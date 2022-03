Démon Chlapík ovládl bodování ligy: Paráda, ale teď se všechno maže

Jednoznačný král extraligové základní části. Filip Chlapík v neděli k výhře Sparty 4:1 nad Zlínem pomohl třemi body (2+1). Góly zakulatil na třicet, dostal se na 67 kanadských bodů. Dál za posledních devět let došel jen jednou Milan Gulaš. „V Kanadě jsem hokejovost ztratil, chtěl jsem ji dostat zpátky. To se povedlo,“ usmívá se.

Jak moc důležitý je pro vás fakt, že máte jisté třetí místo a vstupenku do čtvrtfinále?

„Strašně moc. Čtyřka byla náš cíl, kdo by to byl ještě před měsícem řekl, že se do ní dostaneme. Je to pro nás strašně důležité. Čekají nás skoro dva týdny volna, proto jsme čtyřku chtěli hodně. Sezona je náročná, potřebujeme nabrat síly. Volno nám pomůže, navíc můžeme zapracovat na několika detailech, které nám pořád dělají problémy.“

Ještě na konci ledna jste byli desátí. Kde vidíte hlavní body vzestupu?

„Jak říkáte, byli jsme desátí. Byli jsme v lehké krizi. My jsme ale cítili sílu našeho týmu. Bylo to v tabulce hodně našlapané, věděli jsme, že když uděláme nějakou sérii výher, tak nás to nakopne. Díkybohu to klaplo. Hodně nám pomohly příchody několika kluků, celý tým do sebe zapadl. Atmosféra je parádní, výborně chytají gólmani. Pro nás hráče je tohle super vědomí.“

Bylo těžké zůstat v klidu, zachovat si víru a dál věřit v sílu mužstva?

„Náročné to bylo. Nikdo v týmu nebyl spokojený s tím, kde jsme byli. Ani vedení. Pomohli nám i fanoušci, když začali chodit. Bylo to těžké, ale věřili jsme si.“

Sparta - Zlín: Chlapík se přesně trefil z prostoru pro vhazování, 2:0

Kolo před koncem základní části jste jistým vítězem kanadského bodování. Cítil jste od první zápasů, že před sebou budete mít takhle mimořádný ročník?

„Žádné větší cíle jsem si nekladl. Začalo to tam ale od začátku padat, sebevědomí pak roste. V Kanadě jsem hokejovost ztratil, chtěl jsem ji dostat zpátky. To se povedlo. Když hraju dobře, tak vím, že body přijdou. Je to pro mě bonus za odvedenou práci. Je to příjemné, všechno ale pro mě začíná až v play off. Před ním se to všechno nuluje. Tam bude důležité, abych byl v té nejlepší formě.“

Zdá se, že právě teď vaše forma graduje. Vypadá to, že jste si sedli v útoku s příchozím Davidem Tomáškem .

„Určitě. My jsme spolu odehráli tři zápasy, když jsem minulý rok přišel. Je mi fakt jedno, s kým hraju. Tady jsou všichni kluci kvalitní.“

Trenéři v posledních kolech se složením útoků hodně míchají. Může to být pro play off výhoda, že budete schopný zahrát prakticky s kýmkoli?

„Může to tak být. Přijde mi, že se to točí celou sezonu. V týmu snad není nikdo, s kým bych nehrál. Mně osobně to fakt nevadí.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín 4:1. Chlapík třemi body poslal svůj tým do čtvrtfinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:53. Tomášek, 22:08. Chlapík, 29:20. Z. Doležal, 54:35. Chlapík Hosté: 42:06. Köhler Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Moravčík, Jurčina, T. Pavelka – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Šmerha, Chlapík (A), Tomášek – Buchtele, R. Horák, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Huf (Synek) – M. Novotný, Riedl, Talafa, O. Němec (A), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (C), Honejsek, Zabusovs – Okál, Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Chludil – D. Luža, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 7 044 diváků

