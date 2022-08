Augusta: Pešánovi v repre nevyšlo načasování. Duda není moc týmový

Byl to Filip Pešán, kdo si do Liberce před čtyřmi roky přivedl Patrika Augustu. Syn zlatého trenéra tenkrát skončil předčasně v Mladé Boleslavi. S Pešánem si společně rychle porozuměli a ve chvíli, kdy FP přešel na svaz a k reprezentaci, Augusta převzal jeho kompetence.

Jsou stále v kontaktu. Pešán byl ještě v minulém ročníku častým hostem domácích extraligových bitev Bílých Tygrů, byl jakýmsi „přítelem na telefonu“ a k debatám dochází pořád. I krátce před cestou bývalého kouče národního týmu na štaci do Švýcarska, kde přebírá tým Ajoie z tamní NLA, byl v tygří kabině k vidění.

„Filip za námi chodil pokecat. Bavíme se i o tom, co má v úmyslu zakomponovat do nové štace. Věci, které implementoval v Liberci, a osvědčily se mu, bude chtít zakomponovat i tam,“ líčí Augusta.

Nejen on se domnívá, že přesun do respektované západní soutěže je pro Pešána velmi dobrým východiskem po neúspěšné štaci v národních službách. Byť klub ze sedmitisícového městečka Porrentruy patří k méně ambiciózním klubům tamní smetánky.

„Pro Filipa je to skvělá volba. A velká šance posunout se na úplně jiný level,“ myslí si jeho bývalý kumpán.

„Práce v zahraničí není nikdy jednoduchá, on jde navíc do francouzského kantonu. Filip je však jazykově vybavený, velmi dobrý v komunikaci, navíc tamní klub netají ambice zlepšovat se. Dává mi to celé smysl. Pokud s Ajoie udělá dobrý výsledek, začnou se po něm poohlížet zahraniční top týmy,“ nepochybuje.

Kouč národního týmu Filip Pešán na prvním tréninku reprezentačního kempu • Foto Jan Beneš, Český hokej

Pešánovo angažmá u české reprezentace nepovažuje za průšvih. „Na turnajích jsem nebyl, těžko to všechno soudit, ale co vím, hráči od Filipa dostávali správné informace. Mnohdy však o úspěchu či neúspěchu rozhodoval jediný gól. Nemyslím si, že z trenérského pohledu se dopouštěl chyb, svá mužstva na velké akce dobře poskládal.“

Takže? „Kolikrát je klíčový dobrý timing. Stejně jako hráč potřebuje správné načasování, potřebuje ho i trenér. A to tady úplně nevyšlo,“ dodává Augusta.

Je moderní jít proti proudu

S dalším trenérem, se kterým Augusta v poslední době přicházel do kontaktu, byl Radek Duda. V organizaci Bílých Tygrů individuálně zdokonaloval hráče farmářských Benátek a platil za přísnou, tvrdou a platnou součást libereckého trenérského štábu.

Byl to zejména on, kdo stál za obřím progresem čahouna Adama Klapky, jenž před časem podepsal s Calgary Flames. Minulý čas je na místě, bývalý reprezentační útočník už pro Liberec nepracuje.

Filip Chytil se na novou sezonu připravoval i pod drilem Radka Dudy • Foto Beránek / Sport

Na trénování hráčských dovedností má svůj jasný názor, neuhne z něj. Také proto pod Ještědem skončil. „Radek se vydal trochu jinou cestou. Je to kluk, který je do hokeje nesmírně zapálený, já si však u sebe představuju lidi, kteří jsou týmovější,“ reaguje Patrik Augusta, kouč Tygrů a zároveň sportovní manažer klubu.

„Přijde mi moderní jít schválně proti proudu, být jiný a mluvit jinak než druzí. Mám za to, že ten, kdo pracuje pro organizaci, měl by vzít za svou její linii, držet ji. Na druhou stranu, Radek má před sebou velkou budoucnost na poli individuální práce s hráči. Dělá to na vysoké úrovni a je pro něj lepší pracovat samostatně než v týmu,“ uznává Augusta.

Konec spolupráce s Benátkami nad Jizerou, které opustily Chance ligu, logicky poznamenal i chod extraligového áčka, kam z týmu Benátek hráči putovali.

„Hodně jsme řešili, jak dál vzhledem k tomu, že Benátky už nemáme k dispozici. Chceme dávat šanci hráčům z naší juniorky bez toho, aby chodili na dva tři roky přes první ligu. Posílili jsme realizační tým o Valdu Jiruše, což je výborný trenér,“ pokračuje Augusta s tím, že hráči celé organizace se dočkají posílení celkového servisu.

„Aby dostávali víc než jen týmový trénink. Aby cítili silnou podporu ze strany klubu i v tom, že ke každému přistupujeme i individuálně. Jedna věc je systém a společná práce, druhá individuální potřeby jednotlivce. Díky klukům Morkesovým máme nejen týmové, ale i individuální data pro každého hráče. Což dotyčné dokáže někam posunout. Takové hokejisty chceme. Ne ty, kteří sem přijdou a ten stříbrný tác, který jim tu v uvozovkách nabízíme, vyzobou co nejvíc…“

