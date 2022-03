Lvův rekord a Prezidentský pohár k tomu. Hradec chce slavit s plnou halou

Může se rozhodnout o majiteli Prezidentského poháru. Pokud Mountfield HK porazí doma Litvínov (18.00), poprvé v historii ovládne základní část extraligy. Hradec jede poměrně unikátním tempem, ani jednou se mu nestalo, že by dva zápasy po sobě nebodoval, drží stabilní výkonnost. Od ředitele soutěže Josefa Řezníčka může už dnes dostat nablýskanou odměnu. „Když už jsme takhle daleko? Byla by škoda to pokazit,“ říká kapitán Radek Smoleňák.

Většinu základní části táhl na špici Třinec. Našlapaná armáda z Beskyd ale měla trable s covidem, navíc jí odjela část týmu na olympiádu do Pekingu. Hradec dupal jako mašina celou sezonu, Oceláře předjel. Dnes bude ve městě šéf extraligy Josef Řezníček, primárně proto, aby před utkáním pogratuloval novému extraligovému Terminátorovi. Ale v kufru auta by měl dovézt i Prezidentský pohár. Pokud Hradec porazí Litvínov v základní hrací době, ve městě ho už nechá.

A ten Terminátor? Jakub Lev by měl odehrát zápas číslo 594 bez jediné pauzy. Výjimečnou šňůrou překoná jinou výjimečnou sérii Petra Lešky, který rekord drží doteď. Takže se jen modlit, aby na poslední chvíli nedostal chřipku. „Můžete být v klidu, to by ho určitě nezastavilo,“ usmál se generální manažer Aleš Kmoníček. „Lvíček asi nechodí tolik k mantinelu a do rohů, když to takhle odehrál v jednom kuse a nic se mu nestalo,“ pobaveně přidal kapitán Radek Smoleňák. „Ne, vážně, určitě to vypovídá o tom, že se udržuje a má dlouhodobě dobrou výkonnost. Snad mu to ještě nějakou stovečku vydrží,“ doplnil ještě.

Pro Hradec to bude výjimečný zápas, možná srovnatelný s finále Ligy mistrů, který se hrál ve městě před dvěma lety. Tehdy byla hala tak našlapaná, že ani nešly sehnat lístky. Fanoušci byli naštvaní, kolik míst klub musel věnovat organizátorům. Každý chtěl vidět velkou bitvu s Frölundou. Hradec nakonec padl 1:3.

Teď se situace trochu liší, protože jde o první zápas, kdy padají veškeré restrikce spojené s omezením míst v hale. Jde o nalákání davu zpátky. „Je to první domácí zápas, kdy fanoušci mohou přijít bez jakéhokoliv omezení. To už hodně dlouho možné nebylo,“ raduje se i generální manažer Kmoníček. Každý klub v Česku bojuje o návrat fans. Mountfield věří, že výjimečný zápas halu zase nacpe k prasknutí.

Vypadá to pomalu jako věčnost, kdy se na hokej mohlo chodit bez omezení. Teď je to tady a zrovna ve chvíli, kdy se Hradec může stát vítězem základní části. „Už se o tom bavíme i v kabině. Před sezonou to nějaký náš cíl nebyl, chtěli jsme se držet jen co nejvíc nahoře. Ale když už tam jsme? Byla by škoda to pokazit. Uděláme maximum, abychom vyhráli, ale koukáme se stoprocentně dál než jen na základní část,“ ubezpečuje Smoleňák.

To cítíte i z věčně nespokojených trenérů. S chválou šetří, poslední dobou spíš vytýkají chyby. Po výhře na tiskové konferenci tým natřou, že tohle nebylo zdaleka ono. Důvod chápete. Celou sezonu na tým nepřišla vážnější krize. Nechtějí slabé období dopustit ani teď, když tým může skvělou základní část prodat v play off. „Charakterově máme velmi dobrý tým. Ale víte, jak to chodí, lidi mají vždycky tendenci se po nějaké době uspokojit, když se daří. Tohle trenéři nechtějí v žádném případě dopustit, proto jsou na hráče pořád nároční, teď možná i o něco víc. I když vyhrajeme, tak nedostatky a negativa vidí, které chtějí do play off vychytat,“ vysvětlil Kmoníček.

Hradec před sezonou složil prakticky úplně nový tým. Z Ahtiho Oksanena se stal nejlepší střelec souboru, Graem McCormack patří mezi nejkreativnější obránce v lize. Tým překvapil, jak rychle si sedl a že hned od startu sezony dokázal hrát náročný hokej, který ordinuje trenérský štáb pod vedením Tomáše Martince.

Případnou výhrou s Litvínovem by si zajistil první malé oslavy pro šampiony základní části. „Vedle kvalitní práce celého klubu je potřeba vidět, že jsme měli i někdy štěstí. To si musíte umět taky přiznat. Můžete mít skvělý tým, ale zraní se vám tři opory a dost věcí se rozpadne. Nám se doteď všechno sešlo, jak potřebujeme,“ zůstává za zemi Kmoníček. „Samozřejmě chceme získat Prezidentský pohár, máme k tomu i poměrně blízko. Zároveň poslední krok bývá nejtěžší. Především se chceme ale co nejlépe připravit na rozhodující část sezony, na play off,“ přidal generální manažer, že tohle zdaleka ještě není cíl.

Poslední vítězové základní části extraligy



2021 Sparta 108 bodů

2020 Liberec 102

2019 Liberec 101

2018 Plzeň 107

2017 Liberec 103

*Hradec měl v této sezoně (každý tým hraje 56 zápasů) po 52 kolech 110 bodů

