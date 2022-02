Obhajoba běsnícího Šticha: Dostat doma výprask a ještě na hubu, to nejde

Pod stropem haly to měl k soupeři o dost dál než obvykle. Davidu Štichovi nezbylo nic jiného, než zápas s Vary sledovat v obleku. Z dresu ho vysvléklo páteční napadení litvínovského Giorgia Estephana, po trestu do konce utkání přišla extra stopka na další duel od disciplinárky. „Náš tým potřeboval nakopnout,“ vrátil se k tomu 32letý zarputilý bek.

Trpíte nahoře?

„Je to těžké sledovat, radši bych byl na ledě, na střídačce, zkrátka v centru dění. Nejhorší je nehrát a prohrávat, v neděli to bylo lepší, koukalo se na to líp. Párkrát už jsem nahoře seděl, ale to jsem musel na lehkou operaci. Teď jsem suspendovaný.“

Mrzí vás pak, pokud vypadnete ze hry kvůli bitce?

„Nehraju, mrzí mě to, na druhé straně jsem udělal něco pro tým… Tam šlo o to, že se sečetlo několik věcí z průběhu zápasu. A na konci to vybuchlo. Prohrávali jsme 1:4, 1:5, přišla spousta lidí, bylo zapotřebí náš tým nakopnout, psychicky ho zvednout. I směrem k dalšímu utkání. Následně to vybouřili i lidi na tribunách. To všechno k hokeji patří. Musíte ukázat, že vám není jedno, že doma vysoko prohráváte. Nemůžete to jen tak odklouzat. Dostat doma výprask a ještě na hubu, to nejde. Musíte kluky nabudit. Když pak střídačka slyší burcující stadion, všem to pomůže. O to jde.“

Mladá Boleslav - České Budějovice: Hostující Štich byl vykázán do šaten za nesportovní chování. Při odchodu rozštípal hokejku

Následně ještě došlo na výměnu názorů s personálem litvínovské střídačky, letěla lahev…

„Šel jsem do kabiny, jejich hráč na mě měl nějaké řeči a já jak byl v emocích, nestopnul jsem to a neodešel. Takhle to vzniklo.“

V extralize přituhuje, jste už hlavou v play off?

„Pořád máme na dosah první čtyřku, stále věříme tomu, že ji uhrajeme. Poslední zápasy základní části už se hrají jako play off, hlava se tak nastavuje. Hraje se o co nejlepší umístění i o to, že při jistém čtvrtfinále máte dlouhou pauzu, zato před předkolem jen pár dnů odpočinku.“

Ladit hru, nastavit hlavu na vrchol sezony, to se říká každý rok. Ale jak na to?

„Play off je úplně o něčem jiném. Letos se hraje 56 kol, když se jeden zápas lidově řečeno podělá, dá se to dohnat. Ale předkolo je na tři vítězné v pár dnech, uděláte jednu chybu, která vás může stát zápas a dát ránu psychice. Musíme se naučit hrát co nejjednodušší hokej bez zbytečných chyb.“

Ovšem věřit si můžete, Motor si vede nad očekávání. Nebo ne?

„Nikdo nečekal, kde budeme. Máme jistou osmičku, ale díváme se nahoru do čtyřky. Brali bychom ji všema deseti, znamená to 11 dnů bez zápasu, tedy spoustu času na trénink a celkovou přípravu.“

České Budějovice - Litvínov: Štichovi ruply nervy, po rvačce ještě hodil lahev po soupeři

Ale hrozí i vypadnutí z rytmu, nemyslíte?

„Poslední měsíc byl hodně nahuštěný kvůli odkládaným utkáním, hrálo se třikrát týdně, volno by bylo fajn na to dát se do kupy. Když to nevyjde, nedá se nic dělat. Makat půjdeme i bez toho.“

Těšíte se na play off o to víc, že v něm vynikne vaše kuráž a důraz?

„U všech starších hráčů je vidět, že jim jde především o play off. Vzpomeňte si na Kometu a její dva tituly. V základní fázi nedominovala, ale pak to ti starší zkušení hráči rozbalili v play off. Netvrdím, že vás hokej víc baví, ale jde mnohem o víc. Každá radost z postupu je krásná a nakažlivá, chcete ji zažívat co nejčastěji. A dojít si až pro pohár.“

Viktor Ujčík „Hráč vyvolal po předchozím souboji konflikt s protihráčem, kterého srazil na ledovou plochu. V ataku pokračoval i potom, kdy byl rozhodčími vyzván, aby svého jednání zanechal. Shodil rukavice a opakovaně se pokoušel ležícího protihráče udeřit do oblasti hlavy.“ předseda disciplinární komise ke Štichovu prohřešku

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 52 30 8 4 10 174:108 110 2. Třinec 53 31 4 7 11 168:112 108 3. Pardubice 52 21 11 4 16 165:139 89 4. Plzeň 53 24 5 7 17 161:144 89 5. Sparta 52 23 6 6 17 188:148 87 6. Č. Budějovice 52 24 5 3 20 150:141 85 7. Liberec 52 23 3 8 18 133:138 83 8. Vítkovice 52 21 7 4 20 131:135 81 9. M. Boleslav 53 20 3 6 24 123:141 72 10. Litvínov 52 18 3 8 23 146:162 68 11. Brno 51 15 9 5 22 133:153 68 12. Olomouc 52 16 8 4 24 122:146 68 13. K. Vary 52 17 4 7 24 151:167 66 14. Kladno 52 13 5 8 26 135:173 57 15. Zlín 52 9 5 5 33 102:175 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup