Lev překonal rekord: zápas č. 594 bez pauzy. Už jsem se víc hlídal, přiznal

V roce 2012 se rozjela série, kdy Jakub Lev nastoupil za Plzeň. No a od té doby? Hrál, hrál a hrál. Celkem 594 zápasů bez přerušení. Výhrou nad Litvínovem 3:0 Hradec vyhrál Prezidentský pohár, útočník překonal historický rekord Petra Lešky. Hezky se mu to sešlo. „Je to pěkná symbolika, vážím si moc toho, čeho jsme s týmem dosáhli,“ řekl nový rekordman.

Váš rekord, velký zápas pro Hradec s malou oslavou Prezidentského poháru. Chutnala hodně malá party na ledě?

„Jasně, tohle je fantazie. Vždycky, když se něco takového povede, jsou to ty skutečné emoce, odměna za naši práci. Jsem strašně hrdý na celý tým, jak všechno šlapalo. Neměli jsme jedinou krizi.“

Přišla někdy chvíle, kdy jste vaši šňůru 594 zápasů v řadě mohl přerušit?

„Něco by se našlo, zlomená čelist ve Vítkovicích, pak roztržené ucho, 40 stehů a lehký otřes mozku. Naštěstí se to sešlo v takové fázi sezony, že jsem se vždycky stihl dát dohromady. Pak klasika jako chřipky a tak. Ale nic strašného.“

Nedávno jste říkal, jak se na tu vaši zápasovou šňůru nesmí v kabině nikdo ptát. Teď už to je tedy povoleno?

„Už jo, deset let to trvalo, což je kus života. Něco jsem prožil, párkrát se stěhoval, poznal hodně nových lidí a série pokračovala. Abych řekl pravdu, tak jsem si žádnou řeč ani nechystal. Poslední týden byl tedy náročný dost, kluci v klubu mě pořád otravovali, že budeme natáčet něco dopředu. Ráno před zápasem mě trefil ještě Jéremie Blain golfákem do stehna...“

Mountfield HK - Litvínov: Smoleňák a spol. si převzali Prezidentskou trofej, zaplněná aréna slaví s nimi

Zkusil vás vyřadit?

„Zkusil, nepřál mi to. Asi mu volal Petr Leška, nebo někdo takový. (směje se) Ne, shoda okolností. Ale posledních pár dní jsem se hlídal trochu víc, to přiznám. Covid sice s válkou na Ukrajině nějak odešel, ale asi tady zbytky ještě budou. Takže jsem nechtěl nic riskovat, že bych vypadl.“

Když vaše zápasová série začala, Alois Hadamzcik mohl začít říkat, že je poslední, kdo vyhrál poslední reprezentační medaili. Je na tom vidět, jaká je to doba?

„Jo, rok 2012, velká doba... Ale taky je to rok, kdy jsme s Plzní vyhráli titul.“

Aha, takže další symbolika?

„Nechci nic zakřiknout, ale doufám v to.“

Ve čtvrtfinále na vás pak vypadne někdo z předkola. Nemáte respekt k tomu, že půjdete po 13 dnech volna pak na rozjetého soupeře?

„Vždycky i záleží, jak těžké předkolo vás čeká. Když je na 4-5 zápasů, únava se sčítá a moc dlouhý odpočinek nemáte. My ještě potrénujeme a můžu slíbit, že rozhodně nic nepodceníme.“

Nejdelší zápasové šňůry bez přerušení 1. Jakub Lev 594 zápasů 2012- 2. Petr Leška 593 zápasů 2005-2015 3. Petr Leška 428 zápasů 1998-2005 4. Ondřej Veselý 313 zápasů 1999-2004 5. Martin Čakajík 303 zápasů 2009-2013

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:50. Kevin Klíma, 17:36. Perret, 58:23. Kevin Klíma Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Ščerbak. Hosté: Godla (Neužil) – D. Kolář, Stříteský, Hrbas, Strejček, Demel, D. Zeman – Sukeľ, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Fronk, Jarůšek – Kudrna, Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, V. Hübl (C), M. Havelka – F. Lukeš (A). Rozhodčí Pražák, Pilný – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 536 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 54 31 8 5 10 179:111 114 2. Třinec 54 31 4 7 12 168:114 108 3. Sparta 54 25 6 6 17 195:151 93 4. Plzeň 55 24 5 9 17 166:151 91 5. Pardubice 54 21 11 4 18 168:149 89 6. Č. Budějovice 54 25 5 4 20 160:146 89 7. Liberec 54 24 3 8 19 137:141 86 8. Vítkovice 54 21 8 5 20 138:142 84 9. M. Boleslav 55 21 3 6 25 126:145 75 10. Olomouc 54 18 8 4 24 128:150 74 11. Brno 54 16 10 5 23 142:161 73 12. Litvínov 54 18 4 8 24 149:167 70 13. K. Vary 54 17 4 7 26 154:174 66 14. Kladno 54 14 6 8 26 141:176 62 15. Zlín 54 9 6 5 34 107:180 44 Generali Play-off

