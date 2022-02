Kašík o Jágrovi: Na ledě jsem si ho nevšiml. Slavit? Nechci být za šaška

Evidentně v sobě ještě máte sílu se rvát o zázrak….

„Já se snažím ke každému zápasu přistupovat jako celou sezonu. Chci mít svědomí čisté. Dělám pro to maximum. Lidé si po tak hořké sezoně zaslouží, abychom doma podávali výkony v nějaké kvalitě. Proti Kladnu to byl urputný boj se spoustou šancí na obou stranách. Měli jsme ve třetí třetině trošku štěstíčka. Dvakrát mi to trefilo do břevna. Nedisciplinovanost některých hráčů Kladna nám pomohla. Jsem za to strašně šťastný. Lidem jsme udělali čtvrteční večer o něco šťastnější. Sedm set let od založení města jsme oslavili dobře. Byl to skvělý zápas. Klukům strašně moc děkuju.“

Jsou vaše oslavy s fanoušky po vítězství spontánní jako dřív, když na tom byl tým lépe?

„Nechci tam být jako šašek, že jsme poslední a raduju se. Ale za těmi posledními výhrami je obrovská dřina a zodpovědnost. O to víc si to chci užít. Co je víc než vyhrávat na domácí půdě, kde jsem se narodil a udělal první krůčky na ledě. Nevíme, kdo z nás bude dál hrát extraligu, kdyby nastalo to nejhorší a za jak dlouho se může Zlín dostat zpátky. Statisticky a procentuálně to k tomu spěje. Nechci to ani vyslovovat, ale bohužel to tak je. Asi je to realita.“

Zlín - Kladno: V hledišti zkolaboval fanoušek. První třetina byla předčasně ukončena

Nepřišlo vám, že je na tribunách nějak víc lidí?

„Nemyslím si. Počítal jsem to na konci, když jsme hráli pět na tři, a bylo jich 999. Ani o jednoho víc. To myslím vážně…Přišli naši skalní, pevní fanoušci. Jsem za to rád a moc jim děkujeme. Budeme se snažit, aby to bylo i v těch posledních zápasech tak radostné jako teď. Lidé si za to platí a chtějí něco vidět. Nemůžeme to vzdát a prohrát všechno. Žijeme tím, bojujeme za tým. Není nám jedno, jak to dopadne.“

Co byste popřál Jaromíru Jágrovi k padesátým narozeninám?

„Nevšiml jsem si ho na ledě. Co bych mu popřál k narozeninám? Asi hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky. Nevím, co víc říct. Tento týden jsem toho četl hodně. Ať se mu v hokeji daří dalších deset let. Kladno se možná vyhne i baráži. Asi to vede dobře.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 49 29 4 7 9 155:104 102 2. Mountfield 48 27 7 4 10 157:102 99 3. Pardubice 48 21 11 4 12 158:125 89 4. Plzeň 48 22 4 7 15 149:130 81 5. Č. Budějovice 47 22 5 3 17 142:127 79 6. Sparta 47 20 6 5 16 172:138 77 7. Vítkovice 48 20 6 4 18 121:124 76 8. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 9. Brno 46 14 9 5 18 125:136 65 10. M. Boleslav 48 18 3 5 22 109:128 65 11. K. Vary 47 15 4 7 21 139:146 60 12. Olomouc 47 14 7 3 23 107:134 59 13. Litvínov 47 14 3 7 23 125:153 55 14. Kladno 49 12 5 8 24 128:164 54 15. Zlín 49 9 4 5 31 97:165 40 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup