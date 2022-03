Hořela nám koudel u zadku. Místo pralesa předkolo, zářil kapitán Varů

V poslední chvíli se vám podařilo proklouznout do play off. Čím se vám to tak povedlo?

„Ukázalo se, jak je sport krásný. Ještě v pátek po zápase (se Spartou) padala slova o baráži a pralese a dneska se radujeme s fanoušky a máme vybojované předkolo. Takže jsme strašně šťastní. Trošku to oslavíme a v pátek budeme nachystaní na Pardubice, abychom jim to vrátili za loňský rok.“

Dokázali jste se vymanit z hodně svízené pozice. Už se moc nepočítalo, že se do play off prokoušou. Co se s vámi najednou stalo?

„Asi nám hořela koudel u zadku a trošku jsme sepli, začali hrát víc týmově, víc do obrany, víc bojovali. Podařilo se to, a pokud na to navážeme v play off, myslím, že můžeme být hodně nebezpeční. Pardubicím máme co vracet, určitě se na ně dobře připravíme. Známe výsledky, víme, že měli pokles, ale v play off se začíná znovu. Bude to úplně jiná soutěž. Věřím, že to zvládneme. Předkolo pro nás byl jasný cíl, ten jsme splnili. Jdeme do dalších bojů s čistou hlavou.“

Vyrovnali jste se i s tím, že jńemůžete hrát ve vlastní hale. Byla to komplikace, nebo vás to spíš vyhecovalo?

„Vzali jsme to, jak to je. Ta blbá doba. Hokej je krásný, ale jsou důležitější věci a pomoc Ukrajině je přednější. Takže jsme to plně respektovali a přizpůsobili se tomu. Prostředí tu ale bylo skvělé, fanoušci nám vytvořili domácí kulisu.“

Postrčilo vás vítězství v Plzni, nad Litvínovem jste vyhráli naposledy v listopadu předloňského roku. Měli jste to v hlavách?

„O tom jsme taky mluvili, že jsme je dlouho neporazili. Říkali jsme si, že to zlomíme a povedlo se.“

Výrazně vás podržel Štěpán Lukeš, v posledních dvou klíšových utkáních inkasoval bždy jen jednu branku, měl spoustu těžkých zákroků…

„Kdo ty zápasy viděl, musí uznat, jaký je gólman. Je radost takovým brankářem hrát. Víme, že když uděláme chybu, máme v zádech jistotu. Je dobrý pocit jít s takovým brankářem do play off.“

Jak dlouho máte na domácí zápasy jezdit do Chomutova?

„Co vím, do semifinále máme hrát tady a pak se uvidí.“ (usmívá se)

