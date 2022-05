Pardubice potvrdily sedm hvězdných posil! Hned čtyři přichází z KHL

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek jasně naznačil, že příští sezona je pro klub velice důležitá.

„Čeká nás sezona oslav 100 let pardubického hokeje. Cílem Dynama je medaile a tomu odpovídají i posily, které jsme získali. Přicházejí hráči na všechny posty. Fanoušci se mají na co těšit,“ řekl klubovému webu Dědek.

Příchod sedmi hvězdných posil tyto úmysly jednoznačně podporuje. Brankoviště pomůže vylepšit Roman Will. Do obrany přichází z Plzně jeden z nejlepších beků loňské sezony Peter Čerešňák a dva defenzivní bojovníci David Musil (Třinec) a Tomáš Dvořák (Sparta). Útočnou sílu navýší trojice Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka a Lukáš Radil z KHL.

„Po větší analýze a hodnocení dvou uplynulých sezon jsme si řekli, co je dobře a co by se dalo zlepšit. Všichni vnímají, že touha po úspěchu je v Pardubicích velká a my si na něj chceme sáhnout. Zůstali jsme dva roky před branami semifinále, což nás velice mrzelo, a tak jsme se rozhodli udělat změny v týmu,“ uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický.

„Do týmu přivádíme hráče s reprezentačními kvalitami a zkušenostmi, všichni navíc v Pardubicích podepsali dlouhodobé smlouvy. Jsem přesvědčený, že skladba týmu je taková, že spolu se zkušenými hráči může vyskočit a vyrůst některý z našich mladých hráčů, nebo se může ještě více zvednou celková úroveň hráčů, která tady je. Myslím si, že v kádru jsou kluci, kteří si říkají o větší prostor a vedle zkušených hráčů mohou hokejově jen růst nahoru,“ doplnil Salfický.