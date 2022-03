Strnad o play off se Spartou či Kladnu v baráži: Je hratelná, zachrání se

Před rokem se do prvních vyřazovacích bojů v extralize pouštěl s Mladou Boleslaví. Nyní se útočník Jakub Strnad chystá v play off posunout ambice ještě víc se Spartou. Z rozjeté mašiny, která zakončila základní část sedmi výhrami v řadě, cítí velkou chuť po výhrách. Před startem dvoutýdenního čekání na čtvrtfinále tedy nehodlal nic vypustit ani v duelu s Kladnem, proti kterému už se prakticky o nic nehrálo. Po výhře 4:1 kladenský rodák prozradil, že na mateřský klub, jenž čeká baráž, nezapomněl. „Pro Rytíře je tohle hodně důležitý ročník. Věřím, že to zvládnou," řekl expert na špinavou práci na ledě.

Ještě než na chvíli vypnul hlavu před hlavní fází sezony, stihl nastoupit do opravdu speciálního zápasu. Kromě toho, že poslední utkání základní části odehrál Jakub Strnad proti „svým" Rytířům, prožil i jedinečnou atmosféru v zaplněné O2 areně při akci věnované uprchlíkům z Ukrajiny. „Myslím si, že zápas budu řadit hodně vysoko,“ přiznal s úsměvem třicetiletý forvard.

Závěrečný zápas pro vás byl speciální už jen tím, že jste nastoupil proti mateřskému Kladnu. Byť už se prakticky o nic nehrálo, budete utkání i vzhledem k jedinečné atmosféře řadit hodně vysoko?

„Proti Kladnu to bude vždycky speciální, ale z této stránky bylo utkání trošku jiný. Určitě bylo těžší se na to soustředit, ale dalo se to. Myslím si, že zápas budu řadit hodně vysoko. V dresu Sparty jsem ještě nezažil takhle narvanou O2 arenu a navíc při tak výjimečné akci. Už od rozbruslení jsem si to nesmírně užíval. Jsem rád, že se to povedlo.“

Zásadní podíl na rychlém uspořádání dobročinné akce měl Jaromír Jágr . Krásnému nápadu vašeho bývalého spoluhráče asi těžko něco vytknout, viďte?

„Jarda je asi jedinej, kdo by takhle narychlo dokázal vyprodat O2 arenu. Hlavní dík patří jemu a samozřejmě i Spartě, která souhlasila.“

Na uprchlíky dokonce NHL symbolickými 68 tisíci dolary.

„To je strašně hezký. (usmívá se) Je vidět, že Jarda pořád táhne.“

Jágr o baráži: Těžší než extraliga. V O2 areně vyhráli všichni

Dokázal jste se vůbec soustředit na hokej při tak speciální atmosféře v tak jedinečném utkání?

„Myslím si, že právě tím, když byl takhle plnej barák, jsme to vnímali mnohem víc. Lidi to vyhecují. Člověk se víc namotivuje. Řekl bych, že diváci tomu hodně pomohli. Jako tým jsme to zvládli dobře. I když už se nic nehrálo, určitě to od nikoho nebylo vypuštěný.“

Jak jste si osobně užil zápas věnovaný ukrajinským uprchlíkům?

„Bylo to super. Už na rozbruslení bylo znát, že zápas bude dobrej, že se dostaneme snadno do tempa zápasu a nebude čas přemýšlet nad něčím jiným. Před zápasem asi trochu v hlavě máte, co se děje ve světě, ale já to mám tak, že jakmile přijdu na led, myslím jen na to, abych se koncentroval na výkon a na moji hru. To by pak nešlo dělat ten sport.“ (usmívá se)

Základní část jste zakončili sedmou výhrou v řadě. Před play off je taková forma zřejmě dost povzbuzující, nebo ne?

„Určitě jsme chtěli vyhrát i poslední zápas a nezkazit si náladu tím, že bychom to vypustili. Věřím, že jsme zdravě rozjetí.“

Není tedy škoda, že nyní máte dva týdny pauzu?

„Ne to ne. Myslím si, že pauza nám prospěje. Vyčistíme si trochu hlavy, nabereme energii a bude to ještě lepší.“

Už tedy víte, čím budete před závěrem sezony ventilovat?

„Nejspíš si udělám výlet do přírody, projdu se po horách. Něco takového určitě vymyslím, pak ale začnu opět trénovat. Nedokážu být moc dlouho bez aktivity. Jeden dva dny volby tedy budou stačit, a pak se zase pustím do práce.“

Do minulého play off jste šel s Mladou Boleslaví, nyní se Spartou a tudíž i většími ambicemi. Jak se těšíte na vyřazovací část?

„Těším se hodně. Už jen pro to, že jsou plně otevřené stadiony. Když to řeknu blbě, s lidmi je hokej úplně jiný a lepší sport. Doma nám to určitě pomůže. Z týmu je cítit, že chceme vyhrávat. Je to tady takhle daný. Věřím, že až to vypukne, postupnými krůčky se dostaneme co nejdál.“

Sezonu jste přitom začínal s Kladnem, které nyní čeká baráž. Věříte, že se rodné město udrží v extralize?

„Jasně. Při děkovačce jsem říkal klukům, ať to hlavně udrží. Kladno snad bude mít příští sezonu kde hrát, tak věřím, že bude i silnější na domácím hřišti. Přeju jim, ať se udrží. Určitě to pro ně bude hratelný. Pro Kladno je tohle hodně důležitý ročník, který věřím, že zvládne a bude se tam i další sezonu hrát extraliga.“

Ulevilo se vám, když Rytíři definitivně odskočili poslednímu Zlínu?

„Jo, určitě. Docela jsem jim přál i ve chvíli, kdy načuhovali do předkola. Od ledna se hrozně zvedli, hráli dobře a sbírali body. Škoda, že to Kladnu nevyšlo. Mohli se tady o předkolo ještě poprat.“

Se závěrečným zápasem o všechno máte také zkušenosti, viďte?

„No není to nic příjemného, ale naštěstí tuto sezonu mělo Kladno velký polštář a udrželi se před posledním místem. V baráži to pro ně bude hratelný.“

Kladno čeká 40 dní dlouhá pauza. Dokážete si představit, jak byste se při takové přestávce bez hokeje dokázal udržet v tempu?

„To je spíš otázka na ně, ale nedovedu si to přestavit. Určitě dostanou nějaké volno, aby taky trochu vypnuli hlavy, odpočinuli si a nabrali síly, pak ale budou muset nějak udržet tréninkovou morálku a disciplínu. Nemůžu soudit, ale určitě se to dá zvládnout. Nic nezvladatelného.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 1:4. Chlapík v zápase pro Ukrajinu srazil Kladno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:30. Melka Hosté: 13:34. Vitouch, 17:34. Chlapík, 39:33. David Němeček, 58:06. Tomášek Sestavy Domácí: Bow (21. Janus) – Kehar, Arzamascev, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, M. Indrák, M. Beran – Babka, Kuťák, Donaghey. Hosté: Machovský (21. J. Hudáček) – T. Pavelka (A), Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Mikliš, Jurčina – Buchtele, R. Horák, Šmerha – Chlapík (C), Vitouch, Tomášek – M. Forman (A), Prymula, Z. Doležal – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Lederer Stadion O2 Arena, Praha Návštěva 14512 diváků

