SESTŘIHY: Kladno do baráže! Sparta ve čtvrtfinále. Osmá prohra Dynama

Naděje na vyklouznutí vyhasla. Kladenští hokejisté v předposledním 59. kole prohráli v Brně 0:3 a kvůli výši ztrátě na Karlovy Vary už mají jisté, že si o setrvání v extralize zahrají v dubnové baráži. Naopak jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off si po šesté výhře za sebou zajistila Sparta. Doma porazila Zlín 3:1 a i díky 30. gólu útočníka Filipa Chlapíka se udrží na třetím místě. České Budějovice přestřílely Liberec 5:3 a dostaly se do elitní čtyřky. Pardubice potrápily Třinec, proti Ocelářům ale prohrály 2:3 po nájezdech a připsaly si osmou porážku v řadě. Karlovy Vary zvítězily v západočeském derby 3:1 s Plzní a v posledním kole si zahraje o postup do předkola s Litvínovem, který prohrál 2:3 s Olomoucí. Hradec Králové po zajištění zisku Prezidentského poháru prohrál 1:3 ve Vítkovicích.

Tříbodový Chlapík zvýšil náskok v bodování

Pražané byli od začátku výrazně střelecky aktivnější, brankář Huf si za úvodních 20 minut připsal 14 zákroků, kapituloval však pouze jednou. Sparťané se snažili často kombinovat až „do prázdné“. Skóre se poprvé změnilo v 15. minutě, kdy Huf vyrazil Chlapíkovu střelu k dojíždějícímu Tomáškovi, který puk pohotově dorazil za brankovou čáru.

Gólman Sparty Hudáček, který dostal přednost před Machovským, se naopak nudil. Podle statistik si v první části připsal jen jeden zákrok. Zlínští jej výrazně neohrozili ani v přesilové hře při Doležalově vyloučení.

K očekávané výhře domácí posunul ve 23. minutě Chlapík, který vzal v početní výhodě zakončení na sebe a prostřelil Hufa. V další přesilovce trefil Matuškin tyčku. Sparta byla i nadále nebezpečnější. Sobotka ale ve slibné pozici nemířil přesně. V polovině utkání připravil Horák gól pro Doležala a Sparta vedla 3:0.

Zatímco Huf byl v permanenci, jeho protějšek Hudáček neměl v brance co na práci. Až v závěru druhé třetiny jej Berani několikrát prověřili.

Na začátku třetí části se ale Zlínu podařilo snížit, když Köhler pohotovou dorážkou využil přesilovou hru pět na tři. Vrátit Spartě tříbrankové vedení mohli Vitouch, Sobotka nebo Strnad, nikdo z nich však své samostatné nájezdy do gólového závěru nedotáhl.

Čtvrté branky se Sparta přece jen dočkala. V 55. minutě vystihl chybnou zlínskou rozehrávku Chlapík, prostřelil Hufa a upravil na konečných 4:1.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Zápas byl pro nás důležitý proto, abychom si uhráli čtyřku, která nám byla ještě donedávna hodně vzdálená. To se nám povedlo. Výkon nebyl nijak dobrý, ale tyhle zápasy se nehrají lehce. Povinné vítězství. Teď nás čeká ještě jedno utkání, poté máme pauzu a musíme znovu zapracovat na věcech, které nám ve hře vypadly. I když jsme zápasy zvládli vyhrát, s hrou spokojení nejsme. Hodně nás potěšila návštěva, hrálo se (fotbalové) derby Sparta - Slavia a přesto přišlo hodně lidí, za což jim děkujeme. Věříme, že nám přijdou pomoct i v play off.“

Luboš Rob (Zlín): „Jeli jsme na led favorita. Sparta hraje o první čtyřku, takže zápas byl pro nás o tom, abychom byli důstojným soupeřem, nepředvedli špatný výkon a neobdrželi nějaký debakl. Z toho pohledu výsledek 1:4 bereme. První třetinu jsme nehráli úplně špatný hokej, i když jsme nebyli dopředu výrazní. Chtěli jsme spíše hrát ze zabezpečené obrany. Druhá třetina nebyla z naší strany dobrá, Sparta získala velkou převahu a naštěstí to bylo jen 3:0. Ve třetí části jsme mohli v přesilovce pět na tři situaci využít ještě více, ale bohužel v tuhle chvíli nemáme tým složený tak, abychom tady byli schopni hrát vyrovnaný zápas. Sparta některé věci už přehrávala a svým způsobem hráli domácí to, co potřebovali.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:1. Chlapík třemi body poslal svůj tým do čtvrtfinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:53. Tomášek, 22:08. Chlapík, 29:20. Z. Doležal, 54:35. Chlapík Hosté: 42:06. Köhler Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Moravčík, Jurčina, T. Pavelka – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Šmerha, Chlapík (A), Tomášek – Buchtele, R. Horák, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Huf (Synek) – M. Novotný, Riedl, Talafa, O. Němec (A), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (C), Honejsek, Zabusovs – Okál, Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Chludil – D. Luža, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 7 044 diváků

