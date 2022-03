Ondráček: Padák ze Zlína mi zachránil kariéru. Do čtyřky hlavně pro pauzu

V úterý může přijít další sladký kus pro budějovický hokej. Motor je blízko přímé účasti ve čtvrtfinále. Situaci má svých rukou, stačí mu bod na hradeckém ledě a nemusí se ohlížet na boj Pardubic ve Zlíně. „Byla by to paráda, hlavně skrz volno,“ usmál se upřímně Ondráček nad eventuální porcí 12 dnů volna. A pokud to dopadne špatně? V pátek se jde fárat do předkola...

Vaše nálepka defenzivního útočníka dostává docela na frak, proti Liberci jste vykreslil parádní gól Piskáčkovi, vítězný pak sám obstaral...

„Jsem rád, že jsem týmu pomohl brankami, ale pořád se beru za hokejistu, který je spíš na oslabení. Některé poslední zápasy jsem hrál špatně, upřímně jsem se domníval, že jsem neměl hrát... (usmívá se) Ale dostal jsem důvěru a jsem rád, že jsem se mohl odvděčit. Vedle mě jsou tvořiví kluci, ať už jde o Jindru Abdula, Pecháčka nebo Guliho. Ti kluci to mají v sobě, já se snažím motat kolem brány a pak je to hodně o štěstí, jestli to tečnu a tak.“

Jak moc vás láká čtvrtá příčka i kvůli delšímu volnu na odfrknutí?

„Upřímně, řeším to jenom skrz tohle... (usmívá se) Některé zápasy muselo být vidět, že toho máme dost. Úterky, pátky, neděle... Hrajete na Spartě, kde je to na krev, za dva dny máte doma Litvínov, taky na krev. Najednou nemáte z čeho brát, chybí vám trénink, spíš jsou dobrovolné, protože není čas na pořádnou přípravu. Skrz pauzu by to byla paráda. Je tam okolo dvanácti dní, máme hráče obouchané, někteří kluci hrají s různými zraněními, z tohoto směru by to bylo zajímavé. Proto se o to musíme pokusit. A nejen pokusit, my to musíme zvládnout.“

SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 5:3. Skvělý obrat Motoru v závěru

Hlava taky potřebuje vypnout?

„Určitě. Takhle naskládanou sezonu jsem nezažil. Furt se hraje, pauza vám dodá nový drajv, máte hned větší chuť trénovat, znovu hrát. Teď už je to na morál. Naštěstí chodí lidi, s těmi se hraje hned jinak.“

Je obří rozdíl dát vítězný gól v 59. minutě před plným barákem, anebo před tisícovkou, že?

„Neskutečný rozdíl. V tu chvíli vás to tak nakopne... Najednou po sobě začnete skákat, euforie je obrovská. Přál bych každému, aby tohle zažil. Věřím, že covid ani další vir už nikdy nebude a budou plné stadiony. Doma, venku, všude.“

Jak na vás jako na bývalou zlínskou oporu zapůsobil pád Beranů do první ligy?

„Těžko se mi o tom mluví. S klukama jsem v dennodenním kontaktu, nejvíc s Pavlem Kubišem i s dalšími. Dějí se horší věci na světě, zvlášť teď, ale takhle to tam nemělo dopadnout. Ve Zlíně to k tomu směřovalo už nějaký ten rok, udělaly se chyby, nechci je teď hodnotit. Na druhou stranu, vyhazov ze Zlína mi de facto zachránil kariéru. Můžu si ji tu prodloužit, baví mě to tu velmi. Všechno zlé je k něčemu dobré, ale klukům jsem sestup nepřál. Přál jsem jim, aby uhráli aspoň baráž, v jednu dobu to tak i vypadalo. Mrzí mě to.“