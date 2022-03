Zmar Dynama: druhý debakl od Motoru a prohra číslo 6. Tým čeká dusno

Když Motor zmasakroval Pardubice v prosinci, skončil v klubu kapitán Jakub Nakládal. První část se opakuje znovu. Zase zápas s Českými Budějovicemi a znovu nářez Pardubicím, teď 7:1. Skončí někdo teď? Klub vypadl z první čtyřky, v tuhle chvíli by ho čekalo předkolo play off. Do konce základní části zbývají tři zápasy a v Pardubicích je pořádné dusno. Řešit se určitě bude pozice realizačního týmu. „Náš nejhorší zápas v sezoně,“ řekl trenér Richard Král.