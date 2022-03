Vysoký jalovec... Zlín se loučil s extraligou. I s koučem a Němcem

Byl to důstojný konec Beranů mezi elitou. Bez negativních emocí. Pouze dlouhý transparent „Pokud bude současné vedení pokračovat, jsme tady naposled“ napovídal, že s klubem není něco v pořádku. Fanoušci žádají hlavy tří jednatelů Kamase, Marušáka a Štetkáře. Zatím je jisté, že skončí trenérský triumvirát Jenáček, Rob, Hamrlík. „Přijdou noví trenéři,“ vytušil hlavní kouč Luboš Jenáček, jenž v říjnu vystřídal Roberta Svobodu, ale tým od pádu neuchránil.

Pardubičtí z piety k soupeři nedohráli závěrečnou přesilovku. Kvedlali s pukem u vlastní brány a čekali na konec. Nebylo co řešit. Výhru měli v kapse a Zlín nechtěli ještě víc zdeptat. „Ševci, ševci,“ podpořili protivníka i příznivci hostů. „Lidi byli výborní, chtěl bych jim poděkovat. Obávali jsme se, že bude led zaházený permanentkami a budeme dohrávat za ohlušujícího pískotu. To se nestalo. I proto kluci ze sebe vydali poslední zbytky sil, fyzických i psychických,“ shrnul Jenáček.

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 0:3. Ševci se rozloučili s extraligou porážkou. Dynamo zlomilo černou sérii

Posledních šedesát minut zlínského klubu v extralize bylo signifikantní pro celou sezonu. Do zápasu naskočili junioři Riedl, Kunst a Chludil, kteří od tří hodin odpoledne hráli za juniorku proti hradeckému Mountfieldu (3:5). Pak rychle doběhli z vedlejší PSG Areny na stadion Luďka Čajky a šli znovu na to. Jinak by domácí nedali dohromady ani tři pětky. „Podali velmi dobrý výkon,“ ocenil Jenáček. Brankář Dominik Šarman usedl jako dvojka na střídačku.

Co čeká Zlín v Chance lize? Tu soutěž zná Jenáček ze Vsetína. I když klub vytyčí za cíl okamžitý postup, samo to nepůjde. O dalším směřování organizace napoví valná hromada, který by se snad měla konat na sklonku tohoto týdne. „Je extrémně těžké vrátit se do extraligy. Vím, s jakým kádrem postupovaly Jihlava, Vary, Kladno nebo Budějovice. Bude důležité, jaký zvolí vedení směr. Věřím, že na to tady síla bude,“ poznamenal Jenáček.

Hlavně odchovanci jsou ze sestupu hotoví. Okál, Honejsek, Kašík, doma už je ve Zlíně i Köhler. „Kdybych měl vypíchnout jedno jméno, řeknu Pavla Kubiše,“ ukázal kouč na kapitána, včera opět zaskakujícího v obraně. Smutek sálal i ze Vsetíňáka Němce. „Jsem na konci kariéry a nikdy jsem nic takového nezažil. Poslední dvě sezony pro mě byly strašně moc těžké. Potkal jsem se tu se skvělýma klukama. Všechno bylo super, ale bohužel jsme byli asi ten nejslabší tým. Ve Zlíně ukončím smlouvu a teď nevím, jestli budu v hraní pokračovat,“ svěřil se zkušený bek a mistr světa.

Propad Beranů trápí také pardubického útočníka Roberta Říčku, který v Baťově městě nakopl svou kariéru. „Zlínu jsem dodnes vděčný, že mi dal šanci,“ přiznal. „Mrzí mě, že sestupuje. Je to tradiční klub, do extraligy patří. Mně osobně se ve Zlíně hraje dobře, mám to tu rád. Ale už v předchozích sezonách to párkrát smrdělo, zachránili to na poslední chvíli. Na druhou stranu jsem rád, jak se s klukama rozloučili fanoušci. Přišlo jich dost,“ poukázal autor gólu a nahrávky na tři a půl tisíce lidí v ochozech.

Když si po bitvě podával ve středovém kruhu ruku s bývalým spoluhráčem Pavlem Kubišem, chvíli se zapovídali. „Všiml jsem si, že hrál beka. Dvakrát jsem ho potkal v první třetině v rohu. Říkal jsem si, co tam dělá. Až potom jsem si všiml, že stojí při buly na beku. Tak jsem se ho pak ptal, jestli bude další smlouvu podepisovat už jako obránce,“ zasmál se Říčka. „Trošku jsem si ho dobíral. Chtěl jsem ho rozveselit. Je jasné, že jsou z toho kluci špatní. Kádr už rozprodali, na konci to všelijak lepili,“ postřehl. „Je mi líto, že se sem nějakou dobu nepodívám,“ zakončil nevesele.