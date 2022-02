Ze života náhradníka. Tomášek: Můžeme do šatny, do vesnice ne. Bizár

Když ho generální manažer Petr Nedvěd oslovil, jestli by měl zájem letět do Číny a být pojistkou pro případ covidové erupce, David Tomášek ani na moment neváhal. V nejisté době, kdy se může stát cokoli, nechtěl přijít o možnost zahrát si na olympiádě. V posledních dnech byly naděje na jeho dopsání na soupisku vysoké, útočník Michael Špaček ale v Praze přepral po náročném boji testy a do Pekingu dorazí.

Pro Tomáška to znamená jediné. Dál čekat, být připravený. Víte jak, kdyby něco. „Určitě ale nelituju. Počítal jsem s tím, že si tu vůbec zahrát nemusím. Vlastně to asi byla ta pravděpodobnější varianta. I když covid je všelijaký. Čekalo se na Špágra, trenéři se nějak rozhodli. Tak to je,“ povídá s klidem forvard Chabarovsku, který se však po návratu z Číny zpátky do Ruska nevydá. Je poslední posilou Sparty.

Národní tým má v Pekingu náhradníky tři. Kromě něho ještě Matěje Blümela a Jana Ščotku. Veškerý čas mimo stadion tráví spolu. Bydlí odděleně od zbytku týmu. Mají jiné druhy akreditací, do olympijské vesnice vůbec nemůžou. Se spoluhráči mohou být na ledě, v šatně, v posilovně nebo ve sprše. Sdílet spolu dům? To ne. I tohle je jedna z mnoha podivností letošní olympiády.

„Je to bizarní, ale teď to komentovat nebudu. Když tak někdy časem, později. Je to, jak to je,“ odmítá Tomášek bližší komentář. Na zimák je vozí osobní auto.

Sýkora: Už nejsme velmoc. Jde i o typologii trenéra, Růžička by do toho sáhnul hned

Volného času mají spoustu. Žádné obchody nebo jiné možnosti jeho rychlejšího ukrojení nemají. „Jsme zavření na hotelu, vůbec nic tam není. Kolem je plot, za který jít nesmíme. Do olympijské vesnice nemůžeme, za týmem jezdíme akorát na tréninky. Většinou jsme v hale dřív a odjíždíme později, abychom byli co nejdéle. Jinak co dělat… trénujeme, no. Jsme připravení, kdyby se náhodou něco stalo a tým by nás potřeboval. To je tak všechno.“

Členem týmu je, ale vlastně není. „Na hlavu to těžké je, to bych lhal, kdybych tvrdil opak. Nějak to ale zvládáme. Jsme pospolu s Matějem a Honzou. Je fajn, že jsme aspoň ve třech. Kdybych tu měl být třeba sám, bylo by to mnohem těžší. Nějaké takové psychicky náročné situace jsem už zažil v Rusku. Ne až takhle moc, ale bylo to podobné. Taky jsme se museli s nějakými věcmi vypořádat. S tím jsme sem ale jeli. Teď se jen musíme udržovat a čekat,“ přidává.

Třeba týmové focení se nejdřív odehrálo bez nich, oni mohli až na další várku snímků. Jasně, maličkost. I to jim však dává najevo, že zkrátka nejsou právoplatnými členy nároďáku. Tomáška však mnohem více mrzelo, že nemohl na zahájení Her. „Pustili jsme si to v televizi. Trochu nás to mrzelo. Obecně bych řekl, že pořadatelé nebyli připravení, že tu nějací náhradníci budou. Na zahájení jsme chtěli, je škoda, že se to nepodařilo.“

Největší žrout času? „Hrajeme stolní hry. Máme Monopoly nebo Uno, hlavně ale hrajeme karty. O peníze ale raději nehrajeme, Ještě bychom odsud odjížděli v mínusu, což nikdo nechce,“ směje se pětadvacetiletý útočník.