Tygři se hlásí o přímý postup. Pomohl skvělý gólman i Šmídův elixír

Oblíbený soupeř. Čtyři zápasy, čtyři výhry. Liberečtí hokejisté si proti Karlovým Varům v sezoně připsali vždy plný počet bodů a nic se na tom nezměnilo ani ve středu večer. Po výsledku 4:1 tak Tygři nadále mohou snít o přímém postupu do čtvrtfinále. Poslední výkony mají parádní, body berou, kde se dá. Je jedno, kdo proti nim stojí. „Odehráli jsme to velice dobře. Navázali jsme na výsledky z poslední doby,“ pochvaloval si trenér Patrik Augusta.

Z trochou nadsázky lze říct, že od 16. ledna se před každým zápasem liberečtí hráči postaví do řady a dostanou postupně cucnout uklidňujícího „Šmídova elixíru.“ „Je to top obránce ligy, pomáhá klukům a hlavně naší mladé obraně. Je vidět, že tým si s jeho příchodem malinko sednul,“ přikývl trenér Patrik Augusta.

Forma Liberce po návratu Ladislava Šmída 12 zápasů 8 výher 24 bodů

Obranný lídr Severočechů se po zdlouhavém zranění vrátil na led právě v polovině ledna a od té chvíle se projev týmu proměnil. Vidíte to na první pohled. Bílí Tygři si dovolí vysoké napadání obránců, nemají v zápasech hluchá místa a hlavně, je jim jedno proti komu mají večer hrát. Výkon se neuzpůsobuje soupeři. Po výhrách s Pardubicemi a Třincem, tedy top týmy, jejich formu okusili i Karlovy Vary.

I když, je pravda, že tady nebylo třeba zaseknout drápy nijak hluboko. Tohle nebyl lov kořisti, která by se byla schopná bránit. Vyslanci z lázeňského města dorazili do HomeCredit Arény poté, co v posledním klání dostali sedm kusů od Třince. A deka byla znát, Liberec byl lepším od první minuty, Energii žádný přísun proudu nedovolil.. „My máme obrovské potíže s produktivitou. Hrajeme dva zápasy venku a dáme jediný gól,“ kroutil hlavou trenér hostí Tomáš Mariška.

Jediným, kdo prostřelil perfektně chytajícího Jaroslava Pavelku byl Jiří Průžek, jenž se vrátil do známého prostředí, v Liberci vyrostl. „Asi Jarda zapomněl, jak dělám nájezdy. Ale ne, je to k ničemu ten gól, bohužel,“ smutnil mladý křídelník. „Já ani v té rychlosti nevěděl, že je to on. Já mu ke gólu gratuluju, ale my máme tři body,“ culil se brankářský hrdina.

Právě on, společně s dvougólovým Tomášem Filippim, zajistil kamarádům další tříbodový zisk. Především jeho zákrok z konce druhé třetiny, když se odnikud objevila jeho lapačka a zastavila Martinu Kohoutovi jeho blafák, sklidil potlesk a ovace celé arény. „Když gólman má důvěru spoluhráčů, tak se prostě chytá líp. Jasně, Kvaky chytá výborně, je to reprezentant, byl draftovaný. Ale oba se snažíme pomoci týmu. V NHL je to časté, že se oba gólmani střídají. Ale nevím, jestli je to záměr pro vyřazovací boje, stejně pak často play off chytá jen jeden z nich,“ okomentoval změnu své pozice, protože do začátku ledna naskočil do utkání pouze šestkrát. V roce 2022 naopak stihl startů už sedm.

Výhra Liberce zapříčinila, že se do nesmírně nahuštěného středu tabulky přidal další vlčák, cítící možnost se ještě na poslední chvíli vyhoupnout do nejlepší čtyřka, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. „Je potřeba se v tabulce dívat nahoru. Už nejsme v situaci, abychom se dívali pod sebe,“ souhlasil Augusta. Na vysněnou čtvrtou příčku nyní schází šest bodů.

