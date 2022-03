ONLINE: Kladno se Spartou v plné hale, boj o předkolo Vary - Litvínov 0:0

Základní část Tipsport extraligy dnes vrcholí 60. kolem. A stále se na dvou klíčových místech tabulky hraje o hodně. Karlovy Vary si to v přímém souboji na neutrálním ledě rozdají s Litvínovem. Vítěz jde do předkola, poraženému končí sezona. Pardubice s Českými Budějovicemi na dálku bojují o přímý postup do čtvrtfinále. Dynamo na ledě sestupujícího Zlína, Motor zase na hřišti vítěze základní části Hradce. Kladno hraje ve vyprodané O2 areně duel pro Ukrajinu se Spartou. V dalších duelech Liberec hostí Vítkovice, Mladá Boleslav Třinec a Olomouc Kometu Brno. Vše vypukne shodně v 17:20. Sledujte poslední kolo ONLINE i VIDEA klíčových okamžiků.