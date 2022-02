Jandač o ZOH: Poslouchám samé negace, kluci přestanou mít chuť jezdit

S českými hokejisty byl před čtyřmi roky v Jižní Koreji kousek od medaile. Podobně jako nyní i výběr Filipa Pešána v Pekingu i trenér Josef Jandač musel zkousnout olympijský turnaj bez medailového zisku, byť se svým mužstvem bojoval o finále a následně o bronz. Když tak byl novináři tázán na hodnocení historického krachu národního týmu v Číně, měl pro hráče i trenéry pochopení. „Vím, že není moc co chválit, ale ono to fakt není jednoduché. Jsem z toho samozřejmě naštvanej a mrzí mě to kvůli všem klukům, který do Číny jeli a museli podstoupit všechny podmínky,“ řekl nynější kouč Sparty.

Na střídačce Pražanů nyní zažívá povedené období. Sparta pod Josefem Jandačem a již opět přítomným Miloslavem Hořavou patří vedle Českých Budějovic a Kladna mezi nejvíce bodující týmy v roce 2022. Sparťané potvrdili formu naposledy proti silné Plzni, kterou po obratu porazili 5:3. Velký podíl na cenné výhře měl extraligový kanonýr Filip Chlapík, ale třeba i mladí štírci David Vitouch (2+0) a Tomáš Šmerha (0+3). Především druhý zmíněný mladík se s větším prostorem, který se díky absenci dvou olympioniků uvolnil, ukazuje čím dál lépe.

Ještě před začátkem olympiády jste začal dávat více prostoru Tomáši Šmerhovi. Bylo to hlavně tím, abyste se připravili na absenci Michala Řepíka s Vladimírem Sobotkou, nebo jste s kolegy zkrátka usoudili, že přišel čas, aby dostal více času na ledě?

„Uvolnilo se místo pro všechny kluky, kteří hrajou, je to rozdělený do celého týmu. Tomáš je ofenzivní hráč, je šikovný. Myslím si, že tohle umí. Samozřejmě musí na to navazovat, aby to jednou bylo tak, podruhé jinak. U těch mladších to tak většinou bývá. Nemyslím konkrétně Šmerhu, ale bavím se o mladých, kteří mají nevyrovnanou výkonnost. Věřím, že v tom bude pokračovat.“

Nejen Šmerha, v poslední době dostává prostor a daří se také Davidu Vitouchovi.

„Tihle kluci měli čas i předtím, takřka celou sezonu, hráli Ligu mistrů. Prostor dostávali, nicméně tito kluci už prostě musí po porci zápasu a odehraných minutách taky něco předvést. Mladí dostávají prostor, ale musí si ho zasloužit. Doufám, že v tom bude pokračovat.“

Předpokládám, že body a hlavně góly Filipa Chlapíka by vám nyní během probíhající olympiády dost chyběly, kdyby do Pekingu nakonec dorazil, viďte?

„To určitě. Co vám na to mám říct? (směje se) Jsme rádi, že tady zůstal. Na druhou stranu má lauf, je to náš nejlepší hráč momentálně. Má formu, ze které potřebujeme vytěžit co nejvíc. Umí překlápět zápasy na naší stranu. Jsme rádi, že ho tady máme.“

Řešíte po rychlém vyřazení českého mužstva na turnaji v Pekingu nějak návrat Michala Řepíka, Vladimíra Sobotka a vlastně i Davida Tomáška?

„Myslíte jako, že bychom pro ně poslali speciál? (usmívá se) Až se vrátí normálním letadlem, které pro ně bude přistavený, tak se tu objeví a domluvíme se s nimi. Nezavoláme na Hrad, aby jim poslal vládní letadlo. Sobotka byl navíc v úterý nastřelenej, tak uvidíme, jak dopadnou vyšetření. Tomas (David Tomášek) se tam válel, takže ten by se měl zapojit co nejrychleji.“

Jak vlastně hodnotíte historický krach národního týmu, který na olympiádě poprvé chybí ve čtvrtfinále?

„Víte co, mě to samozřejmě hrozně mrzí. Ze všech stran poslouchám jenom samé negace. Na to ani nejde moc co říct, že bychom byli nějak pozitivní, ale prostě si myslím, že komplexně české prostředí pro hokej je momentálně takový, že se všichni pomalu bojí tam nastoupit. To snad ti kluci i přestanou mít chuť jezdit za nároďák, protože vždycky dostanou takový ceres společně s trenéry. Já vím, že není moc co chválit, ale ono to fakt není jednoduché. Týmy se hrozně vyrovnávají a my jsme v pavouku dostali jedni z nejtěžších soupeřů. Takový je ale turnaj.“

Myslíte, že ráz turnaje určil už první zápas?

