Litvínov se nemusí dívat pod sebe. Víc posloucháme trenéra, říká Stříteský

Jako když luskne prsty. Všechno je najednou naopak. Litvínov otáčí zápasy a přesilovky jsou opět jeho zbraní. V šachové partii s lídrem tabulky z Hradce Králové místy čelil až drtivému tlaku, zaostával o dva góly. Ale trefou přesně dvě minuty před koncem třetí části se stačil dotáhnout a v rozstřelu Mountfield dorazil. Výsledek 3:2 po nájezdech znamenal páté vítězství Vervy v řadě a po deseti porážkách první výhru nad tímto soupeřem. „Asi jsme víc začali poslouchat trenéra. Víc si věříme, vyhráli jsme pár zápasů a na ledě to je znát,“ zmínil se obránce Matěj Stříteský. Ještě nedávno tonoucí soubor Vladimíra Růžičky se už nemusí dívat pod sebe. Vyhnul se baráži a vzhlíží k play off.

Po dlouhé době mohly být na stadionech libovolné počty lidí, a přestože nebylo plno, atmosféra byla úžasná a zápas jste dokázali otočit. Jak jste si to užili?

„Je to určitě lepší, než když mohl na stadion jen omezený počet lidí. Aspoň nám tolik nenadávají, když se tolik nedařilo, a není to tolik slyšet. Každého to víc baví, když jich je tady víc.“

Potvrdili jste formu z poslední doby, i když jste dvě minuty před koncem prohrávali 1:2. Dá se říct, že se Litvínov nakopl v pravou chvíli?

„Byli bychom rádi, kdyby to tak bylo. Měli jsme tam i špatné chvilky. Podíváme se na ně, ale zápas je za námi, potřebujeme se dívat dopředu, hrajeme s nimi zase v pátek. Chceme něco dovézt, tabulka je našlapaná, ale už se nemusíme ohlížet pod sebe, ale jen před sebe.“

Zároveň jste přetrhli nepříznivou sérii, s Hradcem prohrál Litvínov předtím desetkrát za sebou. Je to další věc, která vám může zvednout sebevědomí?

„Ráno na poradě se o tom zmiňoval trenér. Já jsem to popravdě nevěděl. Myslím, že v naší situaci není kam se dívat, doleva, doprava, jestli hrajeme s Hradcem nebo s Olomoucí. Musíme se soustředit jen na sebe a na svůj výkon. Věřím, že když budeme hrát jako v posledních zápasech, povede to k bodům. Každého to najednou baví mnohem víc, musíme si to udržet a makat dál.“

Burcoval vás trenér, abyste sérii proti Mountfieldu konečně zlomili?

„Nechci říct, že jsme to řešili. To je blbé slovo. On se jen zmínil, že mu to na minulé tiskovce někdo připomněl. A to bylo celý. Řekl, že jednou je musíme porazit, pojďme je porazit hned teď. Ale nebylo to tak, že by nás nějak extrémně burcoval. To určitě ne.“

A cítil jste, že by to mohlo přijít, s ohledem na formu, která má vzestupnou tendenci?

„Nechci říct, že cítil, aby to neznělo namyšleně. Ale šli jsme si za tím, co jsme chtěli, hráli jsme zase svoji hru a hokej se lidem asi mohl líbit. Bylo to nahoru dolů, v desáté minutě byla komerční přestávka, podíval jsem se a bylo snad jedno přerušení. Tempo a nasazení už spěje k play off zápasům. My jsme si za tím zase šli trpělivou hrou jako v zápasech předtím. A vyplatilo se.“

Co rozhodlo, že jste vyválčili dva body?

„Těžko říct. Na konci jsme hráli v oslabení tři proti čtyřem. Kluci vylehali výborně dvě střely, které kdyby došly do brány, vypadalo by to jinak. Byla tam extrémní obětavost, asi jsme víc začali poslouchat trenéra. Víc si věříme, vyhráli jsme pár zápasů a na ledě to je znát.“

Mountfield ukázal, že má sílu, v půlce utkání to s vámi vypadalo špatně, prohrávali jste 0:2, oni měli výbornou pasáž. Ale dokázali jste se z toho vydrápat…

„Je to pravda. Prvních asi osm minut ve druhé třetině bylo z naší strany špatných. Zamkli nás ve třetině a neměli jsme střelu na bránu. Jen jsme vyndávali puky ven. To je ta chvilka, kterou si musíme rozebrat, co jsme tam udělali špatně, abychom příště byli zase o kousek lepší.“



Ukázal Hradec Králové, že je nahoře právem?

„Určitě. Má dva vyrovnané, skvělé gólmany, ukázal to v přesilovkách, hraje celoplošný, bruslivý hokej. Ale my jsme šli štěstí možná víc naproti a obrátilo se k nám při nájezdech. Ale byl to vyrovnaný zápas.“

