Pád a konec farmy. Liberec zavírá záložní tým, mladé vychová „tradičně“

Změna. Liberec po 14 letech končí spolupráci s farmou v Benátkách nad Jizerou. Důvod? Středočeský celek spadl z první ligy a pro Bílé Tygry to znamená zásadní změnu ve fungování organizace. Systém, který šlapal a do velké míry zachránil tuto sezonu, se zbortil. Mladíci, co do dospělého hokeje přes farmu pronikli, smutní. Vedení je v klidu. „Jsem přesvědčen, že přirozenou cestou budeme vychovávat spoustu kvalitních hráčů,“ řekl trenér Patrik Augusta.

Pokud dotaz na partnerství mezi klubem z Liberce a tím z Benátek položíte mladým hokejistům, kteří středočeským klubem prošli, slyšíte jen slova chvály. A mírné nostalgie. Včetně politování mladších následovníků, kteří po ukončení spolupráce přicházejí o obrovskou možnost získat cenné zkušenosti na nejvyšší úrovni.

„V tomhle jsme měli obrovskou výhodu, že jsme dostávali prostor, a ne malý. Hráli jsme přes dvacet minut. Mladý kluk, který nic nemá za sebou, by nikde jinde v Česku takový prostor nedostal,“ pronesl na rovinu útočník Jakub Rychlovský, jenž se poprvé na liberecké farmě objevil už v 17 letech. „Tehdy jsem ještě nosil mřížku na helmě,“ zavzpomínal.

Rychlovský je jedním z desítek, kteří prošli funkčním systémem. Hraješ dobře v juniorce? Dáme ti velký prostor v Benátkách, ať okusíš dospělou dřinu a to, jak se vlastně chlapský hokej hraje. Pokud se osvědčíš, kabina Bílých Tygrů je ti otevřená. Fungovalo to jako motivace. A nejen to.

Zlín - Liberec: Rychlovský se prosmýkl přes obránce a otevřel skóre utkání, 0:1

„Organizace je takhle nastavená už od mládeže. V Benátkách a v libereckém áčku už bylo víc systému, ale hrálo se stejně. Herní systém byl v obou týmech stejný. V minulé sezoně, když se v play off v áčku hodně kluků zranilo, tak kdokoliv, kdo z farmy naskočil, přesně věděl, co má hrát. Bylo to výborně nastavené,“ doplnil Rychlovský.

„Pro mladé to bylo neskutečné, co se týče zapojení do chlapského hokeje. V Benátkách byli zkušení Daniel Špaček a Petr Kolmann, kteří nás naučili, jak být profesionálem a jak makat. Hrozně nám to pomohlo do dalších let. Je škoda, že se to nepodařilo udržet,“ přidal se útočník Adam Najman, další mladík, jenž se do libereckého A-týmu prokousal v posledních ročnících nastálo.

Právě o to jde. V době, kdy konečně po letech fungování začala farma produkovat plodiny, končí. Nejednou se i v této sezoně stalo, že trenér Patrik Augusta prostě sáhl o patro níž pro borce, který byl schopný do extraligy zasáhnout okamžitě.

„Nikdo nepředpokládal, že budeme mít tolik zranění, a navíc takhle dlouhodobých. V tomto směru byly poslední dvě sezony abnormální a nám se to teď po sportovní stránce prostě v první lize nepovedlo zachránit,“ okomentoval Augusta poslední měsíce.

O komentář deník Sport žádal i viceprezidenta Bílých Tygrů Lukáše Přindu, ten však rozhovor odmítl. Avšak v Augustově vyjádření je řečeno vše.

Martin Faško-Rudáš je také jedním ze čtrnácti hráčů, kteří v sezoně rotovali mezi Libercem a jeho farmou v Benátkách nad Jizerou • Foto Beránek / Sport

Zranění v liberecké kabině donutilo vytáhnout hráče z farmy. Ti pomohli, chytli se, někteří zůstali. Jenže Benátky přišly o klíčové hráče a padají z první ligy. „Nasměrujeme teď organizaci trochu jiným směrem, kterým se chceme ubírat. Půjde o zkvalitnění juniorské práce a následné posouvání mladých do áčka. Máme tam kvalitní hráče. Já se toho nebojím. Myslím, že juniorská soutěž se příští rok zkvalitní,“ řekl liberecký kouč.

Cítíte rozdíl vnímání ukončené spolupráce? Zatímco výpovědi mladíků jasně deklarují, že bez zkušeností z Benátek by nebyli tam, kde jsou teď, vedení doufá v přísun talentů jinak. Tedy spíš cestou, co v tuzemsku dlouhodobě přirozeně nefunguje.

Třeba Třinec a Karlovy Vary sází na propojení s farmou ve Frýdku-Místku, respektive v Sokolově. Jediný celek, propojující mládež s mužským celkem kvalitně, je Plzeň. Jinak nic. A Liberec teď věří, že tohle nic přetaví v něco.

Severočeský celek si tak sám usekl několikaletou trpělivou práci. Hráči jako Rychlovský, Najman, Adam Klapka nebo David Aubrecht sice teď díky Benátkám dorostli, jejich následovníci však tuto berličku nebudou mít po ruce.

19

Tolik hráčů z aktuální sestavy Liberce prošlo farmou v Benátkách.

Liberec - Třinec: Pavelka se štěstím nakonec udržel puk před brankovou čarou

Pohled Jana Denemarka: Bacha na „hotovky“

Nejde jen o zpřetrhání vazeb a organizace práce, která funguje. Je to škoda i pro tuzemský hokej, přestože se to tak nemusí zdát. Jestli v Liberci něco aktuální ročník prokázal, pak fakt, že když je nouze, mladí dovedou zahrát. Poradí si. Ale jen když je nouze. Liberci hrozí nejenom změna systému, ale i změna myšlení. Když totiž najednou farma v Benátkách zmizí, sáhnete nyní rovnou do juniorské extraligy pro kluka bez zkušeností s dospělým hokejem? Nebo naopak zvolíte cestu, jako většina extraligových celků, a přivedete hotového hráče? To si musí na severu vyřešit. A bylo by skvělé, kdyby první možnost vyhrála. Pokud totiž, i v době nouze, mladé vezmete jako rovnocenné a dáte jim šanci, vrátí vám to.