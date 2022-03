Chlapík o duelu pro Ukrajinu i 70 bodech: Fantazie! Pan Jágr je persona

Po povedeném startu ocenil všechny, kteří se na dobročinné akci podíleli, Jaromíra Jágra nevyjímaje. „Vybralo se přes tři miliony korun, což je fantastický a moc hezký,“ řekl rovněž nejlepší střelec ligy Chlapík.

Jak jste si užíval zápas věnovaný rodinám prchajícím před válkou na Ukrajině?

„Řekl bych, že to bylo skvělý. Myslím si, že je strašně důležitý, že jsme to zvládli. Pár kluků nám chybělo, ale chtěli jsme vyhrát už jenom pro všechny ty lidi, kteří přišli. Chtěli jsme, aby to byl nějaký hezký hokej. Za nás výhra a spokojenost. Všichni, kteří na tom pracovali, odvedli skvělou práci. Jsem hrozně rád, že to bylo tady a že přišlo tolik lidí. Čím víc je diváků, tím je lepší atmosféra. Pro nás hráče je to vždycky příjemnější. Už se nemůžeme dočkat, až začne play off.“

I když byla atmosféra dobročinného utkání nádherná, nepříjemné okolnosti však z hlavy asi úplně nevypustíte, viďte?

„To, co se děje ve světě, není ideální. Nikdo asi není s tím šťastný, ale my nejsme politici, jsme sportovci, tohle je naše práce. Když už jdeme na zápas, na nic jiného už asi nemyslíme. Já osobně ne. Když už se ale hrál takový zápas a posloucháte všechny věci okolo, tak je to samozřejmě nepříjemný, ale jsme rádi za jakoukoliv pomoc, která může být. Vybralo se přes tři miliony korun, což je fantastický a moc hezký!“

Nebyly pro vás po strop zaplněné tribuny ze začátku trochu nezvykem?

„Hrát bez diváků je o ničem, tohle bylo opravdu o něčem jiném. Když už poslední zápasy nějaký lidi přišli, tak si na ně člověk rychle zvykne a dostane se do toho. Každopádně patnáct tisíc lidí je znát. Opravdu to bylo příjemný.“

Na zorganizování celé akce a vybrané částky pro uprchlíky, na které přispěla i NHL, měl zásadní podíl Jaromír Jágr. Jak na vás kladenský matador zapůsobil tímto nápadem?

„Pan Jágr je persona. Vybudoval si nějaké jméno, pro něj je asi trošku lehčí něco takového zorganizovat i s NHL. Peníze, které soutěž poslala, jsou obrovský. Nejsou to malý částky. Každá pomoc se může hodit. Opravdu hezký gesto. Všichni můžou poděkovat panu Jágrovi a vedení Sparty za skvělou organizaci.“

V závěrečném utkání základní části jste dosáhl na metu 70 kanadských bodů a jako první sparťan po letech jste ovládl bodování extraligy. Vnímáte to osobně velmi prestižně?

„Je to fakt příjemný. Když jsem byl mladší, byl jsem bodový hráč, v zámoří to trochu odešlo, takže můj cíl před sezonou byl hlavně vrátit se tam, kde jsem chtěl být. Věděl jsem, že když budu hrát dobře, body přijdou. Je to nějaká odměna za odvedenou práci. Jsem šťastný za to. Když tam padlo tolik bodů, je určitě příjemný, ale teď přichází hlavní část sezony v play off, kde hlavně chci, abychom hráli dobře.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 1:4. Chlapík v zápase pro Ukrajinu srazil Kladno

