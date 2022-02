Horký se vrátil z marodky a odstřelil Spartu: Góly prostě musím dávat

Už jste zdravotně fit?

„Měl jsem jenom trošku natažený sval. Řekli jsme si, že to necháme chvilku odpočinout, aby se s tím nestalo něco horšího. Ve čtvrtek jsem oznámil trenérům, že můžu jít do zápasu. Pak jsem čekal, jestli mi dají důvěru a vrátí mě do sestavy. Jsem rád, že jsem pomohl k výhře. Tři body jsou doma.“

Druhý gól jste trefil ze vzduchu. To bylo docela těžké, co?

„Sám nevím. (úsměv) Andrej (Kollár) to jenom zkusil nahodit na bránu, já jsem se natáhl a zkusil jsem to baseballově trefit lopatou. Štěstí stálo při nás.“

První branku jste vstřelil po sóle mezi Machovského betony. Mířil jste tam cíleně?

„Po pravdě, myslím, že bych mezi nohy nestřílel. Já spíš vždycky střílím někam nahoru. Ale obránce mi tam strčil hokejku a úplně to změnilo směr. Ale gól se počítá.“

Kometa - Sparta: Horký si najel na dlouhou přihrávku a zamířil přesně, 1:0

Máte na svém kontě třináct branek. Stačí?

„Měl jsem hodně zápasů, kdy jsem nemohl dát gól. Jsem rád, že to tam teď spadlo. Musím tak pokračovat, protože góly se ode mě očekávají. Prostě je musím dávat, tlačit se do brány. Určitě by to mohlo být lepší. Doufám, že mi tam na konci sezony ještě pár branek napadá.“

Ve třetí třetině vás Sparta mlela, první zase patřila vám. Jak jste to viděl vy?

„Po prvním gólu jsme si řekli, že další už dát nepotřebujeme. Hlavně jsme chtěli hrát zezadu. Sparta tlačila, měla šance. Skvěle nám zachytal Čilo. V závěru jsme měli štěstí. Oni dali gól a trefili snad dvě tyčky. Tří bodů si ceníme. Předtím jsme dostávali hodně gólů. Řekli jsme si, že takto hrát nemůžeme a nevyhrajeme. Musíme hrát na nulu zezadu. Tohle je naše cesta, jak vyhrávat.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 2:1. Horký dvěma góly utnul sérii Pražanů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:50. L. Horký, 54:18. L. Horký Hosté: 58:28. M. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A), Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Šik, Malý, Šalé – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (C), T. Pavelka, Jurčina, Moravčík, Mikliš – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Malý Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

