Párty pro Jágra: velký obrat a pozdrav hvězd NHL. Voráček se ptal na děti

Už na parkovišti před zápasem se dalo tušit, že zde jde o něco mimořádného. Místo pro svůj vůz jste museli hledat několik minut, dresy se jmenovkou Jágr na zádech mezi hokejovými příznivci jasně dominovaly. Nejen ty kladenské. Spatřit jste mohli i barvy Philadelphie, Floridy nebo reprezentace. Žádný div. Hokejový úkaz a nejlepší hráč české historie Jaromír Jágr v úterý oslaví padesátku a nedělní domácí bitva proti Brnu tak skýtala ideální příležitost k oslavě.

„Máme pro Jaromíra speciální překvapení. Popřát k tak významnému životnímu jubileu by měla především rodina,“ hlásil moderátor k natěšeným tribunám. Na ledové ploše na červeném koberci se tak objevila Jágrova sestra Jitka, kterou doprovodil šéf extraligy Josef Řezníček. Společně předali rozesmátému Jágrovi zlatý dres Rytířů s padesátkou na zádech. Vše doprovodilo hezké video po vzoru NHL, které mapovalo kariéru pravého křídla. Od jeho ligových začátků, po roky na vrcholu v zámoří, až po návrat do modročerného dresu. Sváteční moment doplnili diváci, kteří do jednoho povstali a po bouřlivém potlesku hlasitě skandovali jméno svého hrdiny.

„Ten dědek je stejně neskutečnej,“ bylo třeba v tu chvíli možné zaslechnout v hledišti. Překvapení pro hokejového kmeta však neskončila. „Nazdar Džegr, zdravím tě z Calgary, kde jsi zakončil kariéru v NHL. To, že v padesáti ještě válíš? To klobouk dolů, to je neskutečné. Ať jsi hlavně spokojený, ať se ti daří. A hlavně, já myslím, že už je čas na nějaké to dítě, co? Ne, to nechám samozřejmě na tobě,“ ukončil videozdravici rozesmátý Jakub Voráček, forvard Columbusu. Ryšavý forvard si s Jágrem zahrál v reprezentaci a také ve Philadelphii.

Hned o pár minut později se kostka nad ledem znovu rozzářila. Tentokrát pomyslným svitem slunce z jihu Spojených států. „Máme tady přání z tvého bývalého domova,“ předal slovo Radko Gudas, obránce Floridy. „Všechno nejlepší, Jardo,“ navázal lámanou češtinou Aleksander Barkov, kapitán Panthers a jeden z nejlepších centrů současnosti. „Děkuji ti za všechny krásné vzpomínky, co jsi mi dal. A přeji krásné narozeniny,“ doplnil druhý nejproduktivnější muž současné NHL, Jonathan Huberdeau. Oba forvardi vděčí Jágrovi za mnohé. Dodal jim sebedůvěru v začátcích zámořské kariéry, předal jim mnoho zkušeností.

Za možnost osobního setkání poděkoval i lídr Calgary Johnny Gaudreau, jenž přihrál na poslední, 766. Jágrův gól v nejlepší lize světa. „Chtěl bych ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Bylo mi velkou ctí si s tebou zahrát,“ řekl s úsměvem americký šikula. Bylo správné, že si vedení klubu podobné vsuvky připravilo. Přeci jen si „68“ největší jméno udělala právě v Severní Americe.

Jenže všechny tyto drobnosti by přišly vniveč, pokud by výsledek zápasu dopadl bídně. Divoký zápas, kdy se ve vedení střídaly oba celky, nakonec dospěl do parádního závěru, kdy Plekanec svým druhým gólem v přesilovce otočil vývoj na 5:4. Pro svého majitele a spoluhráče si přichystal nejlepší možný dárek. Výhru 6:4 pak pečetil do prázdné branky obránce Jake Dotchin. Tříbodový zisk společně s prohrou Litvínova znamená, že Rytíři jsou pouze jediný bod od třinácté příčky, která zajišťuje setrvání v nejvyšší soutěži.

Góly Domácí: 03:59. Plekanec, 13:48. Zikmund, 34:49. A. Kubík, 46:01. Ticháček, 52:25. Plekanec, 59:45. Dotchin Hosté: 18:02. Tansey, 19:08. Gulaši, 29:28. Šalé, 41:18. A. Zbořil Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, K. Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Beran – Jágr, Kuťák, Babka. Hosté: Jakub Sedláček (Čiliak) – Roth, Bartejs, Tansey, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A) – Kollár, P. Holík, Zaťovič (C) – Šalé, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Střondala, Meluzín – Ostřížek, Rákos, Dočekal – Malý. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 48 27 7 4 10 157:102 99 2. Třinec 47 28 4 6 9 150:99 98 3. Pardubice 47 21 11 4 11 156:122 89 4. Plzeň 47 22 4 7 14 146:125 81 5. Č. Budějovice 46 21 5 3 17 138:127 76 6. Vítkovice 48 20 6 4 18 121:124 76 7. Sparta 45 18 6 5 16 163:132 71 8. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 9. M. Boleslav 48 18 3 5 22 109:128 65 10. Brno 45 14 8 5 18 122:134 63 11. K. Vary 45 15 4 7 19 136:138 60 12. Olomouc 47 14 7 3 23 107:134 59 13. Litvínov 47 14 3 7 23 125:153 55 14. Kladno 48 12 5 8 23 126:161 54 15. Zlín 48 8 4 5 31 94:163 37 Generali Play-off

