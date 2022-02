Ostrá bitka do krve, pak urážky rozhodčích. V Boleslavi končily série

Bruslaři zmáčkli restart. Po šesti prohrách v řadě se Mladá Boleslav v pátečním 53. kole Tipsport extraligy chytila na Motoru, kterému paradoxně ukončila sérii sedmi výher. Pomalu se potápějící tým z města škodovek o třech bodech rozhodl už v první třetině. „Teď to musíme potvrdit a zkusit nastartovat nějakou opačnou šňůru,“ přeje si útočník Matyáš Kantner, který otevřel skóre už po 74 sekundách hry. Duel nabídl i vypjatou pasáž, při které došlo k ostré bitce i trestu Davida Šticha do konce utkání za urážky rozhodčích.

Už potřebovali zabrat. Nutně. Šest proher v řadě? To v Mladé Boleslavi nepamatovali už více než sedm let. Tragická produktivita sesunula Bruslaře až do druhé poloviny tabulky. Nedávno skončil jeden z trenérů Pavel Patera, sestava si ale ne a ne sednout. V pátečním utkání proti Motoru nezůstal pohromadě ani jeden útok z posledního duelu na ledě Vítkovic.

„Míchá se to, točí se to, asi všichni už hráli se všema,“ usmál se Matyáš Kantner. Ten se postaral o rychlou první trefu, když svižnou střelou potrestal zaváhání Michala Vondrky. „Pro nás je těžké se uklidnit po jakémkoliv góle. Teď to období není ideální, musíme pořád pokračovat dál tak, jak máme. Jenom tak to bude dobrý,“ vysvětloval bývalý plzeňský útočník.

Bruslaři od startu utkání nasadili ostré tempo. I po prvním gólu dál šlapali. Úvodní třetinu ovládli nevídaným poměrem 16:2 na střely na branku, do šaten odcházeli za dvoubrankového vedení po další trefě Ondřeje Najmana. „Rozhodl start utkání. V první třetině jsme byli horším týmem, od toho se to odrazilo. Pak jsme odehráli solidně další dvě třetiny, ale už bylo pozdě. Hokej se hraje 60 minut,“ mrzel úvod utkání Jiřího Novotného, zkušeného barda Motoru.

Budějovičtí se chytili až na konci druhé třetiny. Poměrně klidné utkání nejdřív vyostřila tvrdá a krvavá bitka mezi Danielem Voženílkem a Adamem Jánošíkem, který trestal ostrý zákrok na Martina Ševce. Vzápětí za urážky sudích skončil zápas pro Davida Šticha. Budějovický tvrďák nejdřív viděl trest na dvě minuty za podrážení. Po slovní spršce následovala další „dvojka“ za nesportovní chování, hned na to osobní trest do konce zápasu. A po rozflákané hokejce při odchodu do šaten rozhodčí bouchl rukama o své boky ještě jednou. Suma sumárum 34 trestných minut…

„Přitvrdilo se to. Blíží se konec sezony. Všichni se chtějí naladit na to, aby takhle hráli v play off. Mně to nevadí,“ mrknul jen Kantner. „Oni mají charakter v týmu, my taky. Máme kluky, kteří dohrávají souboje. Hokej je kontaktní sport. Utkání to bylo se vším všudy, pomalinku končí základní část a týmy chtějí přepínat na play off hokej už teď, takhle to teď bude do konce sezony,“ okomentoval vypjaté situace Novotný.

Motor nevyužil možnosti přiblížit se čtvrté Plzni na jeden bod, jeho sedmizápasová série výher skončila. Naopak v Mladé Boleslavi věří, že se v závěru základní části konečně chytí a naladí na předkolo play off. „Meetingů a porad bylo mraky, každý týden něco. Přišlo mi, že jsme si to dneska vzali k srdci. Takhle to musí vypadat každý zápas!“ doufá Kantner.

