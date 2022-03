Loseři zpět na scéně. Vary si po konci sezony vystřelily samy ze sebe

Twitterový účet Energie Karlovy Vary předělaným logem Litvínova po vyhraném klíčovém posledním zápase základní části extraligy některé fanoušky pobavil a jiné pobouřil. Západočeši si ale umí udělat legraci i ze sebe. Po rychlém konci v předkole play off a prohře s Pardubicemi 0:3 na zápasy, tentokrát přetvořili vlastní logo z písmene „E“ na „L“ označující poraženého.

Když v posledním kole základní části Tipsport extraligy Karlovy Vary zdolaly Litvínov 3:1 a na poslední chvíli si na úkor soupeře zajistily postup do předkola play off z 12. místa, předělaly logo poražené Vervy na „L“ označující odpadlíka a poraženého (ang. loser).

Účet litvínovského klubu na Twitteru reagoval podrážděně a přidali se i někteří lidé v komentářích. Kritizovali to jako zbytečný a nevkusný útok. Některé fanoušky však nápad pobavil.

Střih. Energie po třech zápasech předkola série s Pardubicemi v nejkratším možném čase v nadstavbové části končí a reaguje stejným způsobem. Klub si na twitter pověsil pozměněné vlastní logo na písmeno „L“.

„Tak co, zase je to neuctivé k logu a neúcta k neměřitelným hodnotám?“ ptá se na Twitteru hokejový redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý, který se klubu zastával už při přetvoření litvínovského loga. „Prostě se někdy bereme moc vážně... Já za tohle Energii tleskám. Je to pořád "jen" hokej,“ dodává.

