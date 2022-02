Tříletá smlouva za bronz. V Olomouci už to asi doklepu, usmívá se Konrád

Nekončí, pokračuje. Olomouc mu v 34 letech a po vážném zranění krku nabídla prodloužení kontraktu o další tři roky. A Konrád navzdory jiným zájemcům spokojeně souhlasil, na Hané se mu s rodinou líbí. Bydlí hned vedle „plecharény“.

Pokud novou smlouvu dodrží a zůstane, zaokrouhlí v Moře desetiletku. „Vypadá to, že už to tady asi doklepu,“ usmál se.

Konrád na setkání s médii vzal bronzovou medaili. „Největší úspěch v kariéře,“ vypálil okamžitě.

Historická událost se samozřejmě musela řádně zapít. Čím? „Vším možným,“ pobavil přítomné. „Nejvíc jsme to oslavili hned ten večer, ještě jsme tam zůstávali dva dny. Hlava už mě nebolí.“

Pak následoval let přes Katar, dohromady nějakých 27 hodin cesty. A v Bratislavě se pokračovalo: oběd se sponzory a olympijským výborem (podávaly se brynzové halušky, strapačky, řízky...), jízda městem v otevřeném autobuse až na náměstí a další oslavy s fanoušky.

„Bylo tam hodně lidí, jsme rádi, že nás přišli přivítat. Super! Petra Vlhová měla zlatou, my bronzovou. Asi jsme překvapili víc než ona, ceníme si toho,“ porovnával úspěch mladého kádru slovenských hokejistů se špičkovou lyžařkou.

Řeč logicky padla i na sedmnáctiletého Juraje Slafkovského, vycházející světovou hvězdu. „Má výbornou střelu, i fyzicky je podle mě připravený na NHL. Velký, silný, jezdí mu to. Doufám, že se tam brzy dostane,“ chválil gólman.

Radit, jak do slavné soutěže nakouknout, by si však nikomu netroufl. „Nejsem ten, kdo by měl hodnotit systém, cesty jsou různé. Někdo odchází do Kanady, někdo do Finska a třeba Šimon Nemec hraje v sedmnácti prvního beka v Nitře,“ zmínil další velký talent východních sousedů.

Olympiádu však již Konrád maže z hlavy. „Je třeba myslet na klubové povinnosti. Už ve středu jsem byl na ledě, potřeboval jsem to, protože za posledních třináct dní jsem absolvoval minimum tréninků. Nebylo to úplně ideální, snad to rychle doženu. Ve čtvrtek jsem byl na tréninku šílený, ale v pátek na Spartu jedu. Musím přece, ne?“ mrknul šibalsky.

Olomoučtí parťáci mu pogratulovali, zřejmě ho brzy i zkasírují za cennou „placku“ a pak už konec legrace. „Kohouty“ čeká ještě šest důležitých utkání v boji o uhájení dvanácté příčky, na kterou nyní mají tříbodový náskok. Pokud by je Litvínov či Karlovy Vary přeskočily, měla by Mora již na začátku března po sezoně. Dovolená je sice fajn, ale play off s výbornými fanoušky je jistě lepší.

