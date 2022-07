Rytíře v extralize povede nový trenér. Kladno přebírá Otakar Vejvoda mladší

Otakar Vejvoda žije ve Švédsku, pro další extraligovou sezonu se ovšem stěhuje do Kladna • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisty Kladna povede v nové extraligové sezoně jako hlavní kouč Otakar Vejvoda mladší, který posledních sedm let trénoval ve švédském Lidingö tým do 18 let. Padesátiletý bývalý útočník a mistr světa z roku 1996 nahradí Davida Čermáka. Klub hrajícího majitele Jaromíra Jágra zatím informace ČTK oficiálně nepotvrdil, realizační tým spolu s posilami chystají Středočeši představit příští týden.