„První zápas byl na kdyby. Kdybychom ho vyhráli, nehráli jsme špatně, tak se vyhneme osmifinále jako před čtyřmi roky a máme třeba šťávu na čtvrtfinále a mohli jsme hrát o medaile. Před čtyřmi roky jsme medaile nepřivezli, narazili jsme v semifinále na Rusko, pak na Kanadu a stejně jsme odjížděli se sklopenýma ušima, hlavama, málem jsme lezli kanálama. Prostě jsme nebyli úspěšní, protože jsme nepřivezli medaili. Když bychom se dnes dostali mezi první čtyři a nepřivezli medaili, jak byste na to koukali? Budete o tom psát pozitivně, negativně, zase nic, zase to necinklo? Hokej se prostě strašně vyrovnává, turnaj je krátká soutěž, musí si všechno sednout. Pro mě je strašně těžký to hodnotit, protože jsem na olympiádě byl a taky jsme nic nepřivezli.“

Předpokládám tedy, že kritizovat zrovna nechcete, viďte?

„Nebudu teď kluky přece pranýřovat, nebo po nich štěkat. Hrozně bych si přál, aby český hokej udělal nějaký úspěch, aby se to prolomilo a prostředí bylo klidnější. Dej bože, kdybychom někdy přivezli nějakou medaili, tak asi nebudeme mít problém s tím vyklízením pozic. Nemůžeme skákat tři metry vysoko, až se nám jednou něco povede. Musíme se prostě na to dívat jinou optikou než teď. Pořád tam cítím takový chtíč všech. Pořád v nás je zakódovaný to, že si jedeme pro medaile a ono je to správný, ale realita leží na ledě a bohužel pro nás se turnaj zase zavřel a nyní velice brzy, takže se to bude hodnotit jako historický neúspěch, ale nemám k tomu už moc co říct. Jsem z toho samozřejmě naštvanej a mrzí mě to kvůli všem klukům, který do Číny jeli a museli podstoupit všechny podmínky.“

Zlomila podle vás Čechy proti Švýcarům tíha zápasu, jak po vyřazení řekl kouč Filip Pešán, nebo spíš žalostná střelba?

„Nevím, co kdo povídal. Radši jsem moc nečetl nějaký komentáře. Především si myslím, že ty dva slepený góly, který jsme dostali. Přitom jsme relativně dobře vstoupili do zápasu, dali jsme první důležitý gól, ale pak tyhle góly měly trošku větší dopad na hráče a pochopitelně i inkasovaný góly v oslabení. To rozhodlo. Za stavu 1:3 se proti takto houževnatému soupeři hraje poměrně blbě.“

ANKETA

Říkal jste, že se těžko hledá něco pozitivního, ale je přeci jen něco, co se vám líbilo na českém výkonu?

„Vítězství nad Rusákama, to se vždycky cení. Tohle bych asi viděl, co jinýho? Z jednotlivců asi úplně nikdo nevyčníval. Pro Krejčího to bylo hrozně těžký. Znám ho jako kluka, jako člověka, nesmírně si ho vážím a myslím si, že tam odvedl fakt kvantum práce. To, že se turnaj nepovedl… Myslím si, že on je ten, kterého to sere asi ze všech nejvíc.“

Když byste měl porovnat nynější výběr Filipa Pešána a tým, jenž jste měl před čtyřmi roky v Jižní Koreji, tak který z nich měl alespoň podle jmen větší kvalitu?

„Neumím vám na to odpovědět. My jsme na olympiádě měli z lídrů Martina Erata, nyní tam byl David Krejčí. V bráně jsme měli Francíka (Pavel Francouz), který měl výbornou formu, ale nechci srovnávat tyhle dva týmy. Každý je jiný, a jestli první či druhý byl lepší… V Koreji jsme sice šli o kousíček dál, ale neznamená to, že jsme měli lepší tým. Atmosféra v týmu byla taky výborná. Charakter hráčů a mužstva byl parádní, o to víc mě doteď štve, že když jsme se dostali přes čtvrtfinále, tak jsme ani jeden z těch dalších dvou zápasů nevyhráli.“

Podle výsledku dopadly poslední dvě olympiády stejně. Bez medaile. Vnímáte to tak i pocitově?

„Historie se neptá. Byli jsme od toho krůček, možná to štve o to víc. Musíte vyhrát jeden ze dvou zápasů, abyste měl medaili. Navíc se tehdy do té čtyřky dostali Němci, kteří hráli výborně, v semifinále udělali Kanadu a nakonec málem i Rusáky. Týmy, jako je Německo, jsou schopný při jednom turnaji překvapit a v dalším úplně vyhořet. To samý Švýcaři, i když u nich si nemyslím, že by nějak úplně vyhořeli. Oni ale kolikrát měli výkony taky jako na houpačce. My jsme si pořád drželi nějakou kvalitu v tom, že jsme byli minimálně účastníci čtvrtfinále. Teď to bohužel nevyšlo.“

Expert Sýkora: Trenér zmůže hodně, ale... Tohle je problém českého hokeje

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:35. Vitouch, 31:42. R. Horák, 37:11. Chlapík, 49:22. Vitouch, 58:58. Chlapík Hosté: 04:54. F. Přikryl, 21:37. F. Suchý, 30:00. F. Suchý Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (C), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – J. Dufek, Mertl (A), M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lhotský, Svoboda. Stadion Návštěva 1 000 diváků