Zuří válka o Litoměřice! V přestřelce slov i Děděk: Kolik má plat gólman?

Projekt začal v roce 2017. Dostal název Dukla. Stal se jí litoměřický klub, který měl v první lize dostávat do péče mladé reprezentanty, aby jim zajistil herní vytížení. Jenže roky ukázaly, že k ideálnímu fungování má daleko.

Ve své úvodní kandidátské řeči se Alois Hadamczik o Litoměřice otřel. To popudilo jejich šéfa Daniela Sadila, který se v diskusní části konference vydal k řečnickému pultíku. „V prosinci 2019 jsme s Lojzou jeli společně pendolinem z Prahy do Ostravy na mistrovství světa juniorů. Po cestě mi říkal, že jde o nejlepší svazový projekt vůbec. Dával mi sílu, říkal mi, ať si stojím za svým, abych byl trpělivý. Teď vytahuje hulvárny, sprosťárny, kterými nás špiní. Jak se tedy mohu spolehnout na tvoje slovo, Lojzo?“ ptal se Hadamczika.

„Pokud jsem to tehdy řekl, měl jsem o Dukle jinou představu,“ odpovídal mu zpříma v tu chvíli ještě prezidentský kandidát. „Do klubu kupujete cizince, tvůj trenér je napsaný na svazu. Marek Židlický, který se mnou šel dělat reprezentaci do 18 let, dostal plat 15 tisíc korun hrubého na živnost. Váš trenér bere sto tisíc. Co jsi vytvořil, je věc, se kterou nesouhlasí celá republika, ne jen Hadamczik. Tyhle vaše peníze v dalších klubech chybí. To je můj názor a dívám se ti při tom do očí,“ pálil.

K ostré kritice Litoměřic se pak připojili Petr Dědek, majitel Pardubic, a Miroslav Vaněk, manažer Karlových Varů. „Nesouhlasím s projektem Litoměřice. Považuji ho za vyvádění peněz ze svazu, byť na začátku to byla velmi dobrá myšlenka. Nakonec to ale sklouzlo k něčemu jinému. Říkám, že je třeba projekt okamžitě uzavřít a dát peníze klubům extraligy a první ligy juniorů. Pokud jde ze svazu čtrnáct milionů, tak každý klub by dostal 500 tisíc korun na podporu svých trenérů. My namísto toho dáme peníze do Litoměřic, kde to vůbec nefunguje,“ říkal Vaněk.

Sprchou nepříjemných otázek pak Sadila zasypával Dědek. Kolik přesně peněz k vám ze svazu teče? A kolik platíte třeba vašemu gólmanovi? Dědek tím narážel na angažmá Tomáše Krále mladšího, který v klubu po celou dobu fungování projektu chytá, namísto aby v něm dostal šanci jiný mladší brankář.

„Ze svazu chodí 8,2 milionu do klubu. Z toho 7 milionů chodí konkrétně fakturami od dodavatelů služeb. Jídlo, ubytování a další věci, které jsou vyúčtovány. A co se týká platu gólmana? Stoprocentně vám řeknu, že kdyby u nás nechytal syn bývalého prezidenta, nikdo si projektu ani nevšimne. Tomáš Král u nás ale chytal už dříve, než se rozjel projekt. Vždycky jsme chtěli mladého brankáře. Nevím, pane Dědku, zda byste prozradil platy svých hráčů,“ kroutil hlavou Sadil.

Pak pokračoval. „Chtěli jsme vychovávat reprezentanty. Vy ale tomu projektu nevěříte. Já v tom měl nejlepší a nejupřímnější záměr. Můžu slíbit, že 31. ledna 2023, až se bude o Litoměřicích dál hlasovat, já se ho zdržím a vůbec toho nebudu přítomen.“

Na Dědka znovu navázal Vaněk, který se obrátil přímo na Sadila. „Trenéra brankářů u vás v životě nikdo neviděl, ale platí ho svaz. Vy chcete důvěryhodnost, ale neříkáte nám pravdu. Kolik nás všechny Litoměřice stojí? Proč ty peníze nejdou do Vsetína nebo do Frýdku? Proč jste zvýhodnění vy? Řekněte nám, kolik to všechno opravdu stojí,“ apeloval. Podle viceprezidenta svazu Aleše Pavlíka Litoměřice od svazu dostávaly celkem 14 a půl milionu korun.

Šéf píseckého klubu Lukáš Tramba požádal o forenzní kontrolu hospodaření svazu včetně projektu Litoměřic. V hlasování mu bylo vyhověno. Původně měly být Dukly dvě. Najít tu moravskou měl Libor Zábranský, o projekt však podle něj nikdo zájem neměl.