Kollár poslal Jágra a spol. do boje o extraligu

Po ročním účinkování mezi elitou se Kladno musí o další účast v extralize utkat s vítězem první ligy. Play off v ní začalo teprve předkolem, na vítěze si tým Jaromíra Jágra musí počkat. Úvodní barážový zápas je na programu až 17. dubna.

Největší šance úvodu zápasu se vměstnaly do sedmé minuty při přesilovce Brna. Nejprve se proháčkoval přes kladenskou obranu Zbořil, jehož tváří v tvář vychytal Bow. Vzápětí ujel všem Plekanec, ale ani on na Tomka nevyzrál.

V závěru třetiny získalo Kladno převahu, největší příležitost otevřít skóre připravil Jágr Indrákovi, který se dvakrát neúspěšně snažil zblízka překonat brněnského gólmana.

Ve 24. minutě se trefil domácí Kollár, který objel branku a zasunul puk do sítě. Kladno si vzalo trenérskou výzvu a reklamovalo atakování gólmana jiným domácím hráčem v brankovišti. Sudí však branku uznali.

Kometa po vedoucí trefě získala převahu, lépe bruslila, ovládla střední pásmo, a když v pohodě ustála oslabení, tak udeřila. O druhý gól se postarala skvělá souhra elitního útoku, na jejímž konci byl Petr Holík.

Naděje Kladna na přímou záchranu a vyhnutí se baráži se ještě víc rozplynuly ve 43. minutě, v níž Vincour ujel po křídle Jágrovi a střelou do horního růžku zvýšil na 3:0. Hostující tým už v sobě nenašel síly na zvrat. Brno si náskok pohlídalo, vyhrálo podruhé za sebou a gólman Tomek poprvé v sezoně udržel čisté konto.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „První třetina nebyla z naší strany dobrá. Byli jsme zatažení, což bylo možná způsobeno množstvím zápasů v posledních dnech. Od druhé třetiny jsme hru srovnali. Skvěle nás podržel Matej Tomek v brance, což byl další z důvodů, proč jsme dnes vyhráli. Začíná se nám částečně vyprazdňovat marodka, od zítřka budou k dispozici Bartejs i Roth. Na play off i Čiliak, který je nyní nemocný.“

David Čermák (Kladno): „O výsledku rozhodla zřejmě první třetina, v níž jsme měli několik šancí, které jsme nevyužili. Ve druhé třetině se dostala Kometa do vedení, potom se víc zatáhla, my jsme tam měli několik závarů, ale puk jsme do branky nedotlačili. Čeká nás baráž po dlouhé pauze, musíme se s tím srovnat. Po úterku dostanou hráči volno, pak budeme trénovat a shánět týmy na přípravu. Vítěz první ligy může mít proti nám psychickou výhodu v tom, že bude mít za sebou tři vítězné série. Únava jeho hráčů bude menší oproti euforii, s níž do baráže půjde.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 3:0. Rytíři porážkou definitivně stvrdili účast v baráži

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:16. Kollár, 30:40. P. Holík, 42:13. Vincour Hosté: Sestavy Domácí: Tomek (Schnattinger) – Ďaloga, L. Doudera, Kučeřík, R. Holland, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – Jenyš, Kollár, T. Šoustal – Sedláček, Rákos, Šik. Hosté: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Donaghey, Kuťák, Babka. Rozhodčí Kika, Šír – Gerát, Hynek Stadion DRFG arena Návštěva 6932 diváků

Motor blízko čtvrtfinále díky super obratu

Na to naopak postoupil při zaváhání Plzně, která už nemůže svou pozici vylepšit, s Karlovými Vary domácí Motor. Na šesté Pardubice mají Českobudějovičtí k dobru dva body a lepší bilanci ze vzájemných zápasů, čeká je však vystoupení v Hradci Králové proti vítězi základní části, zatímco Dynamo nastoupí v úterý na ledě posledního Zlína. Vítězný gól dal v čase 58:10 útočník Jiří Ondráček.

