

Třicet zápasů to tedy není, zatím jich je „jen“ pět. Ambiciózní celek nicméně ve druhé polovině základní části totálně odpadl. Jak herně, tak výsledkově. Bruslaři za posledních 25 zápasů vyhráli jen osmkrát, v sedmnácti případech padli. V extralize za toto období nenajdete horší tým.

„Měli jsme už asi 200 meetingů. Furt si říkáme, co zlepšit, jak to změnit, ale pořád se nám to nedaří a nedaří. Musíme dál bojovat, umlátit nějaký zápas a od toho se odrazit,“ snažil se najít východisko nelichotivé situace Kousal, který je s 34 body (15+19) jasně nejproduktivnějším hráčem týmu.

Boleslav začala boj také s negativním extraligovým rekordem. Už devětkrát v sezoně nedokázala vstřelit v utkání ani jeden gól, proti Spartě na poslední chvíli unikla desáté čárce. Na dorovnání Chomutova a Kladna ze sezony 2013/14 jí schází dvě nuly. „Je to spojené hlavně s produktivitou v přesilových hrách. Tam padá nejvíc branek a my si tam moc nepomůžeme. Ve vyložených šancích nám to odskočí, hrozně se na gól nadřeme. Určitě to ale není náhoda. Nechci se schovávat za to, že nemáme štěstí, to je hloupost,“ hledal příčiny asistent Petr Haken.

Méně gólů než Mladá Boleslav (109) vstřelily v sezoně jen Olomouc (106) a Zlín (93). Zakončení se na trénincích hodně řeší. „Snažíme se, děláme hodně situací třeba dva na jednoho, ale my se v zápase do situace dva na jednoho ani nedostaneme. Máme hodně cvičení, abychom dělali chaos před brankou a beci to tam nahazovali, ale nejsme schopní z toho nic ztečnout, nic dorazit. Fakt nevím, jak už ty góly dávat,“ hlesl Kousal.

„Jsem hrozně rád, že se aspoň podařila prolomit ta třízápasová nula, která tam byla děsivá pro nás pro všechny. Věřím, že to je pozitivum, které si vezmeme do dalšího zápasu,“ zakončil Haken.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:25. Ševc Hosté: 10:11. Chlapík, 17:31. R. Horák, 21:52. Tomáš Dvořák, 27:58. Moravčík Sestavy Domácí: Krošelj (28. J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman – Adam Raška I, Fořt, D. Šťastný – Bernad, Kotala, Kantner – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Závora, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, Chlapík (A), M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Šindel – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 1000 diváků

