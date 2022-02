Hlava o Jágrově oslavě: Je to taková malá NHL. Nikdy na to nezapomenu

Jste součástí první lajny, která funguje, stejně jako celé Kladno. Máte tušení, zpětně, kdy jste jako tým chytili vlnu?

„Já myslím, že v zápase, co jsme prohráli doma se Zlínem. V ten moment jsme si uvědomili, že jdeme pomalinku dolů. Začali nám cvakat zadky, začali jsme hrát jako tým. Celé jsme to na ledě zjednodušili a přineslo to ovoce. Nyní hrajeme jeden pro druhého. Ať je to teď od kustoda, po gólmana až k hráčům, tak každý tomu teď dává 110 %. Funguje to, jsem za to strašně rád.“

S tím je spojené i vaše chování po chybách gólmana Landona Bowa, za kterým jste vždy přijeli a podpořili ho.

„Boz nás drží od začátku sezony, co si budeme povídat. Že přijde nějaký zápas blbec, to se stane každému. Stáli jsme za ním, věděli jsme, že přijdou situace v pásmu, kdy nás dokáže podržet. Myslím, že nikdo z nás mu nepřestal věřit jen proto, že dneska neměl den. Vrací nám to pořád. To, že se to dnes nepovedlo, to se stane.“

Dá se vše, co se okolo nedělního zápasu dělo, vůbec srovnat s něčím, co jste doposud v kariéře zažil?

„Ne, to ne. Odehrál jsem sice za Chomutov play off v extralize, ale tohle jsou momenty, na které člověk nikdy nezapomene. Už jen to, že si mohu zahrát s hráči, kteří jsou legendami v NHL a já s nimi mohu být na ledě… Nevěřil bych tomu, že se tohle někdy stane. Každý kluk má samozřejmě nějaký sen o NHL, který už je pro mě asi úplně ztracený. Ale tohle je pro mě taková malá NHL, že si s těmihle hráči můžu zahrát. A můžu od nich brát nějaké poznatky a informace. Každý by za to byl rád.“

Když na kostce běží přání od Barkova nebo Huberdeaua, pozvedne to pro hráče prožívání zápasu ještě o něco víc?

„Člověk si uvědomí, že se neplácá někde v nižší lize. Ale hraje vrchol v Česku. Tohle jsou chvíle, kdy si uvědomím, že hraji s top hráči světové kvality. Je to krásné, cítím vážně vděk.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:59. Plekanec, 13:48. Zikmund, 34:49. A. Kubík, 46:01. Ticháček, 52:25. Plekanec, 59:45. Dotchin Hosté: 18:02. Tansey, 19:08. Gulaši, 29:28. Šalé, 41:18. A. Zbořil Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, K. Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Beran – Jágr, Kuťák, Babka. Hosté: Jakub Sedláček (Čiliak) – Roth, Bartejs, Tansey, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A) – Kollár, P. Holík, Zaťovič (C) – Šalé, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Střondala, Meluzín – Ostřížek, Rákos, Dočekal – Malý. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 48 29 4 6 9 153:101 101 2. Mountfield 48 27 7 4 10 157:102 99 3. Pardubice 48 21 11 4 12 158:125 89 4. Plzeň 47 22 4 7 14 146:125 81 5. Č. Budějovice 46 21 5 3 17 138:127 76 6. Vítkovice 48 20 6 4 18 121:124 76 7. Sparta 45 18 6 5 16 163:132 71 8. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 9. M. Boleslav 48 18 3 5 22 109:128 65 10. Brno 45 14 8 5 18 122:134 63 11. K. Vary 45 15 4 7 19 136:138 60 12. Olomouc 47 14 7 3 23 107:134 59 13. Litvínov 47 14 3 7 23 125:153 55 14. Kladno 48 12 5 8 23 126:161 54 15. Zlín 48 8 4 5 31 94:163 37 Generali Play-off