Zpočátku působili živějším dojmem hokejisté Motoru. Českobudějovický gólman Hrachovina nezůstával úplně bez práce, ale mnohem více zajímavých momentů bylo k vidění v blízkosti libereckého Pavelky. Jeho pozornost vyzkoušeli Ondráček, uzdravený kapitán Gulaš či Abdul, přečíslení dva na jednoho nedotáhli Karabáček s Beránkem.

Skóre otevřel střelou zdálky Piskáček po krásné kulečníkové kombinaci s Ondráčkem a Abdulem. Hosté pak nevyužili přesilovku a před první sirénou dostali k dispozici další početní výhodu.

Pokračující přesilovku v úvodu druhé části odehráli Bílí Tygři bez jediného ohrožení soupeřovy branky. Brzy po návratu Ondráčka z trestné lavice prokličkoval Rychlovský před Hrachovinu, ale nezakončil. Také třetí přesilovka Liberce zůstala bez efektu, přestože zblízka zahrozil Klapka. Výhodu hostí předčasně ukončil vyloučený kapitán Jelínek, ani domácí však nevyužili následnou hru pět na čtyři. V dalším průběhu nepřinesl změnu kolotoč Novotného formace, na protější straně neuspěl v šanci Vlach.

Krátce po polovině základní hrací doby vyzráli hosté na obrannou dvojici Percy, Bučko a zblízka vyrovnal Faško-Rudáš. Po faulu na Vráblíka se v rohu za Hrachovinou strhla bitka, v níž dominoval zkušený útočník Novotný. Jeho sok Klapka putoval předčasně pod sprchy. Severočeši ve vlastním oslabení přidali druhý gól po nápřahu Vlacha z pravého kruhu. Šance měli ještě Najman, také domácí Gulaš s Beránkem a po nich Voženílek.

Vyrovnání zařídil v přesilovce Valský, jenž se probil samostatně podél levého mantinelu a přestože mu najížděli na přihrávku dva spoluhráči, oklamal zblízka Pavelku bekhendovou střelou ke vzdálenější tyčce. Brzy nato liberecký Ivan zdálky netrefil odkrytou branku Motoru. Z ideální pozice na levém kruhu se střelecky neprosadil domácí obránce Štencel. Po rychlém přechodu do útoku vrátil hostům vedení Najman, jenž z levé strany našel skulinu pod Hrachovinovými chrániči.

Nesmířil se s tím českobudějovický Pech, jenž potáhl kotouč z modré čáry na pravý kruh a švihem překonal Pavelku. Jasnou příležitost následně překombinovali Gulaš s Hanzlem. Po zmatku před libereckým brankovištěm se nakonec prosadil u pravé tyčky číhající Ondráček, jehož trefu potvrdil videorozhodčí. Pojistku při power play Liberce přidal do prázdné branky Vondrka.

SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 5:3. Skvělý obrat Motoru v závěru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:04. Piskáček, 45:44. Valský, 54:11. Pech, 58:10. J. Ondráček, 58:34. Vondrka Hosté: 30:21. Faško-Rudáš, 34:54. J. Vlach, 50:42. A. Najman Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Piskáček (A), Bindulis, Bučko, Šenkeřík – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – Vondrka, Koláček, Gulaš (C) – D. Voženílek, J. Novotný, Valský. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Aubrecht – Birner (A), A. Najman, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Čederle, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 318 diváků

Koblasa trefil Energii naději na předkolo

Vstup do utkání vyšel lépe hostům a při vyloučení Kvasničky měl gólman Pavlát štěstí, že Koblasova dorážka minula odkrytou branku. Domácí chtěli odpovědět, ale jen s obtížemi přecházeli přes soupeřem výborně střežené střední pásmo. Gólman Lukeš poprvé pořádně zasahoval až v 15. minutě, kdy nahození Kaňáka od modré čáry zastavila pravá tyčka. Nepřesnost v rozehrávce Indiánů mohl potrestat 30 sekund před první sirénou Černoch, zblízka však Pavláta neprostřelil.

Do prostřední části naskočili aktivněji domácí a při přesilové hře ve 25. minutě otevřel po ideální křížné přihrávce Thorella pohodlně skóre Blomstrand. Plzeňský nápor utnul útočný faul Dzierkalse. Během následné početní výhody Flek s přispěním zákroku Pavláta trefil horní tyčku a za chvíli po jeho přihrávce osamocený Černoch zblízka trestuhodně minul. Energetici využívali bruslařskou převahu a tlačili se za vyrovnáním.

