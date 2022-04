Bulíř řeší, kam po osobním maximu v Plzni zamíří. Vypadá to na návrat!

Na západ Čech si odskočil pro nejplodnější ročník kariéry, Michal Bulíř v plzeňském dresu zaknihoval rekordních 56 bodů a po roční štaci rozmýšlí, co dál. Má z čeho vybírat. Ale taky je patriot. Třicetiletý útočník podle informací Sportu zosnuje návrat do Liberce.

Loni v létě opustil klec Bílých Tygrů, potřeboval změnit vzduch. S tím, že po roční plzeňské odbočce se klidně může vrátit zpět na mateřskou adresu. A tak se podle všeho i stane. Pokud Michal Bulíř dokáže navázat na stávající sezonu, tým kouče Patrika Augusty v něm získá jasného ofenzivního lídra a klíčový náboj pro návrat mezi extraligovou smetánku.

Když loni u Indiánů sháněli náhradu za Milana Gulaše , těžký batoh úkolů a očekávání naložili na Bulířova bedra. Někdejší hráč Magnitogorsku těžkou misi zvládl, předčil veškeré předpoklady, i díky nemalé pomoci spoluhráčů se vyšvihl k osobnímu maximu, v 53 utkáních zapsal 27 gólů a 29 asistencí.

Nebýt v závěru dlouhodobé fáze nepříjemného zranění, mohl na tom být ve statistikách ještě líp. Ale hlavně, v provozuschopném stavu by Plzeň nejspíš protáhl rovnou do čtvrtfinále. Škodovka však na poslední chvíli vypadla z kvarteta a v předkole zůstala na hokejkách probuzených bojovníků z Mladé Boleslavi.

V každém případě, Bulířovo renomé na trhu stouplo, to samé poptávka po něm. Vše ruku v ruce a ve vzájemném souladu. Liberecký rodák prokázal, že dokáže stabilizovat formu na velmi vysoké úrovni a hrát výborný hokej i jinde než pod Ještědem.

Zlín - Plzeň: Bulíř se prosadil přesnou střelou v přesilovce, 0:2

Pokud se zprávy Sportu potvrdí, Severočeši v Bulířovi získají potřebnou zbraň. Mnozí mají v živé paměti soužení Tygrů v základní části extraligy, hráči se v koncovce trápili, ofenziva nebyla vyladěná s útokem. Produktivní křídlo s mandátem vůdce smečky se bude náramně hodit. V posledním ročníku se tolik nevedlo Michalu Birnerovi a další z elitních forvardů Tomáš Filippi bojoval se zraněním. Navíc za očekáváním zůstal nákup ze slovenské extraligy Martin Faško-Rudáš. A když k tomu navrch připočte Liberec odchody Radana Lence a Adama Musila…

Podle dalších informací není vyloučen odchod Marka Zachara, jeden z nejrychlejších extraligových bruslařů zvažuje vážnou nabídku hradeckého Mountfieldu, kde v nedávné minulosti hostoval.

V diskuzích uvízlo i jméno Petra Kváči, špičkový gólman soutěže a člen širšího kádru reprezentace už nějaký čas koketuje s cizinou, zajímavě rozjeté to měl v KHL, jenže s cestou do ruské ligy je to kvůli válečnému konfliktu Rusů na Ukrajině a s tím souvisejícími sankcemi pasé.