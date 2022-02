Nový GM pro Zlín: Hamrla chce i podíl v klubu. Primátor potvrzuje jednání

Čerstvý pětačtyřicátník Robert Hamrla je poměrně blízko k tomu, aby řídil klub, v němž jako gólman vyrostl. Poslední dva roky ho i významně finančně podporoval. Nyní má zájem o funkci generálního manažera se širokými rozhodovacími pravomocemi. Město jako vlastník největšího balíku akcií (49%) je údajně jeho záměru nakloněno. Jednání jsou intenzivní. „V posledních dnech se objevilo jméno pana Hamrly, který projevil zájem stát se generálním manažerem. Je to jedna z variant, kterou musíme zvážit,“ řekl Sportu primátor Jiří Korec.

Zlín po dvaačtyřiceti letech jednoznačně směřuje k pádu do druhé nejvyšší soutěže. Jasno o něm může být už v neděli. Proto se v zákulisí začínají chystat nové kulisy s novými lidmi. Do čela by se mohl postavit Robert Hamrla. Jednou z jeho priorit by byla úzká spolupráce s Tigers, sousední organizací zaměřenou na výchovu mladých.

Primátor Korec souhlasí s tím, že ke změnám po tragické sezoně dojít musí. O peníze na provoz Chance ligy nemusí mít Zlín starost. Radnice zůstane hlavním donátorem, vůli pokračovat projevila i titulární společnost PSG. Ta přispívá ročně do rozpočtu čtyřmi miliony korun. Hamrla je připravený dát k tomu pět. „Do tří let chci najít někoho, kdo by se stal většinovým majitelem klubu,“ informoval. Mohl by to být také on sám. „Nevylučuju to,“ připustil.

V oblasti reklamy a marketingu je za patnáct let podnikání zběhlý, navíc počítá s pomocí svého otce Vladislava Hamrly. Bývalý pořadatel ankety Zlatá hokejka a majitel agentury H Production má v branži cenné kontakty. „Jeho služeb určitě využiju,“ potvrdil Hamrla junior. Pokud dojde ke konečné dohodě, hodlá dvojnásobný extraligový šampion vyhlásit za cíl okamžitý návrat mezi elitu. Otázkou je, s jakými lidmi. Momentálně mají v organizaci značný vliv také zdejší hráčské legendy – Petr Čajánek, Petr Leška, Jiří Marušák či Ondřej Veselý.

Dá se očekávat, že zásadně zeštíhlí aparát jednatelů. Nyní jsou tři (Marušák, Kamas, Štětkář). Od nového ročníku bude možná jen jeden – Robert Hamrla. „Zrušil bych radu jednatelů i prezídium,“ nastínil. Jeho vize je taková, že roli jednatele a generálního manažera zastane jeden člověk. „Hlavně pro město je dobré, aby vědělo, kdo s penězi manipuluje a rozhoduje,“ vysvětlil svůj návrh. Se zrušením prezídia počítá i Korec.

V pondělí došlo ke schůzce mezi ním, Hamrlou a Jurajem Surovičem (místopředseda představenstva a člen dozorčí rady PSG), na níž si všechny strany vyjasnily stanoviska. Došlo k posunu, Hamrlovo jmenování je zase o kus blíž. „Oceňuju proaktivní přístup primátora, který se snaží věci řešit,“ zmínil prvního muže radnice.

Podnikatelova motivace pro vstup do nejistého byznysu je jasná. „Jsem odchovanec, třináct let jsem působil u mládeže. Osud klubu mi není lhostejný. Znám ho od základů a chci ho posunout dál. Hodně mě mrzí, že se s výraznou finanční podporou PSG a města dostal do takové šlamastyky,“ shrnul Hamrla, jenž se jako jediný veřejně přihlásil na pozici generálního manažera. „Je to jedna z osob, která může do této pozice, pokud bude obsazena, na plný úvazek vstoupit. V první řadě si musí klub vyhodnotit, jak se chce změnit. Je to v rukou vlastníků. Vůbec se nebráním otevřenému, transparentnímu výběrovému řízení. Já za sebe jsem jedině rád, když se objeví relevantní nabídka s obsahem,“ uvedl Korec.

Věci posune kupředu valná hromada, která je na programu na začátku března. „Nemáme problém bavit se o odkupu části městského podílu. Jsme naprosto otevření jednání,“ vzkázal primátor Hamrlovi či dalším zájemcům.

Ekonomicky je podle Korce klub stabilizovaný a bude se chtít hned vrátit tam, kde působil od roku 1980. „I když se hrálo do velké míry bez fanoušků, neměla by být tato sezona ztrátová. V tomto směru je klub řízen dobře. Máme problém se sportovní stránkou, na to se budeme snažit reagovat,“ poznamenal první muž města pro iSport.cz. „Pokud Zlín sestoupí, cílem pro další ročník bude určitě návrat do extraligy. Patří tam,“ dodal primátor.

