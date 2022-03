Matadoři jsou zpátky. Holaně vytočili sudí: Žádný faul! A skočí jak do bazénu

Vrátili se v pravý čas. Základní části extraligy finišuje, už příští týden začíná klíčová fáze sezony. České Budějovice stále bojují o elitní čtyřku a přímý postup do čtvrtfinále. Vítkovice už tuhle šanci ztratily a čeká je předkolo. „Boj o čtyřku je vyrovnaný, škoda, že jsme tady nezískali tři body,“ komentoval budějovický útočník Jakub Valský. „Kdyby se to povedlo, bylo by to snazší. Budeme čekat do poslední chvíle, ještě to bude boj.“

Motoru už v něm konečně může pomáhat i kapitán Milan Gulaš. Budějovický kanonýr hrál naposledy před měsícem. V Ostravě byl nejdřív u tří inkasovaných branek, ale v klíčovou chvíli udeřil. Ve 49. minutě z přesilovky vyrovnával na 3:3.

„Je super ho mít zase v mančaftu, umí dát góla, což zase ukázal,“ pochvaloval si Valský. „Milan byl natěšený, dlouho stál, už ho to užíralo. Hodně se těšil a byl rád, že může znovu hrát. Pomohl týmu.“

Ostravané se vztekali, že k přesilovce, kterou právě Gulaš využil, nemělo vůbec dojít. Trenér Miloš Holaň se k rozhodčím prakticky nevyjadřuje, ale tentokrát prý musel. „Musím pustit emoce ven,“ říkal na rovinu. „Co se děje na ledě, co je všechno neodpískané! Je to k zamyšlení.“

Střet Alexeje Solovjova a Daniela Voženílka byl podle Holaně posouzený špatně. „Tohle vůbec nebyl faul! A ještě skočí jak do bazénu, to je druhá věc. O to víc si cením, jak si za tím kluci šli. V emocích to nebylo jednoduché.“

Vítkovice - České Budějovice: Přesilovku Motoru využil volejem z levého kruhu Gulaš, 3:3

Zkušený útočník Lukáš Krenželok diskutabilní situaci rozebírat nechtěl. Víc ho štvalo, že si v oslabení Gulaše lépe nepohlídali. „Nechali jsme ho tam samotného a on z toho góly dávat umí,“ pokrčil rameny. „Chybička, musíme se na to podívat a lépe si to pak rozebrat. Ale jsme rádi za bonusový bod v prodloužení. Rosťa (Marosz) mi to dal do prázdné.“

Také Krenželok stál kvůli zranění takřka měsíc. „Bylo to těžké, první třetina nebyla dobrá, myslel jsem, že to ani nezvládnu,“ popisoval. „Od druhé už mi bylo lépe. Kluci mi pomáhali, zkracoval jsem si střídání, dobrý.“

Už v základní hrací době měl dvě tutovky z práce kolem brankovišti. Jednou ho parádně vychytal Dominik Hrachovina, podruhé mu puk uskočil. „Odrazilo se mi to pod nohy. Měl jsem problémy s rukou a ještě to není ideální.“

Pauzu už si ale Krenželok natahovat nechtěl. I kvůli blížícímu předkolu. „Chtěl jsem si ještě před play off zahrát, skočit rovnou do předkola, by bylo těžké. Chci to trošku rozjet a mít ještě prostor na regeneraci. V play off už na to čas nebude.“

