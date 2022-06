Posila Třince Jeřábek o slavné sestře i dojetí: Vidím ji mezi TOP 3 v Evropě

Od neděle si prohodili role. Obránce Jakub Jeřábek je momentálně tím méně slavným z úspěšné sourozenecké dvojice. On uzavřel transfer ze Spartaku Moskva do Třince, jeho mladší sestra Markéta kontrovala vítězstvím v házenkářské Lize mistryň a navrch se stala nejužitečnější hráčkou Final 4 v Budapešti . „Fakt neskutečný zážitek,“ popisuje 31letá čerstvá posila Ocelářů.

V maďarské metropoli byl Jakub Jeřábek celý víkend přímo u toho. S celou svou rodinou. Z hlediště sledoval, jak sestra Markéta ničí obrany Mét i Györu a nakonec zvedá nad hlavu trofej pro nejlepší ženský házenkářský tým starého kontinentu. „Už delší dobu říkám, že má našlápnuto, aby byla jednou z top tří nebo pěti hráček v Evropě,“ říká reprezentační bek v rozhovoru pro Sport.

Jak jste si vychutnal Final Four přímo na místě?

„Jsme rádi, že to klaplo a byli jsme u toho osobně už od pátečního večera. Všechno bylo super. I organizace. Už před stadionem byla dobrá atmosféra a uvnitř to pokračovalo. Fakt neskutečný zážitek. V hale bylo skoro šestnáct tisíc lidí, natočil jsem si video. Tohle jsem nezažil... Možná to bylo ještě lepší než při hokeji. V Maďarsku je házená, troufnu si říct, sportem číslo jedna. Myslím, že se Vipers moc nevěřilo, ale my jsme všichni věřili a doufali. Ségra byla suprová. Ale to celý tým, nebylo to jen o ní. Ona vyčnívala góly.“

Kolik vás tam bylo z rodiny?

„Naši rodiče, moje paní s prckem, přítel od ségry s jeho dcerou a ještě s kamarádkou. Jeli jsme ve dvou autech. Jedno z Písku, druhé z Plzně. Po zápase jsem sedl do auta, v Brně jsem se potkal s Mazim (brankářem Markem Mazancem) a razil do Třince.“

Sám jste řekl, že se Kristiansandu ve finále tolik nevěřilo, byť obhajoval trofej z loňska. Györ je ovšem nejlepší evropský klub poslední dekády. Takže házené rozumíte?

„Přehled mám, zápasy Ligy mistrů jsem sledoval. Věřil jsem, že jsou Vipers schopné Györ porazit. I když podle jmen má asi lepší mužstvo.“

Překvapila vás sestra skvělými výkony v rozhodující fázi sezony?

„Nepřekvapila. Začátky v Norsku neměla lehké. Mentalita tamních lidí je jiná než v Maďarsku, kde vás bezhlavě ženou, abyste odehrál co nejvíce zápasů. Vipers ji chtěli mít stoprocentně zdravotně připravenou. Potřebovali vědět, co její koleno vydrží a čeho bude schopná. Postupně ji dostávali do zátěže. Mluvili jsme spolu, jsme docela trpěliví lidi. Říkal jsem jí, že vědí, co dělaj, a ať je trpělivá. Dopadlo to asi nejlíp, jak mohlo.“

Čekal jste, že dostane cenu pro nejužitečnější hráčku akce?

„Přál jsem si to… Když jsem před našimi řekl MVP, moc nevěděli, co to znamená… (usmívá se) Řekl jsem jim, o co jde, a tajně jsme si přáli, ať to vyhraje. Když ji pak vyhlásili, měli jsme všichni mráz po zádech.“

Byly i slzy dojetí?

„Stoprocentně.“

Kam až to Markéta může dotáhnout jako individualita?

„Už delší dobu říkám, že má našlápnuto, aby byla jednou z top tří nebo pěti hráček v Evropě. Nerad to tvrdím nahlas, ale takhle ji vidím já.“ (usmívá se)

Máte mezi sebou dobrý vztah, že?

„Jo jo. Máme k sobě blízko, i když se tolik nevidíme. Snažíme se aspoň takhle podpořit. Když teď bude ségra konečně tady, mě čekají dvě soustředění. Ale nějak to snad vymyslíme.“

Můžeme pochválit i pětinásobnou šampionku Janu Knedlíkovou, viďte?

„Kam přijde, tam vyhrává tituly. Dělali jsme si z toho srandu už před sezonou a ono se to fakt povedlo.“

Krátce k hokeji. Setrvání v Rusku nebylo ve hře?

„Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, tak ne. Naštěstí mi skončila smlouva. Když si vezmu podmínky a zázemí, Třinec je pro mě v extralize stoprocentně nejlepší varianta. Prvotně jsem chtěl řešit Plzeň. S Martinem Strakou jsme si dobře popovídali a řekli si, co a jak. Hlavně jsem s ním chtěl mít čistý stůl. Ale pak jsem si nechal volné ruce, abych se mohl podívat po ostatních týmech.“