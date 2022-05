Vítkovice na Slovensku loví dravé Američany. Do obrany i do útoku

Vítkovice do týmu pro nadcházející sezonu pumpují americkou dravost a sebevědomí. Do obrany získali Willieho Raskoba (27), do útoku Petera Kriegera (28). Oba v mládežnických kategoriích úspěšně prošli univerzitním programem, oba už mají zkušenosti z evropských kolbišť. V uplynulé sezoně hrávali na Slovensku. Raskob získal stříbro v Nitře, Krieger byl produktivní ve Zvolenu.