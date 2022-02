ONLINE: Hotovo. Zlín má jistý sestup z extraligy! Kometa - Mountfield HK 1:3

Už je to definitivní. Zlínští hokejisté po porážce 1:4 v Mladé Boleslavi mají jisté, že po konci základní části sestoupí z české extraligy po 42 letech! Sparta na svém ledě hladce porazila Liberec 5:2 a po třetí výhře v řadě je stále ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. Třinec zaváhal v boji o první místo v Olomouci, kde prohrál 0:3. Litvínov vyhrál 4:2 nad Vítkovicemi a po čtvrté výhře v řadě se drží v boji o předkolo play off. Kladno prohrálo 3:4 v Plzni a možnost vyhnutí se baráži se Rytířům více zkomplikovala. České Budějovice stále hrající o přímý postup do čtvrtfinále hostí Karlovy Vary. Hradec Králové se proti Kometě na dálku přetahuje s Oceláři o prvenství. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání na iSport.cz.