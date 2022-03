Němec po sestupu Zlína: Konec kariéry či návrat. Musím v sobě najít oheň

Co se vám honí hlavou?

„Je mi skoro osmatřicet. Jsem na konci kariéry a nikdy jsem tohle nezažil. Poslední dvě sezony pro mě byly po konci v Kometě psychicky strašně moc těžké. Pak jsem se tady potkal se super klukama, všechno bylo super. Ale bohužel jsme byli asi ten nejslabší tým a spadli jsme. V podstatě celou sezonu jsme byli dole. Neměli jsme tak vyrovnané výsledky, abychom si zasloužili zůstat v extralize. Zlín bude muset udělat nějaký restart.“

I s vámi?

„Nevím, jestli budu vůbec pokračovat s hokejem. Řekl jsem to i v kabině. Čeká mě pár bezesných nocí. Musím se rozhodnout, co dál. Klukům jsem oznámil, že jim příští sezonu nepomůžu a požádám vedení klubu o ukončení kontraktu. Musím v sobě najít nějaký oheň, abych se ještě zvednul a šel znova bojovat.“

Existuje jiná varianta než dohrát kariéru doma ve Vsetíně?

„Teď o tom nechci spekulovat. Chci si dát pár dnů klid, vypnout. Asi pojedu na chalupu do Velkých Karlovic, kde se zavřu. Tam se rozhodnu, jestli uzavřu jednu krásnou éru a začnu novou etapu života. Fyzicky jsem se cítil dobře. Pořád věřím, že týmu, ve kterém třeba budu, mám co dát.“

Budete sledovat snahu mateřského klubu z Lapače o postup do nejvyšší soutěže?

„Já jsem tam denně s dětmi, což mi bohatě stačí. Vsetín je pro mě srdcovka jako pro Čáju (Petra Čajánka) Zlín nebo pro Stráču (Martina Straku) Plzeň. Ale nejsem si jistý, jestli budu chodit na zápasy. Za pět let jsem tam byl jednou, dvakrát. Mám toho sám plné zuby. Když jsem odcházel ze Vsetína, řekl jsem, že se jednou vrátím. Ale teď nevím, jestli na to budu mít sílu.“

Co říkáte na rozlučku s fanoušky ve Zlíně?

„Klobouk dolů před lidmi, kteří si koupili permanentky a platili si lístky. I když jsme byli poslední a mohli přijít, tak přišli. Na poslední zápas bylo tři a půl tisíce. Úžasný! Moc jim děkuju za to, jak se k tomu postavili. Pořád byli s týmem. I když jsme prohrávali, fandili. Obrovské díky!“

