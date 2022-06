Nervozita ve Varech, opustí město extraliga? Majitel to poprvé připustil

Bomba, která by rozhýbala poklidnou letní hladinu extraligového bazénu. Prodej licence z Karlových Varů do Zlína. Mezi oběma kluby se o přesunu oprávnění debatuje. Generální manažer Energie Miroslav Vaněk reagoval SMS zprávou, prodej později připustil i majitel Karel Holoubek. Od karlovarského titulu v roce 2009 se o odchodu hokeje z města mluví už poněkolikáté.

Když otevřete webové stránky Energie, hned na vás vybafne leták s prodejem permanentek na příští extraligovou sezonu. Byl by šok, kdyby se v září na západě Čech začala hrát pouze Chance liga. Dřívější informace zvěřejněné iSport.cz potvrzují, že jednání o změně soutěžní příslušnosti běží. Zájem o karlovarskou licenci má Zlín.

Během středy se Sport snažil sehnat reakci vedení Energie. Generální manažer Miroslav Vaněk však na telefonáty nereagoval, během odpoledne pouze poslal SMS s textem: „Vše řeší majitel Karel Holoubek.“ Informaci nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Majitel Holoubek se ve čtvrtek dopoledne krátce vyjádřil na klubovém webu a prodej licence připustil. „Jak to bude dál, zatím nevím. Jde o to, že v Karlovarském kraji nejsou tak bonitní firmy, které by s ekonomickým provozem hokeje sponzorsky pomohly,“ uvedl s tím, že zatím není nic dohodnuto ani potvrzeno.

Nic konkrétního netuší ani hráči Karlových Varů. „Přečetl jsem si to u vás v novinách. Vůbec jsem o tom neměl ponětí a hodně mě to překvapilo. Z vedení nám k tomu zatím nikdo nic neřekl. Budu doufat, že se to nepotvrdí,“ řekl Sportu jeden z karlovarských hokejistů, který si však nepřál být jmenován.

Aktuální pocity v lázeňském městě? Nervozita a nejistota. S výjimkou jediné sezony jsou Karlovy Vary účastníkem české nejvyšší soutěže 25 let. Teď by mohly za blíže nespecifikovanou částku přepustit místo Beranům. „Oficiální nabídku s razítkem a podpisem na stole nemáme. Pokud by se objevila, určitě bychom ji zvážili. Já za sebe bych ji velmi zvažoval. Jak už jsem říkal v minulosti, naším zájmem je okamžitý návrat do extraligy,“ přiznává Jiří Korec, primátor Zlína.

V zákulisí se rozehrála vysoká hra, která může dopadnout. V cestě je však stále dost důvodů, proč o tom pochybovat.

Majitel karlovarského klubu Karel Holoubek do světa vyhlašoval, že prodá licenci za posledních dvanáct let několikrát. Třeba v roce 2014, kdy mu na stole leželo 35 milionů korun. Stejně je ale nakonec shodil ze stolu. Zájem tehdy byl z Chomutova, Českých Budějovic a dokonce i slovenských Košic.

I přesto, že měl v té době klub vážné finanční potíže, extraliga ve městě zůstala. „Obdivuji pana Holoubka, že extraligu neprodal. To vám říkám zcela upřímně, když vidím, v jaké jsme situaci, a jaké dostal nabídky. Nabídky byly velmi lukrativní, ale on řekl, že hrát se bude a basta fidli,“ říkal před osmi lety GM Miroslav Vaněk.

Obdobné to bylo v létě 2011. Tehdy se Holoubek snažil vyvinout tlak na město, aby zvýšilo dotaci pro klub. Na dveře mu klepal Chomutov nebo Ústí nad Labem. Nakonec se ale žádný obchod nekonal.

Tehdy klub od města dostával mezi 11 až 13 miliony korun. Pak přišlo navýšení na 16. Dnes činí příspěvek radnice 23 milionů. O tenhle balík by Holoubek prodejem přišel, k tomu připočtěte ještě 14 milionů od BPA. Energie rozpočtem patří mezi nejskromnější adresy, přesto však současná situace není zdaleka tak špatná, jako byla v minulosti. Když o licenci licitovala před lety, klub nepodepisoval nové hráče. Byl prakticky nečinný. Teď mají Vary hotový a na papíře konkurenceschopný kádr. Na jaře podepsalo sedm nových hráčů.

Západočeši se však stále potýkají s nedostatkem sponzorů. Například Sokolovská uhelná v nejlepších časech do ledové kasy posílala 30 milionů korun. V roce 2016 to byla polovina, dnes už nedává vůbec nic.

Roli v případném prodeji mohou sehrát i obecní volby, které se budou konat koncem září. Kandidátem na primátora je trenér Václav Skuhravý (Karlovaráci). Kdyby hokej z města odešel, podpora strany by se jistě zmenšila.

