Jandač ven? Otočka za měsíc. Sparta i s posilou šlape a dupe za čtyřkou

Je to přesně měsíc, co se Sparta choulila na desátém místě. Prohrávala, fanoušci žádali odvolání trenéra Josefa Jandače. Na třináctý flek měla náskok jen šest bodů. Střih do dneška. Za posledních třináct utkání Pražané zvítězili desetkrát a buší na vrata elitní čtyřky. Před klíčovou fází ročníku kolos začíná soupeře strašit. V neděli Sparta přejela Liberec jasně 5:2. „Čtvrté místo je pro nás obrovskou motivací,“ přiznává dvougólový střelec David Tomášek.

Měl to být duel, který naplno prověří sílu probouzející se Sparty. Liberec přijel do metropole se čtyřmi výhrami v zádech. Během kvartetu duelů navíc inkasoval v součtu jen čtyři góly. Jenže rudá mašina mu jich během nedělního odpoledne nasypala sama rovnou pět.

„Mrzí nás to hodně, ale ještě máme několik zápasů do konce. O čtyřku budeme bojovat, Sparta nám teď však dala lekci z produktivity. Neřekl bych, že byli vyloženě lepším týmem, ale padlo jim tam úplně všechno,“ kroutil hlavou kapitán Tygrů Petr Jelínek.

A domácí strana s ním vlastně souhlasila. „První gól byl hezky sehraný, šli jsme do vedení. Jinak jsme ale v první třetině byli pod menším tlakem, pak jsme si ale pomohli přesilovkou na 2:0. Potom už jsme to kontrolovali. Když jsme za stavu 3:1 dali dva rychlé góly, zlomilo se to. Bylo to vyrovnané, měli jsme lepší efektivitu. Pro diváka to byl super zápas, proti Liberci mě to vždycky hodně baví. Uvidíme, jestli se třeba potkáme i dál,“ naznačil možný střet v play off útočník Sparty David Tomášek .

Právě nová posila se postarala o dva góly svého týmu. Trefil se poprvé od návratu z Chabarovsku. Ve čtyřech utkáních zapsal Tomášek sedm kanadských bodů! Formu našel hned. A peče se mu v ní parádně.

„Vždycky jsou očekávání. Člověk se vrací z KHL a lidi čekají, že hned bude dominantní. Přes měsíc jsem ale nehrál zápas, začátek byl těžký. Měl jsem to ale usnadněné tím, že jsem se vracel do známého prostředí. Tým je více méně stejný. Věděl jsem, že svojí hrou do toho ofenzivního stylu zase zapadnu, že si s klukama sednu a vždycky něco vymyslíme,“ usmíval se.

Sparta - Liberec: Tomášek přesnou ranou nad rameno prostřelil Kváču, 3:0

Oproti pátečnímu duelu trenéři Sparty zakvedlali se složením útoků. Rozhodli se kvalitu rozředit do všech lajn. Do elitní formace tak vedle Horáka s Thorellem zapadl Tomáš Šmerha, Tomášek s Chlapíkem vedle sebe zase měli Davida Vitoucha. A právě tohle je před vyřazovacími boji pro soupeře varovný signál. Nebude stačit, když se pohlídají dvě lajny. Udeřit může kterákoli. Mít až ve třetí brázdě trio Řepík , Sobotka , Forman? Velký luxus.

„Když toho dokážeme využít, výhoda to určitě bude. Je tady plno zkušených a šikovných hráčů. Netrvá dlouho, než si to sedne. Každý může zahrozit, mohla by to být naše zbraň, ale je těžké to plánovat dopředu,“ přidal Tomášek.

Utkání s Tygry bylo vůbec od prvních minut hodně vyhecované. Bylo cítit, že důležitost zápasů roste. Každý chce urvat čtyřku a vyhnout se tak předkolu play off. „Už třetí týden jedeme v brutálním tempu. Paradoxně bych řekl, že nám to vyhovuje. Máme hodně sil, vypadáme dobře. Hrajeme skvěle, věříme si. Nesmíme ale usnout. Musíme hrát pořád stejně. V minulosti jsme s tím měli problémy,“ komentoval Miroslav Forman.

Právě on měl během utkání několikrát rozpravu s libereckým defenzorem Ladislavem Šmídem . „On pořád něco vyprávěl, já už jsem ho pak neposlouchal. Tohle k zápasům patří, je to vyhrocené. Láďa je cítit, ale my si nemůžeme nechat nic líbit,“ usmál se. Ve středu Pražané vyzvou již jistě sestupující Zlín. Na aktuálně čtvrtou Plzeň ztrácí dva body, mají však zápas k dobru.

SESTŘIH: Sparta - Liberec 5:2. Tomášek třemi body řídil další triumf Pražanů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:32. Šmerha, 18:39. M. Forman, 21:57. Tomášek, 36:11. Sobotka, 39:17. Tomášek Hosté: 26:56. Birner, 58:39. P. Jelínek Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – David Němeček, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), M. Jandus, Jurčina, Moravčík – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Chlapík, Vitouch, Tomášek – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček – Prymula. Hosté: Kváča (41. J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Sýkora, Stano – Ganger, Klouček. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 7 782 diváků

