Zlín si řekl o antirekord. Navíc řešil trable, do akce musel gólman ze 2. ligy

Pořádný pech! Na poslední chvíli vypadli Zlínu před výjezdem do Hradce oba brankáři. Do akce nemohli Libor Kašík ani Daniel Huf kvůli střevní viróze. Řešení? Do branky zamířil Michal Kořének, který chytá o dvě soutěže níž za Hodonín a záda mu kryl junior Dominik Šarman. „V neděli dopoledne jsem se dozvěděl, že budu chytat. Normálně jsem přišel na trénink a najednou jsem jel do Hradce,“ popsal akci brankář. Pochytal 34 střel, jen jeho tým padl 0:4.

Před týdnem v Hradci čelil kladenský gólman Landon Bow 65 střelám. Teď byl zápas taky unikátní, jen opačně. Zlín vypálil pouhých 7 ran. Ne za třetinu, za celý zápas. „Kluci si ze mě dělali před zápasem srandu, že uděláme nový rekord a překonám Bowea. Ale to bylo jen takové hecování. Soustředil jsem se hlavně na sebe, jsem vděčný za další šanci v extralize,“ vyprávěl po utkání Michal Kořének.

Tak málo střel za jeden zápas je novým extraligovým minimem. Nikomu se za 60 minut nepodařilo nashromáždit nižší číslo.

Trenérům ještě dopoledně zamotala hlavu situace kolem gólmanů. Ale rychlo akce Kořének se celkem povedla, ani byste neřekli, že chytá dvě patra pod extraligou, neměl problém. „Všichni tři brankáři měli střevní potíže a Kořen vypadal nejlépe,“ vysvětloval pak zlínský asistent Luboš Rob. „U nás je na třetím místě, tak jel do Hradce. Jinou volbu jsme neměli, ale zase i on potřeboval dostat šanci. Střevní potíže měl taky, kvůli tomu nechytal v sobotu za Hodonín, ale chytil o den dřív než kluci, tak v neděli ráno byl už dobrý a jediný zdravý,“ dodal trenér.

Mountfield HK - Zlín: Rychlonohý Perret pláchl hostující obraně a přidal čtvrtý gól Hradce, 4:0

Často se hrálo před Kořénkem, na druhé straně se ani nemusel rolbovat led. „Byl to složitý zápas. Pro mě ale určitě lepší, že jsem byl v permanenci, než abych tam byl jak Filip Novotný v hradecké brance. Bylo to náročné, jen škoda, že jsme to nedoklepli nakonec do nějakého bodového konce,“ mrzelo zlínského brankáře.

A skok ze třetí nejvyšší soutěže do elitní? Moc si s ním hlavu nelámal: „Rozdíl to určitě je, ale neříkal jsem si, že by to bylo nějak těžké. Jsem strašně rád za šanci ve 2. lize, když jsem byl o soutěž výš v Havířově, moc prostoru jsem nedostával. Zlín se rozhodl, ať chytám co nejvíc zápasů. Jedině mi to prospěje, i teď pro zápas v Hradci jsem byl aspoň rozchytaný,“ přidal Kořének.

Celkově byl na Zlín ale hodně smutný pohled. „Přijeli jsme sem, že bychom rádi hráli o body. Jenže Hradec je v tuhle chvíli nad naše síly, my se musíme soustředit na jiné zápasy, kde bychom měli body sbírat. Od druhé třetiny jsme neměli šance, vlastně jen jednu střelu,“ mrzelo Roba.

SESTŘIH: Mountfield HK - Zlín 4:0. Novotný čelil při první nule jen sedmi střelám

Slavná značka míří ke dnu: připomeňte si zlínské NEJ momenty v extralize

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Orsava, 13:59. Smoleňák, 55:21. McCormack, 58:15. Perret Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Orsava, Koukal, Cingel. Hosté: Kořének (Šarman) – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec (A), Ferenc, Kubiš (C), Hamrlík – Mallet, Claireaux, Honejsek – Zabusovs, Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Kajínek, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE