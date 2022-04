Rulík v Pardubicích: Na Boleslav jsem neplivl. Přišel čas na změnu

Hrdina Mladé Boleslavi Miloš Kelemen slaví postup do semifinále s koučem Radimem Rulíkem • Pavel Mazáč / Sport

Na stole ležely dopředu dvě jmenovky: Dušan Salfický a Petr Dědek. Ta prostřední se objevila na stole až o dost později. Pro formu, co kdyby náhodou přišlo ještě nějaké překvapení. Ale ne. Pardubice povede Radim Rulík. V úterý dopoledne podepsal ukončení smlouvy v Mladé Boleslavi, hodinu po poledni ho Dynamo představilo jako nového kouče. „Na tuhle práci strašně těším,“ nepřekvapil. O nově tvořícím kádru říct nemohl, dream team začnou Pardubice představovat až v květnu.

Co vás přimělo vyměnit Boleslav za Pardubice?

„Byl jsem tam čtyři roky, což je už taková hraniční doba. S pátým rokem u týmu jsem neměl nikdy dobrou zkušenost, dostal jsem se do stejné situace v Plzni i v Litvínově. Všechno jsem zvážil, nebylo to rozhodnutí ze dna na den. Potřeboval jsem si všechno nechat projít hlavou a rozhodl se pro změnu.“

Takže pokud vše půjde dobře, jdete do Pardubic na čtyři roky?

(usměje se) Teď před sebou vidím jen léto a vstup do sezony. Dál nedohlédnu.“

Dá se tedy říct, že jste na sobě v Boleslavi cítil určitou trenérkou únavu?

„Spíš mi připadalo, že jsem se okoukal. Unavený nejsem vůbec, jen mám pocit, že trenér už pátý rok u jednoho týmu nemá úplně dobrý, vždyť už teď jsme padli na 11. místo. Když jsem si sezonu vyhodnocoval zpětně, bral jsem to jako další signál, že je čas udělat změnu.“

Bylo nepříjemné v Boleslavi oznámit, že si přejete skončit?

„Příjemné to nebylo. Měli jsme výborný vztah s hráči, s kabinou, byl jsem spokojený. Jen jsem opravdu cítil, že je čas na změnu a teď přišel ideální čas. Jednoduché to nebylo, protože jsem měl v Boleslavi smlouvu.“

Rozčarování, které vedení klubu cítí, se dá pochopit?

„Asi jo.“

Majitel Boleslavi Plachý říkal, že jste na Boleslav plivnul. Jak se vám tohle poslouchá?

„Nejsem si vědom, že bych na Boleslav plivnul. Nic takového neproběhlo, s panem Plachým jsem mluvil a to je všechno, co k tomu mohu asi říct.“

Nezlomilo vás k myšlenkám na odchod, že k vám přivedl klub Ladislava Čiháka z Hradce na pozici druhého hlavního trenéra?

„Ne, tohle nehrálo vůbec roli. Po pátém roce bych odešel stejně a teď se naskytla tahle možnost, takže jsem to udělal dřív.“

Když jste měl schůzku s Pardubicemi na Černém Mostu v Praze, hned vás někdo vyfotil a snímek koloval po sociálních sítích. Poznal jste, jak tohle město hokejem žije a vyloženě dychtí po každé zprávě?

„Přiznám, že tohle jsem si nejdřív vůbec neuvědomil. V takové pozici jsem nikdy nebyl, nenapadlo mě, že nás bude někdo fotit. Mrzí mě to, nechtěl jsem nikomu ublížit.“

Ublížit?

„Boleslavi a tím pádem i sobě.“

V úterý ráno jste tam byl sepsat všechny papíry a všechno ukončil. Odpoledne jste na sebe natáhl triko s logem Dynama, je z vás trenér Pardubic. Hodně divoký den?

„Zvláštní den to je určitě. (usměje se) Ještě nikdy jsem takový neměl.“

Co bude první věc, kterou v nové roli uděláte?

„Už dnes (úterý) odpoledne se sejdeme s klukama z realizačního týmu. Trochu si začneme něco chystat. Hodně potřebuju mluvit s kondičním trenérem, který tady je. To je pro mě hodně důležité. Začneme 2. května trénovat. Některé věci se budou tvořit postupně, jak příprava začne nabíhat. Teď je priorita, ať máme všechno nachystané na úvod.“

Jak teď budou vypadat Pardubice pod drilem Radima Rulíka?

„Pamatuju doby, kdy Pardubice patřily pravidelně na špici ligy. Vždycky hrály atraktivní, kombinační a technický hokej. Chtěl bych, ať hrajeme hokej, který se líbí a fanoušky nabudí. Poslední dobou jsem si vytvořil systém práce, který mi fungoval. Pro hráče to bude určitě změna, chtěl bych se pokusit v tom určitě pokračovat.“

Zkusil byste změnu přiblížit?

„Těžko to definovat nějak v krátkosti. Ale styl práce je jiný, než když jsem do hokeje vstoupil. Za 20 let se všechno přetočilo. Mluví se mi o tom strašně těžko, možná hráči vám spíš řeknou, jak všechno vnímají. Je to prostě jiné.“

Vzpomínám, že jednou Petr Koukal rýpnul do létavého hokeje Mladé Boleslavi, že ten hokej jste povýšili na „nelevel“ a že to jsou spíš dostihy. Takže přijde nelevel?

