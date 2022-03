Úžasný vzestup Sparty: 40 z 48 bodů! Honejska tíží válka: Mám ji doma

Trenér Josef Jandač to po zápase pojmenoval bez pardonu. „Byla to povinná výhra.“ A sparťané povinnost splnili. Zlín porazili 4:1, zajistili si tím vytoužené místo v elitní čtyřce. Před posledním kolem je jasné, že neskončí hůř než třetí. Čeká je rovnou čtvrtfinále. Pražané vyhráli pošesté v řadě, před play off se dostávají do strach nahánějící formy.

Kdo by to byl ještě před šesti týdny řekl? To doma Sparta křupla s Kladnem. Padla na desáté místo, se strachem hleděla pod sebe. Fanoušci žádali odvolání trenérů. Mluvit v Holešovicích v té době o elitní čtyřce? Vyvolalo by to zřejmě ironický úsměv a jednosměrnou jízdenku do Bohnic.

Jenže tým z metropole se zvládl obdivuhodně zmátořit. „Byli jsme kousek nad třináctým místem, takže klid tam úplně nebyl,“ vzpomíná na dobu nedávnou Josef Jandač . „Pořád jsme ale věřili tomu, že pokud bude mužstvo pohromadě a zdravé, tak sílu má. Nevěděli jsme, jestli jsme schopní stáhnout takové manko, ale podařilo se. Pomohli nám návraty a příchody několika hráčů, zvládli jsme utkání i bez olympioniků, to bylo důležité.“

Hlavní důvody vzestupu? „Uzdravili se nám hráči, začali nám chytat oba gólmani. Začali jsme se více držet systému, který jsme trochu pozměnili, začali jsme klást důraz na trochu jiné věci. Atmosféra v mužstvu se úplně změnila. Tohle byly tři základní věci, proč jsme začali tabulkou stoupat,“ vyjmenovává Jandač.

Sparta v neděli porazila sestupující Zlín v pohodovém tempu 4:1. Zvítězila pošesté v řadě. Od oné lednové porážky s Rytíři odehrála šestnáct zápasů, vyhrála z nich třináct. Rudí uhráli 40 ze 48 možných bodů!

Sparta - Zlín: Suhrada nabídl šanci pro Chlapíka, 4:1

Honejsek: Komentáře k Ukrajincům? Tihle lidi jsou normální sr**i

V úterý čeká reprezentanty české metropole poslední kolo, doma vyzvou Kladno. Utkání, ve kterém už o nic nepůjde, bude přesto speciální. Původně se mělo hrát v Chomutově, nakonec ho ale uvidí O2 arena. Kompletní výtěžek z tohoto duelu poputuje na pomoc rodinám a dětem z Ukrajiny utíkajících před válkou do České republiky.

Z blízka tíživost války na Ukrajině poznal taky zlínský útočník Antonín Honejsek, jehož přítelkyně je původem právě ze země, kterou napadlo Rusko. „Máme tam velkou rodinu. Válku mám doma, je to strašně těžké. Nepředstavitelně, ani se to nedá vysvětlit. Tím spíš mi vadí, když vidím komentáře na internetu, že jim podáme pomocný prst, oni nám sežerou ruku. Tihle lidi jsou normální sráči. Omlouvám se za ten výraz. Ale oni utíkají před raketami. I kdyby jich sem přišlo čtyřicet milionů, myslím, že bychom je měli každý u sebe doma přivítat,“ sypal ze sebe.

I přes dávno jistý sestup do Chance ligy přijela do Prahy svůj tým podpořit početná skupina zlínských fanoušků. Kádr prošel mohutným výprodejem, šanci tak v závěru ligy dostává mnoho mladíků. V Praze si například podruhé v extralize zahrál sedmnáctiletý útočník Jakub Čechmánek , syn bývalého brankáře Romana Čechmánka.

Pádem Beranů se v nejvyšší soutěži se rozpadá „Original Six“. Právě Zlín byl totiž jedním z šesti týmů, který ze samostatné české soutěže nikdy nespadl. Mužstvy, která extraligu hrají nepřetržitě od roku 1993, tak zůstávají jen Sparta, Pardubice, Plzeň, Litvínov a Vítkovice.

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:1. Chlapík třemi body poslal svůj tým do čtvrtfinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:53. Tomášek, 22:08. Chlapík, 29:20. Z. Doležal, 54:35. Chlapík Hosté: 42:06. Köhler Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Moravčík, Jurčina, T. Pavelka – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Šmerha, Chlapík (A), Tomášek – Buchtele, R. Horák, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Huf (Synek) – M. Novotný, Riedl, Talafa, O. Němec (A), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (C), Honejsek, Zabusovs – Okál, Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Chludil – D. Luža, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 7 044 diváků

