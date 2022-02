SESTŘIHY: Sparta po výhře jen bod za Motorem. Zvítězili i Tygři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:46. J. Vlach, 12:33. Filippi, 30:13. A. Najman, 54:13. Filippi Hosté: 25:35. Průžek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Svoboda, Lhotský Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 3019 diváků

Liberec do utkání vlétl a mohl jít brzy do vedení, Lukeš si ale s šancí Faško-Rudáše poradil. Na opačné straně zase Pavelku prověřil Půlpán. Po něm měl dobrou možnost Hladonik, Pavelka byl opět připraven. Poté už ale převzali iniciativu opět Bílí Tygři, kteří si zahráli také první přesilovku. Ačkoliv se jim dlouho nedařilo usadit se v útočném pásmu, v závěru početní výhody se do kotouče na modré čáře opřel Vlach a dělovkou pod horní tyč otevřel skóre.

Následovala další přesilová hra Severočechů a dorážkou Klepišovy střely zvýšil na rozdíl dvou branek nikým nehlídaný Filippi. Třetí branku domácích mohl vzápětí přidat Faško-Rudáš, Lukeš tentokrát zasáhnul.

V úvodu druhé části měl dobrou šanci Melancon, Lukeš ale jeho pokus ukryl v lapačce. Poté ale domácí špatně střídali, do brejku se dostal Průžek a střelou pod horní tyč snížil na rozdíl jedné branky. Bílí Tygři si mohli dvougólové vedení vzít zpět v přesilovce, nesehráli ji ale vůbec dobře.

Krátce po polovině utkání už se ale domácí mohli radovat, po skrumáži před brankou dotlačil puk až za brankovou čáru důrazný Najman. Čtvrtý gól mohl vzápětí přidat Zachar, Lukešovi ale pomohla levá tyč. Na opačné straně mohl Energii dostat na dostřel Kohout, který byl před Pavelkou zcela sám. Liberecký brankář ale vytáhnul výtečný zákrok a svůj tým podržel.

Na začátku třetího dějství hráli Západočeši přesilovku a v nebezpečné pozici byl Vondráček, Pavelka ale dobře zasáhnul. Hosté se museli nadále tlačit dopředu, dobře organizovaná obrana Liberce je ale téměř k ničemu nepouštěla. V 55. minutě dal navíc razítko na výhru domácích po pěkné individuální akci svou druhou brankou v utkání Filippi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:06. R. Horák, 10:51. M. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), M. Jandus, Jurčina, Moravčík, Mikliš – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – M. Forman, Vitouch, Z. Doležal – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – Holec, Pech (A), Vondrka (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, J. Novotný, D. Voženílek. Rozhodčí Šindel, Hradil – Kajínek, Lučan Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 9 110 diváků

V sestavě domácích v zápase, který byl součástí 13. ročníku akce Sparta vzdává hold a sledoval ho maximální možný počet 9110 diváků, chyběl nejproduktivnější hráč týmu i soutěže Chlapík. Po krátké pauze naopak nastoupili Horák a Thorell.

Právě švédský útočník se ve 2. minutě dostal do první velké šance, nedokázal ale usměrnit puk do odkryté branky. O pár vteřin později jeho samostatnou akci zastavil pozorný Strmeň. Motor počáteční nápor domácích přežil a v 7. minutě zahrozil. Machovský si ale s pokusem Vráblíka poradil, následně zlikvidoval i šanci Piskáčka.

Poté byl ale vyloučen Šenkeřík a Sparta početní výhodu využila. Moravčík připravil gól pro Horáka, který zakončoval do odryté branky a připsal si jubilejní 20. gól v sezoně. V 11. minutě již Pražané vedli 2:0, když Strmeň nedokázal zareagovat na lehce tečovanou střelu Řepíka.

Snížit mohl Valský, ale neuspěl stejně jako Vitouch na druhé straně. Jeho pokus prošel až za českobudějovického gólmana, Šenkeřík jej však stihl odehrát dříve, než puk prošel za brankovou čáru. Ve 24. minutě měl při Beránkově střele štěstí Machovský, pomohla mu horní tyč.

Příležitosti si vytvářely oba týmy, výraznější ale domácí. Proti Moravčíkovi se ale vytáhl Strmeň, větší klid na sparťanské hokejky nepřinesl ani Thorell. I s jeho pokusem si hostující brankář poradil.

Na přelomu druhé a třetí části Motor přežil druhé oslabení a následně byl lepším celkem, Machovský měl výrazně více práce než Strmeň a hrálo se většinou v obranném pásmu Sparty. Jihočeši se ale prosadit nedokázali ani v dlouhé závěrečné power play. Sparta tak po dvou prohrách vyhrála.