Po polovině utkání je však při samostatném úniku Maláta zachránil od pohromy jen pozorný Lukeš. Poté levou tyčku orazítkoval Kohout a stejný hráč už ve 34. minutě po přihrávce Černocha od zadního hrazení z úhlu srovnal na 1:1. Indiáni poté znovu přidali, jenže nedokázali svoji snahu gólově vyjádřit ani při přesilovce.

Po pauze Indiáni sice zjednodušili hru, ale ve 47. minutě proti dorážce Langa stačil reflexivně zasáhnout pravým betonem Lukeš a strážce hostujícího brankoviště za chvíli zneškodnil i Blomstrandův přesilovkový pokus z mezikruží. Z nenápadné akce tak v 51. minutě udeřilo na druhé straně, když Pavláta překvapil Kohout táhlou střelou z levého kruhu.

Následně hosté ubránili další oslabení a v 56. minutě Rachůnek nedotáhl svůj únik. Při zoufalém závěrečném pokusu domácích o obrat a hře bez gólmana upravil na konečných 3:1 trefou do prázdné branky Havlín.

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 1:3. Energie výhrou v derby setřásla hrozbu baráže

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:14. Blomstrand Hosté: 34:00. Kohout, 50:20. Koblasa, 59:43. T. Havlín Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Kvasnička, Budík, Hamšík, Malák – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, O. Beránek. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4589 diváků

Pardubice - Třinec 2:3sn

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:3sn. Další prohra Dynama. Podlehlo i Ocelářům

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:26. Cienciala, 47:51. Košťálek Hosté: 15:00. Miloš Roman, 45:08. M. Doudera, 65:00. A. Nestrašil Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), A. Musil – R. Kousal, Říčka, Koffer – Cienciala, O. Rohlík, Anděl – Hecl, T. Urban, Matýs. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Adámek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, Kundrátek, Zahradníček, Jaroměřský – Svačina, P. Vrána (C), A. Nestrašil – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Kofroň, Dravecký (A), Bakoš. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Brejcha, Lederer Stadion Enteria arena, Pardubice

Krejčí udržel Vervu v nejistotě

Vstup do utkání se vydařil Hanákům. Po 111 sekundách fauloval Fronk unikajícího Koloucha, ale Krejčí z trestného střílení Godlu neprostřelil. V čase 2:42 se už hosté radovali z vedení. Nahodil přihrál zpoza branky volnému Káňovi, který zamířil do odkryté klece.

Litvínov se dočkal vyrovnání ve 13. minutě, kdy se dostal po Zygmuntově střele k dorážce Stejček a překonal Lukáše. Hostům potom nabídl přesilovou hru Sukeľův faul, ale zkrátilo ji o 61 sekund Knotkovo vyloučení.

Na přelomu první a druhé třetiny se Litvínov ubránil při Zemanově trestu. V čase 25:26 se dostali znovu do vedení Hanáci. Bambula se natlačil k zakončení a v pádu překonal bekhendem Godlu mezi betony. Severočeši se ubránili při Jarůškově vyloučení i při dalším tlaku Hanáků.

Sedm sekund před koncem druhé části šel Klimek pykat za faul a po 80 vteřinách závěrečného dějství vyrovnal střelou od modré čáry obránce Hrbas. Asistoval mu Viktor Hübl, který si v 1275. zápase v extralize připsal jubilejní 500. přihrávku a s 902 body se posunul na druhé místo historického pořadí produktivity domácí nejvyšší soutěže před Richarda Král. Na rekordmana Petra Lešku mu chybí sedm bodů.

Při Lichancově trestu se ale domácí už neprosadili a naopak při něm v 45:13 inkasovali, když se Krejčí trefil z pravého kruhu do protějšího horní rohu Godlovy branky. V polovině třetí třetiny dostal Hrbas za faul na Nahodila trest na pět minut a do konce utkání, ale v dlouhém oslabení Litvínov neinkasoval. V 58. minutě byl blízko vyrovnání při Ondruškově pobytu na trestné lavici Zdráhal, ale hosté těsný náskok uhájili.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Zápas byl od začátku vyrovnaný. My jsme možná trošku tahali za kratší konec, protože jsme víceméně pořád prohrávali. Dvakrát jsme to dotáhli. Byla tam obrovská bojovnost z naší strany. Rozhodovaly přesilovky, kterých bylo na obou stranách dost. Rozhodující gól jsme inkasovali v naší přesilové hře. Potom jsme ubránili pětiminutové oslabení, ale nebylo už moc času. Poslední dvě tři minuty už jsme hráli vabank a bohužel se nám nepodařilo dotlačit puk do brány. Poslední zápasy jsme hráli velice slušně, bohužel jsme si předkolo dnes neuhráli a musíme to zvládnout v posledním zápase s Karlovými Vary.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Čekali jsme těžký zápas s Litvínovem, který hrál o vše. Byla tam vidět bojovnost. Litvínov nás od začátku zápasu dohrával. Vedli jsme, pak se to srovnalo, bylo to 2:2 a rozhodl náš gól v oslabení. Ta jsme dnes sehráli asi dobře, protože ve třetí třetině jsme se nechali třikrát vyloučit. To by se nám do příštích zápasů nemuselo vyplatit.“