„Hokej je o pohybu. (usměje se) Pokud ho máte, jste všude a včas, získáváte pak strašnou výhodu. Zaregistroval jsem podobný tým ve Finsku, Lukko Rauma, kam odešel z Boleslavi Pavol Skalický. Minulý rok tam vyhráli titul a označovali je podobně. Bylo to ale strašně účinný.“

Kdo je Radim Rulík Narozen: 10. června 1965 (56 let) v Ostrově nad Ohří Klub: Pardubice Trenérské kariéra – asistent: Karlovy Vary (1991-96, 2003/04), Plzeň (1996-2001, 2005/06, 2007/08), Česko U20 (1999-2000, 2007/08), Omsk (2002/03), Česko (2004-05), Sparta (2010/11, 2017/18), hlavní kouč: Karlovy Vary (2000/01, 2004/05), Česko U20 (2005/06), Plzeň/junioři (2006-08), Znojmo (2008/09), Chomutov (2009/10), Lev Poprad/KHL (2011/12), Košice (2012/13), Sokolov (2013/14), Litvínov (2014-18), Mladá Boleslav (2018-2022) Největší úspěchy: zlato z MS (2005), zlato z MS U20 (2000), mistr extraligy (2015), vítěz první ligy (2010), 3. místo v extralize po základní části (2020/21), Trenér roku (2014/15)

Jen přicházíte k týmu, který je postavený a vy máte nějakou představu, jak s ním hrát. Není složitější, že jste nevybíral hráče do vlastního systému?

„Ale ne, ve stejné situaci jsem byl v Boleslavi i v Litvínově. Poslední roky méně a méně platí, že si trenér vytvoří mužstvo podle sebe. Týmy si spíš budují sportovní ředitelé a trenér ho pak dostane. Je na něm, aby dal všechno k sobě. Není to nic nového.“

Pardubice stojí o Willa, Čerešňáka, Musila, Dvořáka, Hyku, Radila, Sedláka nebo Martina Kauta. Jména komentovat nemůžete, ale změny se zkrátka stanou. Bude klíčové dát tým dohromady?

„Je potřeba, aby si všechno co nejrychleji sedlo. Strašně důležité je, aby měl tým dobrý charakter. Některé kluky v klubu znám, pracoval jsem s nimi a na téhle úrovni jsou. Takže mužstvo je sestavené dobře, což je prioritní. Mentální síla vychází z jednotlivých charakterů, a pokud jsou kluci nastavení správně, pak se dá dojít k vysokým cílům.“

Když mají hráči zmíněný charakter, tak se pak nerozdělí kabina na dvě půlky, kdy současné jádro bude na jedné straně a velké posily na druhé?

„Přesně tak, doufám, že tady se nic nerozdělí. Věřím, že všichni kluci, kteří tady jsou i ti, kteří přijdou, chtějí být platnými členy kádru. A že chtějí vyhrávat, aby se tady vytvořila soudržná parta, která bude dávat lidem radost a hrála co nejlepší hokej.“

Měl jste možnost si vybrat svoje asistenty?

„Marek Zadina se domluvil na spolupráci s klubem už dřív. S Dušanem Salfickým jsme dávali dohromady dalšího člena realizačního týmu a vybral jsem si Ríšu Krále. Působí tady delší dobu, prostředí zná velmi dobře, může mi pomoci s adaptací.“

Není úplně běžné, že se z hlavního trenéra stane asistent...

„Když třeba přijdete s nějakým jiným stylem práce, může vás to obohatit. Pokud všechno vezmete tak, že rádi získáváte zkušenosti, tak bych v tomhle spojení neviděl jediný problém, Richard byl navíc skvělý hráč, tohle spojení jsem si naposledy vyzkoušel už Boleslavi s Pavlem Paterou a mělo to smysl. Jsem rád, že oba kluci jsou z Pardubic, pomohou mi, abych se co nejdříve tady zorientoval.“

Neuvažoval jste, že si s sebou do realizačního týmu přivedete vlastního člověka, ať nepřicházíte do nastavených vazeb úplně sám?

„Možná, že někdo zvenčí ještě přijde, uvidíme. Musím se nejdřív zorientovat, udělat si na hodně věcí vlastní názor a podle toho přijdou případně další kroky. Nepředbíhal bych. Ale ani bych vyloženě neříkal, že bych tohle vylučoval. Něco v hlavě třeba mám, ale teď by nebylo vhodné o tom asi mluvit. Dnes není realizační tým o jednom, dvou lidech.“

Říká se, že byste měl být hlavní trenérem reprezentační dvacítky. Jak blízko je tahle dohoda?

„Co mám zprávy, tak hodně.“

Půjde zvládnout práci v Pardubicích, kde potřebujete hrát na špici, útočit na medaile a u dvacítky, kde musíte sledovat mladé hráče, chystat kempy, opouštět extraligu? Nevyspíte se.

„Vyspím. Ale asi bych nepředbíhal. Až to bude opravdu hotové, tak pak se o tom můžeme bavit, ale pořád to tak nemusí dopadnout. Samozřejmě to mám ovšem nějak připravené, kdyby se to stalo.“

Pokud to tedy vyjde, dostanete sledovaný národní tým i klub s ambicemi a silným kádrem. Vypadá to jako hezký, ale zároveň extrémně těžký rok, ne?

„No, myslím, že jsem v ideálním trenérském věku. (usměje se) Nejsem zase tak úplně starej a už ani tak mladej. Tak uvidíme.“

Vlastně s tím ale taky souvisí, že si opravdu potřebujete padnout do noty s asistenty Králem a Zadinou. Odjedete v srpnu na MS, pak na turnaje v sezoně, nakonec v prosinci na další MS. Asistenti musí jet váš systém práce, je to tak?

„Samozřejmě, ale já právě věřím, že s Ríšou Králem a Markem Zadinou to tak přesně bude. Jsem přesvědčený, že najdeme společnou řeč, tady problém nebude.“