Do Zlíne ne, na Slovensko ano. Šidlík má nové angažmá. Berani oslabili

Lotyšský hokejový obránce Roberts Mamčics se po olympijských hrách v Pekingu do extraligového Zlína nevrátí, protože přestoupil do švédského Linköpingu. Poslední tým tabulky opouští také ruský útočník Vladimir Michasjonok, který se vrátil domů a po vleklých problémem s kolenem jej čeká operace. Na ukončení smlouvy s Berany se domluvil i Petr Šidlík, aby si záhy našel nové angažmá.

Poslední Zlín má už jen teoretickou naději na záchranu v extralize a má na čtrnácté Kladno před čtvrtečním vzájemným soubojem ztrátu 17 bodů. Po domácím souboji s Rytíři budou mít Berani šanci vylepšit svoji bilanci už jen v sedmi zápasech.

Šestadvacetiletý Mamčics přišel do Zlína z Dinama Riga z KHL v druhé polovině října a ve 24 zápasech si připsal sedm asistencí. Na olympijské hry se dostal z pozice náhradníka a byl to pro něj první velký turnaj v kariéře. Ve čtyřech duelech v Pekingu nebodoval. Ve Zlíně měl původně kontakt i na příští sezonu, ale klub jej uvolnil do Švédska.

„Jsme velmi rádi, že hráč Robertsových kvalit hrál za Zlín. Jeho působení u nás i na zimních olympijských hrách ho pochopitelně zviditelnilo a přišla pro něho osobně i pro klub zajímavá nabídka ze švédské soutěže, kterou jsme se rozhodli akceptovat. Robertse jsme v tomto podpořili, protože je to krok kupředu v jeho kariéře, kterou jsme mu po jeho odchodu z Rigy pomáhali nastartovat, navíc pro nás odvedl skvělou práci,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Martin Kotásek.

Třiadvacetiletého Michasjonoka získal Zlín na konci listopadu z Chabarovsku z KHL. Ve 21 duelech v dresu Beranů si připsal čtyři góly a pět asistencí. „Vladimíra čeká v nejbližších týdnech operace cysty v koleně. Poslední zápasy a tréninky hrál s výrazným sebezapřením a chirurgický zákrok několik týdnů odkládal. Rozhodli jsme se mu umožnit odcestovat do Ruska, kde zákrok podstoupí,“ uvedl Kotásek.

Se Zlínem se dohodl na ukončení smlouvy také obránce Petr Šidlík, jehož Berani získali v lednu v rámci výměny z Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý odchovanec Jihlavy odmítl za Berany hrát a uvedl, že se rozhodl ukončit kariéru. Teď se ale dohodl na angažmá v Žilině ve druhé nejvyšší slovenské soutěži. „V rámci ukončení platného kontraktu se zavázal k uhrazení vysokého poplatku v případě opětovného podpisu s jiným klubem, ať už českého nebo zahraničního, což se také stalo,“ uvedl Zlín na svém webu.