SESTŘIH: Litvínov - Olomouc 2:3. Verva si porážkou zkomplikovala boj o předkolo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:30. Strejček, 41:20. Hrbas Hosté: 02:42. J. Káňa, 25:26. Bambula, 45:13. David Krejčí Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – Stříteský, D. Kolář, Strejček, Hrbas, D. Zeman, Demel – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Sukeľ, P. Straka (A) – Fronk, Gerhát, M. Chalupa – M. Havelka, V. Hübl (C), Zygmunt – F. Lukeš (A). Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Rašner, Řezníček, Škůrek, Groch – J. Káňa, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Lučan, Kis Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3127 diváků

Vítěze Prezidenta srazila oslabení

Už jistý držitel Prezidentského poháru pro vítěze dlouhodobé části nikoho nešetřil a do Ostravy přijel v obvyklém složení, ale první část jako by se zahříval na provozní teplotu. Domácí měli více ze hry, několik střeleckých příležitostí, ale Illéš ani Pedan gólmana Kiviaha nepřekonali. Lídr soutěže za úvodní dvacetiminutovku vyslal dokonce jedinou střelu mezi tyče.

O to lépe však vstoupil do druhé třetiny. Při signalizovaném vyloučení vypálil Nedomlel do tyčky, ale odražený puk poslal do sítě v čase 20:25 Smoleňák. Domácí byli vzápětí blízko vyrovnání, Bondrův nájezd však zneškodnil Kiviaho. Prosadil se až ve 28. minutě Stehlík, který skóroval dělovkou od modré čáry.

Východočeši ve druhé části měli další možnosti. Stezka vychytal ránu Oksanena a těsně před koncem druhé části i výpad a kličku Lalancetta, jenž zkoušel puk zasunout do branky.

Vítkovickým ovšem patřila závěrečná třetina, ve které šli odhodlaněji za třemi body. Hosté díky Kiviahovi odolali šanci Hrušky a Solovjov orazítkoval tyčku. V přesilové hře pět na čtyři se Solovjov od modré čáry přece jen zřejmě i s tečí spoluhráče trefil.

Ještě jednou měl Hradec velkou šanci vyrovnat, Kevin Klíma v přesilovce ale Stezku nepřekonal. Nakonec se hosté odhodlali k power a v ní zacílil jejich prázdnou branku Krenželok.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „I když přijel soupeř, který vyhrál Prezidentský pohár a má obrovskou sílu, my jsme se toho nezalekli a hráli jsme velice dobře. V první třetině jsme soupeře přestříleli, měli jsme dobrý pohyb, tři gólové šance, chyběl tomu jen gól. Ale i když jsme pak inkasovali, trpělivou hrou až do konce zápasu jsme si pro vítězství šli. Byli jsme lepším týmem a zasloužili si vyhrát. Podržel nás výborný Stezka.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Myslím si, že domácí vyhráli zaslouženě. Byli po celý zápas aktivnější, měli lepší pohyb, měli větší touhu po vítězství. Mrzí mě to hlavně kvůli našim fanouškům, kteří nás přijeli ve velkém počtu podpořit. Náš výkon dnes ale nebyl takový, aby to stačilo na vítězství.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 3:1. Ostravané rozhodli o vítězství ve třetí třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:48. Jakub Stehlík, 52:38. A. Solovjov, 59:01. L. Krenželok Hosté: 20:25. Smoleňák Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Pedan, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Illéš, Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, Bitten – Dej, Chlán, Dostálek – Bernovský. Hosté: Kiviaho (F. Novotný) – Nedomlel, Gaspar, Kalina, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Miškář. Rozhodčí P. Obadal, T. Micka – J. Ondráček, O. Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 255 diváků