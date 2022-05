Nová aréna pro Dynamo: pro 13,5 tisíc i špičkové zázemí. Cena? Do čtyř miliard

„Plánujeme kapacitu 13500 diváků pro hokej a 15000 pro koncerty. Celý komplex zahrnuje kromě hlavní haly, také tréninkovou plochu, hotel s restaurací a kongresovými sály, parkovací dům, který bude zároveň novou tribunou pro dostihové závodiště. Vznikne celkem 1600 parkovacích míst. Součástí plánů je vybudování zázemí pro hokejovou akademii včetně ubytování pro mladé hráče a učebny. V areálu bude bazén, tělocvična, regenerační linka. Arénu plánujeme jako energeticky úspornou budovu s ekologickým provozem a využitím zelené energie. Takže už v plánech je zahrnutý ekonomičtější provoz, než má stávající enteria arena,“ popisuje Petr Dědek.

Předpokládané náklady se v tuto chvíli pohybují mezi 3 až 4 miliardami korun. „Aréna bude moje soukromá investice. Vycházíme z reálných nákladů vzhledem k tomu, že skupina DD je developerem mnoha projektů, zná velmi dobře ceny za výstavbu. Vykoupením pozemků od města získá město prostředky pro stavbu příjezdové komunikace, která bude sloužit aréně i dostihovému spolku. Pardubice nebude stát aréna žádné peníze a naopak městu přinese příjmy na dani z nemovitosti, ubytovací poplatky, přinese podnikatelům ve městě příjmy z turistiky a dlouhodobě se stane dalším symbolem Pardubic,“ říká Dědek.

V rámci multifunkčnosti se v projektu myslí i na jiné sporty. Parametry hlavní i tréninkové haly budou umožňovat pořádání například tenisových turnajů ATP a WTA Tour, ale stejně tak se v aréně můžou pořádat motokrosové závody nebo koňský parkur.

V konečném záměru je hotel s kapacitou 400 lůžek a kongresové sály, které pojmou až 500 hostů. Samotná hala bude splňovat požadavky promotérů koncertů. K těm patří nároky na akustiku, osvětlení, zázemí a především logistiku.

„V architektonickém návrhu jsme vycházeli z organických tvarů přírody a snažili se, aby aréna ideálně vyhovovala prostoru a prostředí, ve kterém má vyrůst. Ve tvaru arény se dají najít různé představy, ale pro nás je to primárně srdce, které bije pro pardubický hokej,“ vysvětluje Tomáš Vymetálek za tým architektů společnosti Tomáš Vymetálek Architects.

„V našem konzultantském týmu jsou zástupci hotelových sítí, produkčních firem pořádajících koncerty, kongresy a veletrhy. Půl roku intenzivně pracujeme na detailech. Mezi ně patří umístění jeviště, zavěšení zvuku, světel. Hala bude umožňovat střešní zatížení až 100 tun. Jen pro srovnání současná enteria arena má pouze 17 tun. Dalším klíčovým prvkem funkčnosti jsou podmínky pro televizní přenosy. Spolupracujeme s odborníky z České televize, konzultujeme s nimi kamerové pozice. Hala bude připravena i na tzv. duální přenosy. To znamená přenos z obou stran haly pro různé televizní produkce zároveň,“ říká mediální a marketingový konzultant Pavel Poulíček.

Předností lokality je blízkost centru města a zároveň k letišti. Synergické bude využití arény se závodištěm v průběhu celého roku i při dostizích.

„Chceme, aby aréna žila celoročně. Součástí bude muzeum pardubického hokeje se síní slávy a rádi bychom, aby v ní své místo mělo muzeum Velké pardubické. Hokej a Velká pardubická, to jsou symboly města,“ doplňuje Petr Dědek a pokračuje: „Často dostávám dotaz, jaký to bude mít pro mě přínos. Projekt má dlouhodobou návratnost, ale to není primární cíl. Když se podíváte do historie, Tomáš Baťa, velice úspěšný světový podnikatel, nestavěl jen výdělečné továrny, ale školy, nemocnice, divadla. Chci tím říct, že aréna má především sloužit ke sportu. Obzvlášť teď nastává doba, kdy stát a města budou potřebovat každou soukromou investici a aréna je soukromý projekt pro město… Beru to jako součást zodpovědnosti za klub, který řídím. Nová aréna je nevyhnutelná. Rekonstrukce enteria areny by stála v příštích letech několik stovek milionů korun. Teď je ten nejlepší okamžik. Příští sezonu budeme slavit 100 let klubu a tohle je vklad do další stovky,“ říká investor stavby.

Stavba by měla trvat tři roky a cílem je otevření na konci srpna 2025.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE